Bundesliga: VfL Wolfsburg entlässt Trainer Kovac

Mehrere Medien hatten am Sonntagmorgen bereits über die Trennung berichtet. Wolfsburg gewann unter Kovac keines der letzten elf Spiele in der Fußball-Bundesliga , mit 25 Punkten aus den 26 Saisonspielen liegt der VfL längst näher an der Abstiegszone als an den angepeilten internationalen Plätzen. VfL-Geschäftsführer Marcel Schäfer in einer Stellungnahme zur Trennung: