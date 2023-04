Es ist die Losung für die Länderspiele gegen die Niederlande in Sittard (Karfreitag, 20 Uhr/Livestream bei sportstudio.de) und gegen Brasilien in Nürnberg (Dienstag, 18 Uhr). So viele Ungenauigkeiten wie zuletzt gegen Schweden (0:0) sollte sich der Vize-Europameister nicht noch einmal leisten, um vor der WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) keine größeren Zweifel an Form und Fitness zu säen.