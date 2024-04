Nach Eklat vor Leverkusen-Spiel: Werder suspendiert Keita

Keita hatte vor dem Spiel in Leverkusen für einen Eklat gesorgt. Nun hat Werder Bremen reagiert.

Kein Training mit der Mannschaft, kein Zugang zur Kabine - und erst recht kein Einsatz in der Bundesliga. Mit der Suspendierung von Naby Keita bis zum Sommer verzichtet der SV Werder Bremen im Abstiegskampf freiwillig auf seinen Stareinkauf. Und auch im Anschluss scheint eine Zukunft Keitas im Werder-Dress derzeit undenkbar.

Das Verhalten von Naby ist für uns als Verein nicht zu tolerieren. Mit dieser Aktion hat er sein Team in einer sportlich und personell angespannten Situation im Stich gelassen und sich über die Mannschaft gestellt.

Das, was sich Keita, der zudem mit einer "erheblichen" Geldstrafe belegt wurde, vor dem Bundesligaspiel des SVW bei Bayer Leverkusen erlaubt hatte, ließ den Verantwortlichen des Vereins keine andere Wahl.

Der Mittelfeldspieler hatte die Reise nach Leverkusen verweigert, weil er nicht in der Startelf stehen sollte. Ein derartiges Verhalten "können wir nicht zulassen. Wir benötigen in dieser Phase der Saison den vollen Fokus auf die ausstehenden Spiele", sagte Fritz und bezeichnete die Suspendierung am Dienstag als "alternativlos".