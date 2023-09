120′ +2 Fazit:

Der 1. FC Köln setzt sich nach einem packenden Kampf mit 3:1 n. V. gegen den VfL Osnabrück durch! Dabei zeigten die Gäste in der Verlängerung, dass sie unter Druck einen kühlen Kopf behalten können. Obwohl Osnabrück nach dem Ausgleich dem Siegtreffer zwischenzeitlich näher schien, waren es die Kölner, die in der Verlängerung eiskalt agierten und mit zwei schnellen Treffern die Weichen auf Sieg stellten. Die Lila-Weißen zeigten dennoch eine klasse Moral und probierten bis zur letzten Sekunde alles. Da sie gegen die gute FC-Defensive jedoch kaum zu hochkarätigen Möglichkeiten kamen, ist der Köln-Sieg unter dem Strich nicht unverdient. Wobei die Rheinländer bei zwei ihrer Treffer absolute Traumtore und das nötige Quäntchen Glück brauchten. Tobias Schweinsteiger und sein Team können sich von nun an also voll auf die Liga konzentrieren und treffen am Sonntag auf Nürnberg. Für Köln steht am Samstag zum Ligaauftakt das Topspiel gegen Borussia Dortmund an.

120′ +2 Spielende

120′ +1 Es laufen die letzten 60 Sekunden der Begegnung. Köln steht ganz kurz vor dem Einzug in die zweite Runde.

120′ +1 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

119′ Mittlerweile schlagen die Osnabrücker den Ball natürlich nur noch hoch vorne rein. Gegen solche Bälle sind die Kölner mit Chabot, Kilian und Martel aber gut aufgestellt und können fast alle Situationen frühzeitig klären.

118′ Maxwell Gyamfi kommt nach einer VfL-Ecke von der linken Fahne am Fünfer zum Kopfball, aber nickt den Ball unter Bedrängnis über den Kasten.

115′ Plötzlich die dicke Möglichkeit zum 3:2! Engelhardt macht den Ball auf der linken Seite nach einem schönen Diagonalpass gut fest und flankt hoch an den ersten Pfosten auf den Kopf von Kehl. Der Joker probiert den Ball auf das lange Eck zu verlängern, aber verfehlt das doch um ein gutes Stück.

114′ Die Moral der Osnabrücker ist wirklich beeindruckend! Die Lila-Weißen geben sich einfach nicht geschlagen und rennen weiterhin an. Es fehlen ihnen allerdings die Ideen, um sich noch einmal eine Chance zu erarbeiten.

112′ Während es für Maxwell Gyamfi unter Schmerzen weitergeht, bleibt Mark Uth draußen. Das ist natürlich extrem bitter für den 31-Jährigen, dass er bei seinem Pflichtspielcomeback direkt wieder verletzt raus muss. Da der FC auch nicht mehr wechseln darf, müssen sie das Ergebnis nun in Unterzahl verteidigen.

111′ Niemann führt einen Freistoß von rechts im Mittelfeld kurz auf Kleinhansl aus. Der Linksverteidiger treibt den Ball noch etwas nach vorne und jagt den Ball dann aus gut 30 Metern einfach drauf. Schwäbe steht genau richtig, nimmt zur Sicherheit die Fäuste zur Abwehr un kann die Situation damit sicher entschärfen.

110′ Maxwell Gyamfi liegt mit einem Krampf auf dem Rasen und muss behandelt werden. Auch für Mark Uth kommt das medizinische Personal auf das Feld.

108′ Engelhardt bringt den Ball von rechts neben dem Sechzehner herein und sucht den lauernden Verhoek. Direkt vor dem Stürmer kann Kilian aber mit einer richtig starken Grätsche klären.

108′ Marvin Schwäbe lässt sich jetzt natürlich alle Zeit der Welt, um den Ball aufzunehmen und wartet bis ein Osnabrücker ihn anläuft.

106′ Weiter geht's! Tobias Schweinsteiger hat in der kurzen Pause sein Team noch einmal zusammengeholt und ganz klar gemacht, dass die Entscheidung hier noch nicht gefallen sein muss. Der VfL wird also noch ein letztes Mal alles reinwerfen.

106′ Anpfiff 2. Halbzeit Verlängerung

105′ +5 Zwischenfazit nach der ersten Hälfte der Verlängerung:

Der 1. FC Köln hat sich in den ersten 15 Minuten der Verlängerung ganz abgezockt gezeigt. Die Rheinländer gingen ganz schnell mit 2:1 in Führung und legten das 3:1 sofort nach. Dadurch steht die Tür für den Einzug in die nächste Runde jetzt natürlich ganz weit offen. Der VfL Osnabrück ist dennoch noch nicht geschlagen.

105′ +5 Ende 1. Halbzeit Verlängerung

105′ +4 Schmitz bleibt nach einem Luftzweikampf mit Kleinhansl auf dem Boden liegen. Nach kurzer Zeit kommt Baumgart dazu und hilt seinem Außenverteidiger auf.

105′ +2 Die Osnabrücker halten weiterhin gut dagegen. Allerdings fehlt ihnen im Angriff in der ersten Hälfte der Verlängerung komplett die Durchschlagskraft.

105′ Aufgrund der zwei Tore, mehrerer Wechsel und auch noch Behandlungspausen geht die Nachspielzeit von vier Minute auch in der Verlängerung absolut in Ordnung.

105′ Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

104′ Charalambos Makridis war auf Seiten der Heimelf der mit Abstand auffälligste Akteur. Der Neuzugang aus Regensburg hat mit seinem Tempo für einige Probleme in der FC-Defensive gesorgt. Den Job soll nun der frische Lars Kehl übernehmen.

104′ Einwechslung bei VfL Osnabrück: Lars Kehl

104′ Auswechslung bei VfL Osnabrück: Charalambos Makridis

101′ Für John Verhoek geht es nach der Unterbrechung weiter. Timo Hübers schleicht hingegen vom Platz und wird von Luca Kilian ersetzt.

101′ Einwechslung bei 1. FC Köln: Luca Kilian

101′ Auswechslung bei 1. FC Köln: Timo Hübers

99′ Die Partie ist aktuell unterbrochen, da John Verhoek und Timo Hübers nach einem Kopfballduell liegen bleiben und behandelt werden müssen.

97′ Einwechslung bei VfL Osnabrück: John Verhoek

97′ Auswechslung bei VfL Osnabrück: Bashkim Ajdini

97′ Einwechslung bei VfL Osnabrück: Dave Gnaase

97′ Auswechslung bei VfL Osnabrück: Robert Tesche

97′ Tooor für 1. FC Köln, 1:3 durch Julian Chabot

Den Kölnern gelingt der schnelle Doppelschlag! Während Osnabrück noch dabei ist den erneuten Rückstand zu verarbeiten, setzen die Kölner dieses Mal direkt nach. Am Ende eines gut vorgetragenen Angriffes setzt Olesen den weit aufgerückten Chabot in Szene. Der Innenverteidiger nimmt den Ball mit einer schönen Drehung an und mit und zieht dann aus 18 Metern wuchtig mit links ab. Der Ball klatscht an den rechten Innenpfosten und von dort in das Tor.

95′ Aus Sicht des 1. FC Köln hätte der Start in die Verlängerung nicht besser sein können. Durch das schnelle 2:1 ist der Druck nun wieder bei Osnabrück. Einen kleinen Beigeschmack könnte der Adamyan-Treffer allerdings haben, da Uth womöglich haarscharf im Abseits stand.

93′ Tooor für 1. FC Köln, 1:2 durch Sargis Adamyan

Köln gelingt der ganz schnelle zweite Treffer! Martel wird im Mittelfeld angespielt, dreht gut auf, leitet den Ball anschließend schnell weiter und überwindet damit mal die kompakte Defensive der Hausherren. Über Christensen gelangt der Ball links raus auf Paqarada, der Ajdini gekonnt tunnelt und den Ball dann scharf vor das Tor bringt. Uth ist im Fünfer noch sehenswert mit der Hacke dran, aber scheitert aus kürzester Distanz an Kühn. Vom Bein des Keepers springt der Ball jedoch an den zweiten Pfosten zu Adamyan, der problemlos abstaubt.

91′ Die Verlängerung läuft! Mark Uth stößt für die Gäste an. Es ist bereits die 55 Verlängerung in der Pokalhistorie, die die Kölner bestreiten müssen.

91′ Anpfiff 1. Halbzeit Verlängerung

90′ +6 Zwischenfazit nach 90 Minuten:

Der VfL Osnabrück hat sich nach dem Wiederanpfiff spielerisch nochmal verbessert gezeigt und kam verdient zum Ausgleich. Am Ende schien der Zweitligist dem nächsten Treffer sogar näher, da sie deutlich frischer wirken. Steffen Baumgart peitscht sein Team jetzt aber nochmal ordentlich an. Das dürfte eine sehr interessante Verlängerung an der Bremer Brücke werden.

90′ +6 Ende 2. Halbzeit

90′ +5 Ajdini schlägt einen Freistoß aus dem Mittelfeld hoch und weit links in den Strafraum. Von dort wird der Ball mit dem Kopf quergelegt und Kunze hat aus spitzem Winkel von rechts in der Box noch einmal die Chance. Der Schuss wird aber geblockt.

90′ +3 Charalambos Makridis hat tatsächlich noch die Power in höchstem Tempo von links in die Mitte zu dribbeln und dabei gleich mehrere Akteure in Rot stehen zu lassen. Am Ende ist Julian Chabot dann aber fair zur Stelle.

90′ +1 Fünf Minuten bleiben beiden Teams noch, um den Lucky Punch zu setzen und die drohende Verlängerung zu verhindern.

90′ +1 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

90′ Adamyan dribbelt von der linken Seite schwungvoll in den Strafraum. Thalhammer ist dazwischen und spitzelt den Ball zurück zu seinem Torwart. Da Kühn den Ball aufnimmt, gibt es Proteste der Kölner. Von einem kontrollierten Rückpass kann hier aber wirklich keine Rede sein.

87′ Luca Waldschmidt hat wirklich ein gutes Debüt im FC-Trikot gezeigt. Der 27-Jährige hat die zwischenzeitliche Führung eingeleitet und war auch an sonst vielen Offensivaktionen beteiligt. Der 27-Jährige macht nun Platz für Mark Uth, der endlich zurück ist und damit erstmals seit Oktober 2022 wieder ein Pflichtspiel bestreitet.

87′ Einwechslung bei 1. FC Köln: Mark Uth

87′ Auswechslung bei 1. FC Köln: Luca Waldschmidt

86′ So kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit gehen beide Teams natürlich nicht mehr das höchste Risiko ein. Deswegen ist der Schwung aktuell ein wenig raus.

85′ Jacob Christensen hat nach seiner Einwechselung übrigens die Position hinter der Spitze eingenommen und Luca Waldschmidt ist auf die linke Seite ausgewichen.

82′ Der bereits angekündigte Eckstoß von der rechten Fahne bleibt zunächst ungefährlich. Im zweiten Anlauf verpasst Thalhammer dann eine Kopfballablage von Gyamfi in der Mitte nur knapp. Der Sechser bleibt aber dran und so kommt der VfL noch einmal zu einer Möglichkeit. Kleinhansl scheitert mit seinem Distanzschuss auf das untere linke Eck aber an Schwäbe.

81′ Noel Niemann holt auf der rechten Seite eine Ecke heraus und wird dafür frenetisch bejubelt.

78′ Die Schlussviertelstunde ist bereits angebrochen und der Ausgang der Begegnung wirklich komplett offen. Die Heimelf hat in der zweiten Halbzeit auf jeden Fall das Heft des Handelns in die Hand genommen und wirkt auch noch etwas frischer.

75′ Der VfL Osnabrück belohnt sich hier mit dem Ausgleich für einen wirklich sehr guten Auftritt und hat das Momentum nun natürlich komplett auf seiner Seite.

73′ Tooor für VfL Osnabrück, 1:1 durch Charalambos Makridis

Der Nachschuss sitzt! Den Elfmeter vergibt Makridis noch leichtfertig. Der 27-Jährige hat aber Glück, dass der Abpraller direkt wieder bei ihm landet und dann macht er es besser. Mit einem perfekten Volley jagt Makridis das Ding in die Maschen.

73′ Elfmeter verschossen von Charalambos Makridis, VfL Osnabrück

Charalambos Makridis übernimmt die Verantwortung und visiert mit dem rechten Fuß das untere linke Eck an. Der Schuss ist jedoch überhaupt nicht platziert. Schwäbe ahnt das Eck und kann den Ausgleich deswegen zunächst verhindern.

71′ Elfmeter für Osnabrück! Kunze ist rechts ganz knapp im FC-Strafraum vor Waldschmidt am Ball und spitzelt das Leder leicht weg. Waldschmidt will den Ball seinerseits mit voller Wucht hinten heraus schlagen, kann die Bewegung nicht mehr abstoppen und tritt Kunze deswegen rüde um. Eine klarere Strafstoßentscheidung gibt wohl nicht.

68′ Den Kölnern gelingt es nun wieder besser den Ball weiter vom eigenen Strafraum fernzuhalten. Dennoch müssen sie bis zur letzten Sekunde höchst konzentriert bleiben, wenn sie den zweiten Treffer nicht nachlegen. Das Aufstiegswunder der Osnabrücker hat beispielsweise ganz klar gezeigt, dass der VfL bis zum Schluss an sich glaubt.

66′ Steffen Baumgart tauscht doppelt. Mit Florian Kainz und Denis Huseinbašić nimmt der FC-Coach seine Flügelspieler raus. Mit Jacob Christensen und Rasmus Carstensen kommen zwei Neuzugänge dafür neu in die Partie.

66′ Einwechslung bei 1. FC Köln: Jacob Christensen

66′ Auswechslung bei 1. FC Köln: Florian Kainz

66′ Einwechslung bei 1. FC Köln: Rasmus Carstensen

66′ Auswechslung bei 1. FC Köln: Denis Huseinbašić

63′ Aktuell gelingt es den Lila-Weißen immer mehr den Druck zu erhöhen und sich sogar in der gegnerischen Hälfte festzuspielen. Marvin Schwäbe muss aber weiterhin nicht ernsthaft eingreifen.

60′ Köln liegt zwar weiterhin in Front, aber ist seit dem Wiederanpfiff offensiv noch komplett blass geblieben. Beim Blick auf die letzten Ausscheiden im Pokal, wird klar,, dass hier wirklich noch nichts entschieden ist. Immerhin schieden die Rheinländer zuletzt viermal nacheinander gegen tieferklassigere Gegner aus und scheiterten dabei dreimal im Elfmeterschießen.

57′ Tobias Schweinsteiger reagiert und bringt mit Erik Engelhardt und Noel Niemann zwei frische Kräfte für die Offensive. Dafür verlassen die sehr aktiven, aber glücklosen Kwasi Wriedt und Christian Conteh das Feld.

57′ Einwechslung bei VfL Osnabrück: Noel Niemann

57′ Auswechslung bei VfL Osnabrück: Christian Conteh

57′ Einwechslung bei VfL Osnabrück: Erik Engelhardt

57′ Auswechslung bei VfL Osnabrück: Kwasi Wriedt

56′ Die Stimmung von den komplett gefüllten Rängen ist auch im zweiten Abschnitt wirklich überragend. Die Begegnung bietet wirklich alles was sie im Vorfeld versprochen hat.

54′ Die Hausherren zeigen sich seit dem Seitenwechsel sehr spielfreudig. Es bleibt allerdings weiterhin dabei, dass sie ihre Angriffe nicht bis zum Ende durchkombiniert kriegen.

52′ Davie Selke verlässt angeschlagen das Feld und wird positionsgetreu von Sargis Adamyan ersetzt. Ein längerer Ausfall des Stürmers wäre ein ziemlicher Verlust für die Kölner.

52′ Einwechslung bei 1. FC Köln: Sargis Adamyan

52′ Auswechslung bei 1. FC Köln: Davie Selke

51′ Den anschließenden Freistoß aus fast 30 Metern zentraler Position übernimmt Florian Kleinhansl. Der Linksverteidiger zielt aber zu mittig und Schwäbe pariert im Nachfassen sicher.

50′ Gelbe Karte für Timo Hübers (1. FC Köln)

Makridis treibt aus dem Mittelfeld mit Tempo an und bedient Conteh. Der 23-Jährige legt sich den Ball mit einer eleganten Bewegung an Hübers vorbei. Der Innenverteidiger lässt das Bein stehen, um den Durchbruch des Offensivspielers zu verhindern und sieht deswegen früh in der zweiten Hälfte Gelb.

48′ Die Osnabrücker dürften von dem Rückstand keinesfalls geschockt sein. Immerhin konnten sie gegen Karlsruhe bereits zweimal zurückkommen und gegen Paderborn holten sie nach einem 1:0-Rückstand noch einen Punkt.

46′ Weiter geht's! Beide Mannschaften kehren personell unverändert aus den Kabinen zurück.

46′ Anpfiff 2. Halbzeit

45′ +3 Halbzeitfazit:

Der VfL Osnabrück liefert dem 1. FC Köln einen packenden Pokalfight, aber liegt zur Pause dennoch mit 1:0 in Rückstand. Die Gastgeber zeigen in der Defensive eine sehr gute Leistung und bereiten den Domstädtern durch ihre gute Zweikampfführung und kompakte Staffelung einige Probleme. Trotzdem hatte der FC im ersten Durchgang ein Chancenplus und liegt deswegen keinesfalls unverdient vorne. Der aktuell goldene Treffer war dabei ein absoluter Kunstschuss und ist sicherlich jetzt schon ein Kandidat für das Tor des Monats. Da die Osnabrücker mutig agieren und auch immer wieder offensive Akzente setzen, ist hier aber noch längst nichts entschieden. Bis gleich!

45′ +3 Ende 1. Halbzeit

45′ +1 Gelbe Karte für Kwasi Wriedt (VfL Osnabrück)



45′ +1 Gelbe Karte für Julian Chabot (1. FC Köln)

Nach einem robusten Zweikampf kommen Wriedt und Chabot zu Fall. Dabei landet der Kölner auf dem VfL-Stürmer und lässt ihn auch nicht sofort wieder frei aufstehen. Dadurch erhitzen sich die Gemüterund es kommt sogar zu einer kleinen Rudelbildung. Der Unparteiische macht das einzig Richtige und zeigt beiden Akteuren die Gelbe Karte.

45′ +1 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

43′ Tooor für 1. FC Köln, 0:1 durch Benno Schmitz

Ein absolutes Traumtor bringt die Kölner in Führung! Wie bei den meisten FC-Angriffen geht es auch dieses Mal zunächst über den linken Flügel nach vorne. Dorthin weicht Waldschmidt aus, wird perfekt bedient und dribbelt gegen zwei Gegner bis zur Grundlinie runter. Von dort legt der 27-Jährige den Ball zurück, aber findet erst ganz hinten mit Huseinbašić einen Mitspieler. Der steht jedoch mit dem Rücken zum Tor und legt deswegen in den Rückraum auf Schmitz ab. Der Rechtsverteidiger fasst sich aus der zweiten Reihe ein Herz und haut den Ball extrem sehenswert mit dem rechten Spann links oben in den Knick. Kühn macht sich ganz lang, aber streckt sich vergeblich.

42′ Makridis nimmt über Links Fahrt auf und kommt viel zu leicht an Hübers vorbei. Der Innenverteidiger bleibt aber in der Aktion, arbeitet sich zurück in den Zweikampf und schnappt sich im zweiten Anlauf doch noch den Ball.

40′ Kurz vor der Pause werden die Kölner nochmal deutlich aktiver. Aus dem Spiel heraus gelingt es den Geißböcken aber nur selten die VfL-Defensive vor große Probleme zu stellen.

37′ Osnabrück trägt im eigenen Stadion einen blitzsauberen Konter vor. Von der linken Defensivseite aus geht es mit Tempo nach rechts vorne und von dort aus dann in die Mitte. Beim finalen Pass auf den durchgestarteten Kwasi Wriedt steht der Stürmer allerdings ganz klar im Abseits.

34′ Der 1. FC Köln nähert sich der Führung immer mehr an! Kainz schlägt den folgenden Freistoß aus dem rechten Halbfeld hoch vorne rein. Von dem Bein eines VfL-Verteidigers springt der Ball rechts in der Box genau zu Martel, der aus spitzem Winkel voll ins Risiko geht und denkbar knapp am Pfosten scheitert.

32′ Gelbe Karte für Florian Kleinhansl (VfL Osnabrück)

Kleinhansl kommt auf seiner linken Seite im Duell mit Schmitz mindestens einen Schritt zu spät und räumt den FC-Rechtsverteidiger schwungvoll ab. Dafür wird der 23-Jährige verwarnt.

29′ Was für eine Parade von Kühn! Über die linke Seite gelingt es den Kölnern mal wieder sich bis in den Strafraum zu spielen. Dort landet der Ball bei Waldschmidt, der schnell abzieht. Der Schuss wird auf dem Weg in Richtung langes Eck jedoch noch abgefälscht und ändert dadurch seine Richtung entscheidend . Kühn zeigt einen klasse Reflex und kratzt das Ding dank einer blitzschnellen Reaktion mit einer Hand noch von der Linie.

27′ In der Anfangsphase waren die Osnabrücker im Angriff noch recht blass. Das hat sich mittlerweile komplett geändert und die Lila-Weißen sind aktuell sogar das auffälligere Team.

25′ Gelbe Karte für Christian Conteh (VfL Osnabrück)

Conteh verliert rechts im Mittelfeld den Ball an Chabot. Da der Neuzugang aus Rotterrdam merkt, dass der Konter droht, zieht der 23-Jährige das taktische Foul und wird dafür zu Recht mit Gelb bestraft.

23′ Traumhafter Freistoß! Charalambos Makridis übernimmt den anschließenden ruhenden Ball und schlenzt den Ball aus halblinken 20 Metern mit viel Gefühl innen um die Mauer herum. Mit viel Effet segelt die Kugel in Richtung des linken oberen Ecks. Marvin Schwäbe spekuliert früh und kann mit einer Glanztat den Rückstand verhindern.

22′ Der Zweitligist wird immer mutiger und bekommt jetzt einen Freistoß aus aussichtsreicher Position, da Wriedt halblinks vor dem Strafraum von Martel gefoult wurde.

21′ Niklas Wiemann schaltet sich einfach mal in das VfL-Offensivspiel mit ein. Der Innenverteidiger kommt gleich zweimal von der linken Seite dazu den Ball hereinzuflanken. Beide Mal ist ein Kölner dazwischen.

19′ Julian Chabot hat im Duell mit Christian Conteh den Ball mit seinem Unterleib gestoppt, ist deswegen zu Boden gesunken und wird nun behandelt. Die Unterbrechung gibt den Trainern nochmal ein paar Anweisungen an ihre Mannschaften mitzugeben.

16′ Die Anfangsviertelstunde ist bereits vorbei und der VfL Osnabrück hält gegen den 1. FC Köln hier wirklich gut dagegen. Sie warten jedoch noch auf ihre erste Möglichkeit. Köln hatte bereits zwei aussichtsreiche Chancen.

14′ Den Osnabrückern gelingt es immer wieder im Ansatz eigene Konter zu fahren. Allerdings kriegt der Zweitligist diese noch nicht bis zum Ende durchgespielt, da ihnen ein wenig die Präzision fehlt und die FC-Verteidigung auch gut aufpasst.

11′ Kühn verhindert den Rückstand! Eine FC-Flanke aus dem linken Halbfeld sorgt zunächst für keine Gefahr. Die Gäste bleiben aber erneut dran und mit etwas Glück bringt der aufgerückte Schmitz den Ball rechts im Strafraum zu Selke. Der Stürmer schirmt den Ball gegen Wiemann gekonnt ab und lässt ihn einfach in den Lauf weiterkullern. Aus ganz spitzem Winkel visiert der 28-Jährige mit einem wuchtigen Spannschuss das kurze Eck an. Kühn ist aber auf dem Posten, reißt die Hände hoch und pariert sicher.

8′ Nach der Klärungsaktion von Tesche bleiben die Kölner dran und kommen über die zweite Welle zum ersten Abschluss der Partie. Waldschmidt setzt Paqarada vom rechten Strafraumeck aus in Szene. Dabei tunnelt er noch einen Gegenspieler und findet seinen Linksverteidiger in zentraler Position. Die Direktabnahme des 28-Jährigen rauscht nur knapp über den Querbalken.

8′ Florian Kainz bringt die erste Ecke von der linken Fahne mit viel Schnitt zum Tor an den Fünfer. Philipp Kühn entscheidet sich dafür im Tor zu bleiben. Robert Tesche steht auch genau richtig und kann das Ding aus der Gefahrenzone köpfen.

6′ Osnabrück macht hier einen hellwachen und gut organisierten Eindruck. Im Mittelfeldpressing lauern sie auf ihren Moment und schieben nach einem etwas laschen Rückpass auf Schwäbe direkt komplett vor. Die Niedersachsen stehen also keinesfalls nur tief hinten drin.

3′ Die Kölner versuchen von Beginn an ihrer Favoritenrolle gerecht zu werden. In Ruhe lassen sie den Ball laufen und suchen die Lücke in der VfL-Defensive, die im 4-4-2 kompakt verschiebt.

1′ Direkt der erste härtere Zweikampf: Eric Martel steigt auf der linken Defensivseite hoch, um den Ball wegzuköpfen. Wriedt kommt von der Seite angelaufen, stellt voll seinen Körper rein und bringt den FC-Sechser damit zu Fall. Nach einem kurzen Durchschnaufen kann der 21-Jährige weitermachen.

1′ Los geht's! Der VfL Osnabrück stößt an und spielt in den gewohnten lila-weißen Trikots. Die Gäste aus Köln halten komplett in Rot dagegen.

1′ Spielbeginn

Die Paarung Osnabrück gegen Köln gab es im Dezember 2020 bereits einmal im DFB-Pokal. Damals sicherte sich der FC durch einen Treffer von Anthony Modeste den Sieg und überstand die zweite Runde damit denkbar knapp. Auch heute Abend dürfte es einen echten Pokalfight geben. Die Stimmung an der Bremer Brücke ist bereits vor dem Anpfiff überragend.

Beim 1. FC Köln sind durch das Karriereende von Jonas Hector und den Abgang von Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt) zwei ganz wichtige Stützen weggebrochen. Die Position hinten links übernimmt Leart Paqarada, der neu vom FC St. Pauli gekommen ist, und auf der Sechs hat Eric Martel das Vertrauen. Mit Luca Waldschmidt steht darüber hinaus noch ein weiterer Neuzugang in der Startelf.

Im Vergleich zum Unentschieden gegen den SC Paderborn tauscht Tobias Schweinsteiger gleich viermal das Personal. Philipp Kühn steht für Lennart Grill zwischen den Pfosten. Zudem beginnt Bashkim Ajdini für Henry Rorig und in der Offensive sind Charalambos Makridis und Christian Conteh für Erik Engelhardt und Noel Niemann neu dabei.

Für Köln ist die heutige Begegnung der Start in die neue Saison. In der Vorbereitung konnten die Rheinländer durchaus überzeugen. Immerhin verloren sie nur das erste Freundschaftsspiel gegen Hannover und konnten die letzten drei Tests sogar allesamt siegreich gestalten. Dementsprechend ist das Selbstvertrauen bei den Geißböcken auf jeden Fall vorhanden und sie werden alles daran setzen es besser als im Vorjahr zu machen. Dort scheiterten sie nämlich bereits in der ersten Runde an einem Zweitligisten. Gegen Jahn Regensburg verloren die Domstädter im Elfmeterschießen mit 4:3.

Nach einjähriger Pokal-Abstinenz ist der VfL zurück und bereit direkt zum Auftakt für eine kleine Sensation zu sorgen. Die Voraussetzungen sind formtechnisch allerdings nicht ganz optimal. Denn die Osnabrücker sind zwei Partien nach ihrem Wiederaufstieg in die 2. Liga noch ohne Sieg. Gegen den Karlsruher SC kassierten sie zum Auftakt eine 3:2-Niederlage und in der Vorwoche gab es gegen den SC Paderborn beim 1:1 den ersten Punktgewinn. Sie haben also gegen zwei gestandene Teams gezeigt, dass sie mithalten können. Nun soll es auch mit dem ersten Pflichtspielsieg und dem Einzug in die nächste Runde klappen.

90′ +9 Fazit:

Dann ist das Spiel aus, Magdeburg gewinnt mit 2:1 gegen Regensburg und zieht damit in die nächste Runde des DFB-Pokals ein. Die Gastgeber haben insbesondere im zweiten Abschnitt gut dagegengehalten, hätten sich auch den Ausgleich verdient gehabt, vergaben die wenigen Chancen aber zu leichtfertig. Der FCM hat eine dürftige Leistung über die Zeit gerettet, darüber spricht hinterher aber niemand mehr. Weiter geht es für Regensburg am Sonntag in der 3. Liga bei Verl. Magdeburg muss, ebenfalls am Sonntag und ebenfalls auswärts, in der 2. Bundesliga zu Kiel. Das war es dann auch schon von dieser Partie, einen schönen Abend noch.

90′ +9 Spielende

90′ +8 Nein, denn Diawusie zieht über rechts nochmal an. Seine Hereingabe wird aber geblockt, genauso der Schuss von Anspach aus halbrechter Position.

90′ +7 Tatsächlich gibt es links noch einmal eine Flankenmöglichkeit, der Ball geht am langen Pfosten jedoch ins Toraus, bevor Ballas ihn erreichen kann. Das sollte es nun endgültig gewesen sein.

90′ +6 Über rechts bietet sich Amaechi eine Kontermöglichkeit, doch er nimmt lieber den Einwurf und die damit einhergehende Zeit mit. Viel bleibt nicht mehr für den Ausgleich der Regensburger.

90′ +4 Fazit:

Schluss in der Lohmühle, der VfB Lübeck unterliegt in der 1. Runde des DFB-Pokals der TSG 1899 Hoffenheim mit 1:4. Nach dem Pausenremis kamen die Sinsheimer verbessert aus der Kabine. Ein erneut strittiger Elfmeter, verwandelt durch Kramarić brachte sie schließlich auf die Siegerstraße. Die zunehmend dominanter werdenden Gäste konnten das Ergebnis durch Bülter und Justvan in der Schlussphase noch in die Höhe schrauben. Der Drittligist hielt lange Zeit gut mit und darf stolz auf die gezeigte Leistung sein. Am Ende war der Klassenunterschied aber doch zu groß. Für die Grün-Weißen steht am Wochenende in der Liga die Auswärtspartie beim SV Waldhof Mannheim an. Die TSG empfängt am Samstag zum Saisonauftakt den SC Freiburg.

90′ +6 Logischerweise fliegen die Bälle nur noch hoch in den Magdeburger Strafraum. Alle Spieler mit Ausnahme von Gebhardt befinden sich in der Hälfte der Gäste.

90′ +5 Diawusie schickt Eichinger rechts in den Strafraum, der Ball ist aber einen kleinen Tick zu lange und so kann Reimann zugreifen. Es ist eine wilde wie spannende Schlussphase.

90′ +6 Fazit:

Der FC 08 Homburg überflügelt Bundesligaaufsteiger SV Darmstadt 98 sensationell mit 3:0 und zieht erstmals seit 28 Jahren und als einziger Regionalligist dieser DFB-Pokal-Saison in die 2. Runde ein. Nach ihrer auf einem Treffer Mendlers (10.) beruhenden, nicht unverdienten 1:0-Pauenführung hatten die Saarländer eine stürmische erste Minute zu überstehen, in der der bis dato harmlose Gast gleich drei gefährliche Abschlüsse verzeichnete. Nur wenig später durfte der Regionalligist erneut jubeln: Eine auf haarsträubende Art und Weise verteidigte Freistoßflanke verlängerte Heilig in den gegnerischen Kasten (49.). Die Lieberknecht-Auswahl attackierte dank des erfrischenden Jokers Stojilković zwar zielstrebiger, weil temporeicher als vor dem Kabinengang. Mangelnde Abschlussqualität und eine eidenschaftlich verteidigende FC-Truppe stand dem Anschlusstreffer aber entgegen. Die Saarländer schafften durch Joker Harres in Minute 81 die endgültige Entscheidung. Krönender Abschluss war dann Kretzschmars parierter Strafstoß gegen Stojilković (89.). Einen schönen Abend noch!

90′ +4 Spielende

90′ +3 Gelbe Karte für Eric Hottmann (Jahn Regensburg)

Nach einem Ellenbogeneinsatz im Kopfballduell wird Hottmann verwarnt. Zudem sieht auch jemand aus dem Betreuerstab der Gastgeber eine Verwarnung, weil er sich darüber furchtbar aufgeregt hatte.

90′ +2 Rechts im Strafraum spielt Arslan einen Doppelpass mit Amaechi, anschließend verpasst er mit seinem Schuss aus halbrechter Position das lange Eck aber um einen Meter. Den Gästen bieten sich nun natürlich Räume.

90′ +6 Spielende

90′ +1 Bei einem Schussversuch knickt Daube ganz unglücklich nach außen weg. Der vorhin Eingewechselte muss am Spielfeldrand behandelt werden. Gut sieht das nicht aus.

90′ Sieben Minuten bekommt Regensburg obendrauf. Das ist den vielen Unterbrechungen geschuldet und geht in Ordnung.

90′ Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

90′ Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 7

89′ Regensburg drückt, Magdeburg schwimmt. Es ist richtig Feuer drin, die Gäste kommen kaum noch hinten heraus.

90′ +5 Gelbe Karte für Max Dombrowka (FC 08 Homburg)

Dombrowka kommt auf der rechten Abwehrseite viel zu spät gegen Karic.

88′ Reimann rettet Magdeburg! Über links bricht Regensburg durch, aus halblinker Position schließt Hottmann ab. Den zentralen Schuss kann Reimann nur nach vorne prallen lassen, den Abpraller aus fünf Metern halblinker Position gegen Eichinger wiederum pariert er dann klasse mit dem Fuß. Das hätte der Ausgleich sein müssen.

90′ +3 Quirin aus der Distanz! Der eben eingewechselte Homburger Zehner schießt aus zentralen 20 Metern nicht weit links am Darmstädter Gehäuse vorbei.

90′ +2 Darmstadt verabschiedet sich zum dritten Mal gegen einen Viertligisten aus dem DFB-Pokal.

88′ Da war die Chance aufs 2:4: Ein Steckpass durch den linken Halbraum von Hovi erreicht Thiel. Aus spitzem Winkel und kurzer Distanz schiebt er die Pille aber am langen Eck vorbei.

87′ Auch Regensburg nimmt die letzten Wechsel vor. Enochs bringt Anspach und Eichinger für Hein und den krampfgeplagten Kother.

87′ Einwechslung bei Jahn Regensburg: Niclas Anspach

87′ Auswechslung bei Jahn Regensburg: Dominik Kother

87′ Einwechslung bei Jahn Regensburg: Noel Eichinger

87′ Auswechslung bei Jahn Regensburg: Bryan Hein

90′ +1 Einwechslung bei FC 08 Homburg: Lukas Quirin

90′ +1 Auswechslung bei FC 08 Homburg: Fanol Perdedaj

90′ Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

Die Homburger Feierlichkeiten verzögern sich um weitere 300 Sekunden.

86′ Langsam aber sicher läuft Regensburg die Zeit davon. Wirkliche Chancen auf den Ausgleich gab es noch nicht, aber Magdeburg wirkt dennoch nicht enorm sattelfest.

86′ Klar: Der Bundesligist hat es nun nicht mehr eilig. Die letzten Minuten gehen ein wenig dahin.

90′ 'Oh, wie ist das schön", singen die Homburger Anhänger. Solch einen Pokaltriumph eines Außenseiters hat man tatsächlich selten gesehen!

85′ Einen langen Ball verlängert Hottmann in den Lauf von Kother, der rechts im Strafraum aus spitzem Winkel aber klar verzieht. Danach plagt ihn ein Krampf, die Kräfte lassen bei den Gastgebern natürlich langsam nach.

Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur ersten Runde des DFB-Pokals. Der VfL Osnabrück lädt zum Flutlichtspiel an der Bremer Brücke ein. Zu Gast ist mit dem 1. FC Köln ein Bundesligist. Anstoß ist um 20:45 Uhr.

89′ Elfmeter verschossen von Filip Stojilković, SV Darmstadt 98

Der Wahnsinn in Homburg ist perfekt: Kretzschmar hält seinen Kasten sauber! Stojilković donnert den Ball wuchtig auf die halblinke Ecke. Homburgs Schlussmann ist schon auf dem Weg in Richtig Pfosten, als er das linke Bein hochreißt und den Ball abwehrt.

88′ Gelbe Karte für Tom Kretzschmar (FC 08 Homburg)

Homburgs Keeper sieht für sein Einsteigen die Gelbe Karte.

88′ Es gibt Strafstoß für Darmstadt! Nach einem verlängerten Kopfball wird Vilhelmsson am rechten Fünfereck vom ausnahmsweise ungestüm herausstürmenden Keeper Kretzschmar niedergestreckt. Eine klare Angelegenheit!

88′ Darmstadt kämpft noch um eine Last-Minute-Aufholjagd, aber wirklich aufrichtig ist der Glaube an diese nicht mehr. Der Bundesligist operiert nur noch mit langen Schlägen.

83′ Grupe klärt einen Hoffenheimer Kopfball infolge einer Ecke von links vor der Linie weg. Das 1:5 liegt mehr und mehr in der Luft.

83′ Gelbe Karte für Luca Schuler (1. FC Magdeburg)

Alt zieht die nächste Gelbe Karte aus der Brusttasche. Schuler sieht sie für seinen Ellenbogeneinsatz im Kopfballduell mit Breunig.

82′ Titz zieht seine letzten Wechsel. Torschütze Hugonet hat ebenso Feierabend wie der umtriebige Atik. Dafür mischen nun Arslan und Amaechi mit.

82′ Einwechslung bei 1. FC Magdeburg: Xavier Amaechi

86′ Steinmetz probiert sich aus der zweiten Reihe, visiert aus mittigen 24 Metern mit dem rechten Spann die flache rechte Ecke an. Schuhen ist schnell unten und begräbt den Ball unter sich.

82′ Auswechslung bei 1. FC Magdeburg: Jean Hugonet

82′ Einwechslung bei 1. FC Magdeburg: Ahmet Arslan

82′ Auswechslung bei 1. FC Magdeburg: Barış Atik

81′ Aus dem linken Halbfeld bringt Kother einen Freistoß an den zweiten Pfosten, Ballas kann sich dort aber nicht entscheidend durchsetzen. Bislang ist es einfach noch zu harmlos, was die Gastgeber nach vorne bringen.

84′ Schnellhardt verlangt Kretzschmar alles ab! Der Darmstädter Einwechselspieler lässt den Ball vom rechten Flügel im hohen Bogen über den zu weit vor seinem Kasten postierten Schlussmann segeln. Der verhindert den Einschlag letztlich mit den Fingerspitzen der rechten Hand.

80′ Schiedsrichter Alt hat unverändert enorm viel zu tun, muss ständig zur Pfeife greifen und danach seine Entscheidungen erklären. Regensburg schafft es inzwischen, offensiv präsenter zu werden, ohne dass wirkliche Chancen herausspringen würden.

80′ Einwechslung bei VfB Lübeck: Jan-Marc Schneider

80′ Auswechslung bei VfB Lübeck: Tarik Gözüsirin

79′ Nochmal eine schicke Kombination der Grün-Weißen: Eine halbhohe Flanke nimmt Thiel vom Strafstoßpunkt volley. Baumann ist jedoch zur Stelle.

78′ Im eigenen Strafraum geht Heber mit dem Ellenbogen in ein Kopfballduell mit Hottmann und hat Glück, dass es dafür keinen Elfmeterpfiff gibt. Den hätte man durchaus geben können, einen VAR gibt es in dieser Pokalrunde nicht.

81′ Tooor für FC 08 Homburg, 3:0 durch Phil Harres

Harres verwandelt das Waldstadion endgültig in ein Tollhaus! Infolge einer Gästeecke kontert Homburg über rechts. Schmidt spielt im richtigen Augenblick flach auf die nahe Sechzehnerseite. Harres vollendet bei freier Bahn und zwölf Metern auf die kurze Ecke. Schuhen ist noch dran, kann den Einschlag aber nicht mehr verhindern.

80′ Inklusive Nachspielzeit bleibt dem Bundesligaaufsteiger nur noxh maximal eine Viertelstunde, um zwei Treffer zu erzielen. Homburg wirft sich im eigenen Sechzehner leidenschaftlich in jeden Ball und wirkt auch zu diesem fortgeschrittenen Zeitpunkt alles andere als müde im Kopf.

77′ Der nächste Spielerwechsel bei den Gästen. Becker kommt, Grillitsch geht.

76′ Nun tauscht wieder Regensburg. Diawusie ersetzt Saller, damit wird es natürlich offensiver beim Jahn.

76′ Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Finn Becker

76′ Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Florian Grillitsch

76′ Einwechslung bei Jahn Regensburg: Agyemang Diawusie

76′ Auswechslung bei Jahn Regensburg: Benedikt Saller

76′ Gelbe Karte für Elias Huth (Jahn Regensburg)

Huth wird zuerst gefoult, schubst dann aber seinen Gegenspieler und sieht dafür die Gelbe Karte. Das war eine unnötige Verwarnung.

75′ Tooor für 1899 Hoffenheim, 1:4 durch Julian Justvan

Die Entscheidung! Weghorst legt eine flache Bebou-Hereingabe nahe des Elfmeterpunktes nach halbrechts ab. Justvan steht richtig, bugsiert den Ball aus ähnlicher Entfernung durch Klewins Hosenträger.

75′ Mit seiner Wendigkeit ist Ito für Saller schwierig zu greifen. Noch kommt dabei aber nichts Zählbares heraus.

79′ Gelbe Karte für Clemens Riedel (SV Darmstadt 98)

Mit seiner einen Konter stoppenden Grätsche trifft Riedel im rechten Mittelfeld zwar auch den Ball, aber vor allem Joker Harres. Referee Daniel Schlager ahndet das Vergehen mit einer Gelben Karte.

78′ Der von seinem Kopftreffer immer noch leicht angeschlagene Hoffmann hat auf Seiten des FC 08 den Rasen verlassen. Schmidt soll mithelfen, den Vorsprung über die Ziellinie zu bringen.

73′ Es wird weiter gewechselt. Lawrence kommt für den gelbverwarnten Hoti und soll den Laden hinten dichthalten.

72′ Haben die Norddeutschen noch etwas im Köcher? Mit diesem 1:3 schwinden die Hoffnungen auf die Sensation natürlich rapide.

73′ Einwechslung bei 1. FC Magdeburg: Jamie Lawrence

69′ Einwechslung bei VfB Lübeck: Mattis Daube

77′ Einwechslung bei FC 08 Homburg: Dominic Schmidt

73′ Auswechslung bei 1. FC Magdeburg: Andi Hoti

77′ Auswechslung bei FC 08 Homburg: Philipp Hoffmann

76′ Torsten Lieberknecht geht noch nicht volles Risiko, wechselt nur positionsgetreu. Neuzugang Maglica (VfB Stuttgart, zuletzt FC St. Gallen, Leihe) und Vilhelmsson kommen für Klarer und Honsak.

69′ Auswechslung bei VfB Lübeck: Mats Facklam

71′ Der FCM versucht wieder Ruhe in die Partie zu bekommen, lässt die Kugel in den eigenen Reihen laufen. Ein weiterer Treffer würde den Nerven von Titz sicherlich guttun.

75′ Einwechslung bei SV Darmstadt 98: Oscar Vilhelmsson

75′ Auswechslung bei SV Darmstadt 98: Mathias Honsak

75′ Einwechslung bei SV Darmstadt 98: Matej Maglica

75′ Auswechslung bei SV Darmstadt 98: Christoph Klarer

74′ In Sachen konkreter Torgefahr nähert sich Darmstadt bei aller Feldüberlegenheit in den letzten Minuten wieder dem niedrigen Niveau der ersten Halbzeit an.

69′ Tooor für 1899 Hoffenheim, 1:3 durch Marius Bülter

Bülter besorgt die Vorentscheidung: Der Routinier nimmt einen Steilpass auf dem rechten Flügel an, zieht kurz nach innen und mit dem linken Fuß ab. Sein Schlenzer saust aus recht spitzem Winkel flach ins lange Eck.

69′ Wie in Abschnitt eins gibt es wieder eine Trinkpause. Beide Trainer geben ihren Teams nochmal Anweisungen mit, die Schlussphase ist eingeläutet.

69′ Einwechslung bei VfB Lübeck: Florian Egerer

69′ Auswechslung bei VfB Lübeck: Robin Velasco

69′ Einwechslung bei VfB Lübeck: Kimmo Hovi

69′ Auswechslung bei VfB Lübeck: Ulrich Taffertshofer

68′ Das Spiel ist wieder komplett offen, nachdem es bereits danach ausgesehen hatte, das Magdeburg das in Ruhe runterspielen kann. Durch den Anschlusstreffer ist nun auch das Publikum wieder da.

72′ Gelbe Karte für Benjamin Schwarz (FC 08 Homburg)

Wegen Meckerns zeigt der souveräne Unparteiische Daniel Schlager einem der Homburger Co-Trainer die Gelbe Karte.

71′ Bei temporärer Überzahl findet Nürnbergers Eckstoßflanke von links den Weg zu Klarer. Der Neuzugang aus Düsseldorf kommt trotz Bedrängnis zum Kopfball, nickt aus neun Metern aber weit links am Heimkasten vorbei.

66′ Die Pfeiffer-Truppe hat an dem Rückstand zu knabbern. So wirklich schafft sie es momentan nicht nach vorne.

66′ Gelbe Karte für Daniel Heber (1. FC Magdeburg)

Heber kommt im Mittelfeld deutlich zu spät gegen Faber und haut diesen um. So sieht nun auch er eine Gelbe Karte.

70′ Eine Flanke Hollands ist aus kurzer Distanz gegen Hoffmanns Kopf geflogen. Der Vorbereiter des ersten Treffers muss auf dem Rasen behandelt werden.

65′ Da sind die angesprochenen Wechsel. Bei Regensburg kommt Hottmann zu seinem Debüt und ersetzt Viet. El Hankouri und Ito ersetzen bei Magdeburg Bockhorn und Ceka.

65′ Einwechslung bei Jahn Regensburg: Eric Hottmann

65′ Auswechslung bei Jahn Regensburg: Christian Viet

65′ Einwechslung bei 1. FC Magdeburg: Tatsuya Ito

65′ Auswechslung bei 1. FC Magdeburg: Herbert Bockhorn

65′ Einwechslung bei 1. FC Magdeburg: Mo El Hankouri

65′ Auswechslung bei 1. FC Magdeburg: Jason Ceka

63′ Tooor für Jahn Regensburg, 1:2 durch Dominik Kother

Regensburg ist wieder da. Faber wird auf der rechten Seite auf die Reise geschickt, legt dann flach rechts in den Sechzehner zu Kother. Der zieht mit vollem Risiko aus neun Metern halbrechter Position ab und versenkt den Strahl im linken Kreuzeck, keine Chance für Reimann.

63′ Alt muss Gebhardt erklären, wie man einen Abstoß auszuführen hat, das gefällt dem Regensburger Keeper natürlich nicht. Unterdessen deuten sich die ersten Wechsel an.

67′ Darmstadt schnürt den Gastgeber eng an dessen Sechzehner ein und kommt fast mit jedem Vorstoß in die tiefen Räume. Zum Anschlusstreffer fehlt in dieser Phase eigentlich nur noch der Blick für die beste Abschlussposition.

63′ Doppelwechsel bei den Sinsheimern. Justvan und Bebou ersetzen Prömel und Vogt.

61′ Der Treffer hatte sich in den letzten Minuten etwas angedeutet. Für den Drittligisten wird der Weg nun natürlich enorm lang.

62′ Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Ihlas Bebou

62′ Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Kevin Vogt

61′ Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Julian Justvan

61′ Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Grischa Prömel

64′ FC-Coach Danny Schwarz schickt mit Harres und Stavridis seine ersten beiden Joker ins Rennen. Torschütze Mendler und Hummel verabschieden sich in den vorzeitigen Feierabend.

63′ Einwechslung bei FC 08 Homburg: Angelos Stavridis

60′ Tooor für 1899 Hoffenheim, 1:2 durch Andrej Kramarić

Kramarić besorgt den Baden-Württembergern die Führung! Der Kroate läuft im Stile Jorginhos an, hüpft in Richtung Ball und schiebt halbrechts unten ins Netz. Klewin ist zur falschen Seite unterwegs.

59′ Tooor für 1. FC Magdeburg, 0:2 durch Jean Hugonet

Der Favorit erhöht. Eine Ecke von links spielt der FCM kurz aus, Ceka flankt dann an den Elfmeterpunkt. Dort ist Hugonet eingelaufen und vollendet in der Luft stehend artistisch mit der linken Innenseite ins linke Eck. Gebhardt kann nicht eingreifen.

63′ Auswechslung bei FC 08 Homburg: David Hummel

58′ Der Favorit zieht das Tempo an, besonders Atik. Nun spielt er auf Bell Bell links im Strafraum, der von gestört wird. Letztlich schießt Schuler das Spielgerät aus zehn Metern links vorbei.

63′ Einwechslung bei FC 08 Homburg: Phil Harres

63′ Auswechslung bei FC 08 Homburg: Markus Mendler

58′ Elfmeter für Hoffenheim! Bülter möchte von links nach innen flanken, Sommer kriegt das Ding aus kurzer Distanz an den leicht abgespreizten Arm. Schiedsrichter Lechner zeigt zum zweiten Mal am heutigen Abend auf den Punkt.

62′ Die Grün-Weißen verschaffen sich durch einen Eckstoß zunächst Luft. Auch diese Ausführung Mendlers kann Darmstadt erst im zweiten Anlauf klären. Es schließt sich ein Konter der Hessen an. Stojilković wird erst auf der linken Strafraumseite durch eine saubere Grätsche Dombrowkas gestoppt.

57′ Nochmal Magdeburg, Atik spielt von links Ceka links im Strafraum an, der direkt flach an den zweiten Pfosten weiterleitet. Dort ist Bockhorn eine Sekunde zu spät eingelaufen und verpasst das Zuspiel so haarscharf.

56′ Der FCM meldet sich an. Atik setzt links am Strafraum Condé ein, der aus elf Metern halblinker Position abziehen darf. Der doch relativ zentrale Schuss ist etwas fübr Gebhardt, der abwehren kann. Das Spielgerät war spät zu sehen, im kurzen Eck ist das aber dennoch eine Angelegenheit für den Torwart.

56′ Nach den wackligen Anfangsminuten nach Wiederbeginn haben die Hausherren nun wieder etwas mehr defensive Stabilität gefunden. Sattelfest sieht das dennoch nicht immer aus.

60′ Holland flankt von der tiefen linken Außenbahn im hohen Bogen in den Fünfmeterraum. Schlussmann Kretzschmar rutscht der Ball durch die Finger; es ist seine erste Unsicherheit. Kein Darmstädter kann aus diesem Fehler Kapital schlagen.

55′ Gelbe Karte für Jean Hugonet (1. FC Magdeburg)

In der gegnerischen Hälfte unterbindet Hugonet eine Kontermöglichkeit durch ein Foul an Viet. So wird nun auch er mit einer Gelben Karte versehen.

55′ Einen Abpraller bringt Geipl aus halbrechter Position auf das Tor, der Schuss ist aber überhaupt kein Problem für Reimann. Magdeburg findet in dieser zweiten Hälfte noch nicht wirklich statt.

53′ Baumann in höchster Not! Kadeřábek spielt Farrona-Pulido den Ball auf der rechten Abwehrseite direkt in den Fuß. Zu seinem Glück fährt Baumann schnell die rechte Pranke aus, womit er den Abschluss aus spitzem Winkel ins Aus wischt.

57′ Trotz des zweiten Gegentores zeigen die Lilien nach dem Seitenwechsel ein ganz anderes Gesicht, attackieren mit deutlich höherer Geschwindigkeit. Wenn sie nicht kopflos werden, ist eine Aufholjagd in der letzten halben Stunde nicht unrealistisch.

53′ Gelbe Karte für Konrad Faber (Jahn Regensburg)

Faber steigt Heber bei einem Zweikampf auf den Fuß und wird dafür verwarnt. Das Spiel ist jetzt beinahe sekündlich wegen Foulspielen unterbrochen, Schiedsrichter Alt muss aufpassen, dass ihm die Partie nicht entgleitet.

51′ Einen Pass aus dem Zentrum in Richtung linkes Strafraumeck luchst Bülter dem unaufmerksamen Sommer ab. Sein Schuss aus 17 Metern rauscht rechts vorbei, zudem stand der Neuzugang vom FC Schalke 04 im Abseits.

50′ Wie auch schon in der ersten Halbzeit werden die Zweikämpfe enorm intensiv geführt. So liegt nun Heber am Boden, kann aber nach kurzer Zeit weiterspielen.

54′ Joker Stojilković macht auf dem linken Flügel mächtig Betrieb. Er tankt sich in den Sechzehner und will gegen den herauslaufenden Keeper Kretzschmar in die lange Ecke einschieben. Der unterbindet dies mit dem linken Knie.

49′ Der Erstligist geht direkt mit vollem Ehrgeiz zur Sache. Mit viel Offensivdruck soll den mutigen Gastgebern schnell der Zahn gezogen werden.

52′ Der stürmische Wiederbeginn des Favoriten vermittelte eigentlich den Druck, dass dieser den Spielstand möglicherweise sogar schnell würde drehen können. Nun haben die Lilien ein noch viel dickeres Brett zu bohren.

48′ Einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld auf den zweiten Pfosten bringt Breunig zweimal in die Mitte, jeweils ist aber Hugonet zur Stelle und kann klären. Dennoch, die Standards sind vielversprechend für den Drittligisten.

47′ Auf der rechten Seite hat Faber nach einer Ablage von Huth viel Zeit, seine Flanke fliegt jedoch über Freund und Feind hinweg ins Seitenaus. Die Präzision stimmt einfach nicht beim Jahn.

46′ Mit einer personellen Veränderung geht es weiter. Matarazzo tauscht Kabak gegen Szalai aus.

46′ Die Partie läuft wieder. Beide Teams sind unverändert aus der Kabine gekommen.

46′ Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Attila Szalai

46′ Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Ozan Kabak

49′ Tooor für FC 08 Homburg, 2:0 durch Michael Heilig

Homburg legt aus heiterem Himmel das zweite Tor nach! Eine Freistoßflanke Mendlers von der rechten Außenbahn erreicht der unbewachte Heilig an der mittigen Fünferkante mit dem hohen rechten Bein. Er verlängert es mittig in den Kasten. Schuhen hat auf die linke Ecke spekuliert und ist machtlos.

46′ Anpfiff 2. Halbzeit

49′ Gelbe Karte für Fabian Holland (SV Darmstadt 98)

Der Gästekapitän streckt Hoffmann auf der linken Abwehrseite bei erhöhtem Tempo nieder.

47′ Darmstadt kommt mit einem ganz anderen Gesicht aus der Kabine! Nachdem der gemeinsam mit Schnellhardt eingewechselte Stojilković aus halblinken 14 Metern an Keeper Kretzschmar gescheitert ist, kommt es zu zwei gefährlichen Kopfbällen Klarers und Hornbys. Den ersten lenkt Keeper Kretzschmar über die Latte; der zweite fliegt drüber.

46′ Anpfiff 2. Halbzeit

46′ Einwechslung bei SV Darmstadt 98: Fabian Schnellhardt

46′ Auswechslung bei SV Darmstadt 98: Christoph Zimmermann

46′ Einwechslung bei SV Darmstadt 98: Filip Stojilković

46′ Auswechslung bei SV Darmstadt 98: Braydon Manu

46′ Willkommen zurück zum zweiten Durchgang im Waldstadion! Darmstadt nimmt die Herausforderung, einen gut organisierten Außenseiter intensiv zu bespielen, bisher nicht richtig an und erarbeitet sich erschreckend wenige Chancen. Homburg ist auch dank seiner hohen Chanceneffizienz auf einem guten Weg zu einer Überraschung, hat bei den schwülen Temperaturen aber auch in konditioneller Hinsicht noch viel Arbeit vor sich.

46′ Anpfiff 2. Halbzeit

45′ +6 Halbzeitfazit:

Kurz darauf ist dann Schluss mit dem ersten Durchgang, Magdeburg führt gegen Regensburg mit 1:0. Von den Spielanteilen her geht das in Ordnung, der Zweitligist hat wesentlich mehr Ballbesitz, tut sich aber schwer, vielversprechend ins letzte Drittel zu kommen. Das bisher einzige Tor resultierte so auch aus einem individuellen Fehler. Der Jahn hält gut mit, hatte eine große Chance auf den Ausgleich, wird ansonsten aber auch nicht gefährlich. Für den zweiten Abschnitt steht uns so ein spannendes Spiel bevor. Bis gleich.

45′ +6 Ende 1. Halbzeit

45′ +3 Halbzeitfazit:

Halbzeit in Norddeutschland, zwischen Lübeck und Hoffenheim steht es 1:1. Die Kraichgauer brauchten einige Minuten, um ins Spiel zu finden. Nach etwa zehn Zeigerumdrehungen hatten sie das Geschehen aber weitergehend unter Kontrolle. Problem: Weghorst und Co. scheiterten immer wieder am klasse aufgelegten Klewin im Kasten der Hausherren. Nach etwa einer halben Stunde holten die Grün-Weißen einen strittigen Elfmeter heraus, den Gözüsirin zur Führung verwertete. Der Bundesligist ließ sich davon aber nicht beeindrucken - Kramarić besorgte noch vor der Halbzeit den Ausgleich. Insgesamt sehen wir eine kurzweilige Partie mit vielen Chancen, in der die TSG eigentlich führen müsste. So ist hier noch ordentlich Spannung drin. Bis gleich!

45′ +5 Gelbe Karte für Andreas Geipl (Jahn Regensburg)

Auch Geipl wird folgerichtig verwarnt. Schiedsrichter Alt hat die Situation so schnell wieder beruhigt.

45′ +5 Gelbe Karte für Barış Atik (1. FC Magdeburg)

Für das Auslösen der Rudelbildung wird Atik verwarnt. Das ist natürlich vollkommen in Ordnung.

45′ +4 Im Mittelfeld wird Ceka von Geipl umgerannt, einen Pfiff gibt es aber nicht. Im Nachgang nimmt Atik das Ganze aber zum Anlass, um wiederum in Geipl hineinzulaufen. Das lößt eine Rudelbildung aus.

45′ +1 Halbzeitfazit:

Der FC 08 Homburg liegt zur Pause der DFB-Pokal-Erstrundenpartie gegen den SV Darmstadt 98 1:0 mit vorne. Die Hessen verzeichneten von Anfang an klare Ballbesitz- und Feldvorteile, kamen aber überhaupt nicht in die Tiefe. Der Regionalligist hingegen nutzte seinen zweiten schnellen Gegenstoß, um die Führung an sich zu reißen; Mendler verwertete eine starke Vorarbeit Hoffmanns (13.). Auch in der Folge kombinierten die Lilien viel zu träge und fanden in der geschlossen arbeitenden Defensivabteilung der Saarländer kaum Lücken, sodass sich in der ersten halben Stunde keine zwingenden Abschlüsse ergaben. Ansatzweise gefährlich wurde es zweimal, als Mehlem im Sechzehner jeweils unpräzise Querpässe spielte (21., 29.). In der jüngsten Viertelstunde brachte die Lieberknecht-Truppe durch einen etwas zu hoch angesetzten Kopfball des Neuzugangs Hornby eine erste echte Chance zustande (36.). Bis gleich!

45′ +3 Ende 1. Halbzeit

45′ +3 Nach einer Ablage von Viet versucht es Geipl aus der zweiten Reihe, der Schuss aus 25 Metern zentraler Position geht aber ganz deutlich links vorbei. Zuvor hatte Saller gut nach vorne gearbeitet.

45′ Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45′ +1 Ende 1. Halbzeit

45′ +1 Tatsächlich, Bell Bell hat noch eine Möglichkeit. Condé schickt ihn links in den Strafraum, der Linksverteidiger scheitert aus spitzem Winkel dann jedoch an der Fußabwehr von Gebhardt. Ballas war etwas zu spät in den Zweikampf gekommen.

45′ Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Durchgang eins im Waldstadion soll um 60 Sekunden verlängert werden.

45′ Perdedaj erobert den Ball in der eigenen Hälfte unweit der Mittellinie und sieht, dass Darmstadts Schlussmann Schuhen weit vor seinem Kasten postiert ist. Er packt einen langen Flugball aus, den Schuhen nach einem Sprint erst an der Fünferkante fängt.

44′ Ärgerlich aus VfB-Sicht: Klewin lenkt Kramarić' Schuss mit einer Hand so ins Netz, dass der auf der Torlinie postierte Grupe nicht mehr klären kann. Wäre Klewin nicht mehr herangekommen, hätte Grupe den Ball wohl gerettet.

45′ Vier Minuten gibt es in der ersten Halbzeit noch obendrauf. Sehen wir noch eine gute Chance?

45′ Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

44′ Magdeburg spielt es sehr routiniert und ofrt über Reimann hinten heraus, das Pressing der Regensburger läuft da oft ins Leere. Der Übergang ins Angriffsdrittel gelingt dann aber meist nicht.

43′ Über links kommt Kother bis zur Grundlinie durch, seine flache Hereingabe landet aber nur beim Gegner. Aus diesen Situationen macht der Drittligist noch viel zu wenig.

42′ Tooor für 1899 Hoffenheim, 1:1 durch Andrej Kramarić

Der Ausgleich für die TSG! Eine Bülter-Flanke von links nimmt Kramarić in der Rückwärtsbewegung mit. Mit zwei Wacklern lässt er Taffertshofer alt aussehen, dann schweißt er das Spielgerät aus 15 Metern links ins Eck.

41′ Bei einem Zweikampf wird Huth unsanft von Condé getroffen, einen Freistoß gibt es aber nicht. Enochs beschwert sich darüber lautstark. Das Spiel ist derzeit häufig unterbrochen.

42′ Homburg stand übrigens letztmals vor 28 Jahren in der 2. Runde des DFB-Pokals. Damals schafften es die Grün-Weißen bis in das Viertelfinale. In diesem war gegen den 1. FC Kaiserslautern erst nach Verlängerung Schluss.

39′ Die nächste Möglichkeit für 1899: Kramarić steht nach Hoher Flanke von links gut, nickt den Ball aber direkt in Klewins Arme. Im Nachfassen greift der Keeper zu.

39′ Diese Freistoßposition verschenken die Magdeburger. Atik führt kurz aus, in der Mitte hatte jedoch ein im Abseits stehender Spieler einen Regensburger unerlaubterweise geblockt, um Bell Bell den Schuss am Strafraum zu ermöglichen. So gibt es wiederum Freistoß für die Gastgeber.

39′ Gelbe Karte für Dennis Lippert (FC 08 Homburg)

Lippert kann auf seiner linken Abwehrseite nicht mit Honsak Schritt halten und lässt ihn über die Klinge springen. Schiedsrichter Daniel Schlager verteilt die zweite Gelbe Karte.

38′ Homburg taucht nach langer Zeit wieder vorne auf! Mendler zieht vom linken Flügel in den Sechzehner ein und befördert den Ball mit dem rechten Innenrist in Richtung halbrechter Ecke. SVD-Keeper Schuhen pariert den Ball mit beiden Fäusten nach vorne weg.

38′ Atik holt links am Strafraum einen Freistoß heraus, Saller will das nicht wahrhaben. Logischerweise nimmt Schiedsrichter Alt seine Entscheidung aber nicht mehr zurück.

37′ Aus Hoffenheimer Sicht ist natürlich genau das passiert, was nicht passieren sollte. Sie laufen im Hexenkessel Lohmühle nun einem Rückstand hinterher.

36′ Die beste Annäherung der Hessen! Hornby ist am rechten Fünfereck Adressat einer hohen Hereingabe Zimmermanns von der linken Außenbahn. Er springt höher als Kirchhoff und verlängert mit der Stirn in Richtung langer Ecke. Der Ball fliegt knapp drüber.

36′ Wieder die Gäste, dieses Mal setzt Bell Bell Ceka links am Strafraum ein. Dessen Flanke segelt durch den Sechzehner, ohne dass ein Spieler das Spielgerät erreichen könnte. Es fehlt noch die letzte Präzision.

35′ Die Partie wird etwas offener, nun schafft es Magdeburg mal, die erste Angriffslinie der Gastgeber flach zu überspielen. Atik will dann Schuler in die Spitze schicken, bleibt mit seinem Pass aber an Breunig hängen.

35′ Tooor für VfB Lübeck, 1:0 durch Tarik Gözüsirin

Der Drittligist führt! Gözüsirin schiebt das Leder flach unten rechts in die Ecke. Baumann macht sich ganz lang, kommt aber nicht mehr heran.

33′ Mehlem zieht ab! Riedels halbhohe Hereingabe von der linken Grundlinie findet den Weg zum Ex-Karlsruher, der sich aus halblinken 13 Metern mit dem zweiten Kontakt per linkem Spann probiert. Heilig steht im Weg und blockt.

33′ Reimann rettet! Die anschließende Ecke wird brandgefährlich, weil Magdeburg die Flanke von rechts nicht klären kann. So springt das Spielgerät mit etwas Glück zu Huth zentral am Fünfmeterraum, der mit seinem Abschluss aber nur den FCM-Schlussmann trifft. Was für eine Szene.

32′ Elfmeter für Lübeck! Velasco zieht über halbrechts in die Box, geht dann im Duell mit Vogt zu Boden. Eine strittige Nummer: Einerseits ist die Berührung minimal, andererseits vermutlich außerhalb des Sechzehners. Weil es keinen VAR gibt, hat die Entscheidung aber in jedem Fall Bestand.

32′ Das ist mal ein schöner Angriff der Gastgeber, Viet flankt am Ende flach von rechts in den Strafraum. Dort klärt Gnaka etwas unkonventionell über die eigene Latte.

31′ Bockhorn kann nach einer kurzen Pause weitermachen. Direkt im Anschluss hat Heber etwas Glück, beinahe vertändelt er die Kugel als letzter Mann gegen Kother, bekommt dann aber das Offensivfoul gepfiffen.

30′ Gelbe Karte für Christoph Zimmermann (SV Darmstadt 98)

Der Ex-England-Legionär streckt Mendler tief in der gegnerischen Hälfte mit einer seitlichen Grätsche nieder und handelt sich die erste Verwarnung der Partie ein.

29′ Was für ein Angriff - was für ein Lattenkracher von Lübeck! Farrona-Pulido findet mit seiner Flanke von links den im Zentrum durchstartenden Facklam. Aus neun Metern klatscht sein Hechtkopfball über den verdutzten Baumann hinweg an die Latte. Im Nachsetzen entsteht keine Gefahr.

30′ Nach einem Zweikampf mit Geipl bleibt Bockhorn im Mittelfeld liegen, muss behandelt werden. Die Gangart bleibt weiterhin ruppig.

29′ Mehlem taucht zum zweiten Mal aussichtsreich im heimischen Sechzehner auf, diesmal auf der rechten Seite. Er entscheidet sich erneut für einen flachen Pass nach innen. Vor Manu ist Kirchhoff zur Stelle.

29′ Der Führungstreffer hat dahingehend Wirkung gezeigt, dass sich Regensburg nun hinter die Mittellinie zurückgezogen hat und Magdeburg machen lässt. Dadurch wird es aber natürlich auch mit Kontern schwerer.

28′ ...der hoch getretene Standard landet am ersten Pfosten bei Löhden. Der Defensivspezialist steigt hoch, köpft aber links am Gehäuse vorbei.

27′ Seit längerer Zeit ist der VfB nicht mehr gefährlich in der gegnerischen Hälfte aufgetaucht. Jetzt holt Farrona-Pulido immerhin mal eine Ecke heraus...

28′ Wieder ist es ein langer Ball hinter die Kette, der fast für Gefahr sorgt. Breunig hat aber aufgepasst und kann mit einer Grätsche klären.

26′ Bulić kommt zu spät in einen Zweikampf mit Atik und muss diesen deshalb festhalten. Noch kommt er um eine Verwarnung herum. Der anschließende Freistoß aus dem linken Halbfeld wird nicht gefährlich.

26′ Hornby will einen Freistoß aus zentralen 24 Metern direkt im Netz des Homburger Gehäuses unterbringen. Seine für den linken Winkel bestimmte Ausführung mit dem rechten Innenrist ist aber viel zu niedrig angesetzt und bleibt in der grün-weißen Mauer hängen.

24′ Weiterhin brennt es lichterloh: Eine misslungene Abwehraktion landet vor den Füßen Weghorsts, dessen Schuss vom rechten Fünfereck auf die linke Seite geblockt wird. Dort bereinigt Taffertshofer die Szenerie soeben vor Bülter.

23′ Was für ein Pfund! Eine kurz ausgespielte Ecke landet per Flachpass im linken Rückraum. Grillitsch rauscht heran und pfeffert den Ball mit Volldampf aus 22 Metern auf den Kasten. Klewin fischt das Geschoss aber noch irgendwie aus dem Knick - eine überragende Parade.

24′ Es ist drückend warm in Regensburg, Schiedsrichter Alt beraumt deshalb eine Trinkpause an. Die Zeit wird es am Ende natürlich wieder obendrauf geben.

23′ Nun finden die Gastgeber den Abschluss. Geipl kommt in der Mitte nach einer Flanke von rechts zum Kopfball, kann die Kugel aber nicht richtig drücken. Für Reimann gibt es so keine Gefahr.

22′ Faber spielt einen guten Seitenwechsel rechts raus zu Saller, der muss anschließend dann aber wieder abdrehen. Der Jahn kommt einfach nicht richtig in das letzte Drittel.

23′ SVD-Kapitän Holland gelangt mittig vor die letzte gegnerische Linie und nimmt mit dem linken Innenrist Maß. Der unplatzierte Versuch aus 20 Metern ist leichte Beute für Torhüter Kretzschmar.

20′ Außer dem Treffer haben wir noch keine Chancen erleben dürfen, die Partie spielt sich größtenteils im Mittelfeld ab. Dem FCM spielt diese Führung natürlich in die Karten, kann man doch ruhiger agieren und sich zudem auf seine Konterstärke verlassen.

21′ Kabak drückt eine Freistoßflanke von Kramarić voom rechten Flügel am langen Pfosten vorbei. Das war gar nicht so ungefährlich.

21′ Mehlem lässt auf der linken Strafraumseite Heilig ins Leere grätschen und nimmt dann den Kopf hoch, anstatt aus spitzem Winkel die freie Schussbahn zu nutzen. Er will für den neuen Kollegen Hornby querlegen, erwischt ihn aber im Rücken. Perdedaj ist zur Stelle.

20′ Kadeřábek sucht mit einer Hereingabe von der rechten Sechzehnmeterraumkante in der Mitte Bülter. Grupe wirft sich aber gut dazwischen und rettet vor dem Angreifer.

19′ Der Favorit gelingt fast nur mit hohen Anspielversuchen in den Sechzehner der Saarländer. Die Abwehrleute um Weber haben bislang allerdings Lufthoheit in Kretzschmars Herrschaftsbereich und noch keinen gefährlichen Abschluss zugelassen.

18′ Inzwischen haben die Kraichgauer eindeutig das Kommando übernommen. Wenn es so weitergeht, ist das 0:1 wohl nur eine Frage der Zeit.

18′ Bitter für Regensburg, dass der Rückstand aus solch einem individuellen Aussetzer resultierte. Nun müssen sich die Gastgeber schütteln, haben sie bisher doch gut mitgehalten.

16′ Das Lieberknecht-Team zeigt keine echte Reaktion auf den schnellen Rückschlag. Es bleibt weiterhin fast durchgängig in Ballbesitz, bekommt aber überhaupt keine Geschwindigkeit in seine Kombinationen.

16′ Tooor für 1. FC Magdeburg, 0:1 durch Luca Schuler

Und dann liegt der Favorit vorne, etwas aus dem Nichts. Im Mittelfeld kombiniert Magdeburg, Condé spielt einfach mal einen langen Ball nach vorne. Balls geht nicht richtig hin, dachte wohl, Gebhardt kommt raus, das ist aber nicht der Fall. So kann Schuler dazwischen spritzen und die Kugel direkt aus 13 Metern rechts unten einschieben, das ist technisch durchaus anspruchsvoll. Der Regensburger Keeper ist da zu überrascht, um noch einzugreifen.

15′ Kein schlechter Versuch: Aus 30 Metern nagelt Grillitsch das Rund einfach mal in Richtung Tor. Nur knapp saust es über den Querbalken.

14′ Immer wieder muss Klewin jetzt ran. Diesmal fängt der ehemalige Auer eine schnelle Flanke von der linken Offensivseite der Sinsheimer sicher ab. Weghorst lauerte bereits.

13′ Nach Bremen, Bochum und Augsburg droht mit den Lilien einem vierten Team aus der nationalen Eliteklasse das frühe Aus im nationalen Pokalwettbeweb. Letztmals verabschiedete sich Darmstadt vor zwei Jahren bei 1860 München schon in Runde eins.

13′ Noch sucht Magdeburg nach den Mitteln, um die kompakten Regensburger zu knacken. Inzwischen schaffen sie es aber immerhin, den Gastgeber tiefer in dessen Hälfte zu drängen.

11′ Klewin mit einer tollen Tat! Grillitsch steckt aus der Zentrale für Kramarić durch. Der Kroate scheitert aus 15 Metern im Eins-gegen-Eins an Klewin, der ganz schnell abtaucht.

11′ Aus dem rechten Halbfeld spielt Ceka einen tollen Pass nach links in den Lauf von Atik. Gebhardt hat jedoch gut aufgepasst, kommt aus seinem Kasten und ist Sekunden vor dem Angreifer am Spielgerät, das er weghaut.

10′ Erneut die Gäste: Infolge eines schwachen Fehlpasses im Aufbauspiel erhascht Kramarić die Kugel tief in der gegnerischen Hälfte. Seinen Linksschuss aus mittigen 23 Metern entschärft Klewin sicher.

9′ Die anschließende Freistoßflanke kommt auf den zweiten Pfosten, wo sich Ballas durchsetzen kann. Sein Kopfball, der als Hereingabe gedacht war, landet aber nur bei Reimann.

10′ Tooor für FC 08 Homburg, 1:0 durch Markus Mendler

Homburg geht gegen den Bundesligisten früh in Führung! Hoffmann überläuft auf dem rechten Flügel mit hohem Tempo gleich zwei gegnerische Linie. Von der Grundlinie flankt er nach innen. Der abgefälschte Flugball landet beim heranstürmenden Mendler, der am zweiten Pfosten aus zwei Metern mit dem linken Innenrist in die Maschen vollendet.

9′ Die Grün-Weißen legen ihren Fokus in der Anfangsphase auf die Arbeit gegen den Ball, verschieben in ihrem 5-4-1 bislang sehr konzentriert, sodass keine freie Räume am und im eigenen Sechzehner hergeschenkt werden.

8′ Gute Gelegenheit für Hoffenheim! Auf der rechten Außenbahn spurtet Kadeřábek nach vorne, der mit seiner hohen Flanke im Zentrum Weghorst findet. Der Angreifer nickt die Murmel aus acht Metern relativ freistehend drüber.

8′ Gelbe Karte für Andi Hoti (1. FC Magdeburg)

Jetzt gibt es dann die Gelbe Karte, aber nicht für ein Foulspiel. Hoti verhindert die schnelle Ausführung eines Freistoßes und wird deshalb früh verwarnt.

8′ Auf der rechten Seite hat nach einem Ballgewinn Faber etwas Platz und kann in Ruhe in die Mitte flanken. Die Kugel landet aber direkt bei Reimann.

7′ In den ersten Minuten hat die TSG große Probleme mit den galligen Underdogs. Das muss die Chance für die Lübecker sein, den Bundesligisten vor Probleme zu stellen.

7′ Die Partie beginnt durchaus ruppig, das eine oder andere Foulspiel könnte man bereits mit einer Gelbe Karten ahnden. Noch belässt es Schiedsrichter Alt aber bei mündlichen Verwarnungen.

7′ Der erste gefährliche Konter der Saarländer! Der durch Steinmetz gegen aufgerückte Gäste in den halbrechten Offensivkorridor geschickte Hoffmann will in die Strafraummitte für den freien Hummel querlegen. Er erwischt ihn aber im Rücken. Zimmermann nimmt ihm den Ball nach dem ersten Kontakt ab.

6′ Nach einem Foul an Schuler gibt es eigentlich eine vielversprechende Freistoßposition für die Gäste. Atik und Bockhorn wollen das Ganze jedoch kurz ausspielen, das misslingt völlig. Titz ist nicht amüsiert darüber.

4′ Die erste nennenswerte Offensivaktion gehört den Hausherren. Boland gibt vom rechten Flügel halbhoch ins Zentrum, wo Vogt unglücklich abfälscht. Der Ball touchiert die Latte - und fliegt dann ins Toraus. Die folgende Ecke bringt nichts ein.

4′ Die Gastgeber setzen Magdeburg gleich früh unter Druck, wollen keinen geordneten Spielaufbau zulassen. Auch der FCM wiederum lässt lediglich Gebhardt Zeit zum Nachdenken.

4′ Infolge der von der rechten Fahne kurz ausgeführten Premierenecke flankt SVD-Kapitän Holland mit dem linken Innenrist scharf an die mittige Fünferkante. Heimtorhüter Kretzschmar ist rechtzeitig vorgerückt und schnappt sich den Ball.

2′ Schuler bekommt in einem Zweikampf gleich mal einen Schlag ab, er krümmt sich auf dem Boden. Nach einer kurzen Unterbrechung kann es dann aber weitergehen für ihn.

1′ Los geht's.

1′ Spielbeginn

1′ Homburg gegen Darmstadt – auf geht's im Waldstadion!

1′ Spielbeginn

1′ Dann rollt der Ball auch schon. Regensburg hat angestoßen.

1′ Spielbeginn

Soeben haben die beiden Mannschaften bei feinstem Sommerwetter den Rasen betreten.

Die Teams betreten in diesem Augenblick zusammen mit Schiedsrichter Patrick Alt den Rasen. In wenigen Minuten kann das Spiel beginnen.

Zwei Aufeinandertreffen gab es aufgrund der angesprochenen Zweitligazugehörigkeit der Regensburger im letzten Jahr. In der vergangenen Spielzeit gewann Magdeburg das Hinspiel mit 1:0, im Rückspiel trennte man sich 2:2-Unentschieden. Insgesamt spricht die Bilanz aber für das bayerische Team, bei sechs Spielen stehen drei Siege und zwei Unentschieden zu Buche. Wird diese Statistik heute weiter ausgebaut?

Auf der anderen Seite steht für die Blau-Weißen der Auftakt in die neue Saison an. Der soll natürlich möglichst erfolgreicher verlaufen, als die letzten Tests es vermuten ließen. Dem Erfolg über Feyenoord Rotterdam (4:2) folgten ein Unentschieden gegen die Glasgow Rangers (2:2) und eine Pleite gegen den FC Fulham (1:2). Damit der Start auf jeden Fall gelingt, haben die Kraichgauer erst kürzlich personell nachgelegt. Im Sturmzentrum läuft künftig der Ex-Wolfsburger Weghorst leihweise auf. Der Niederländer darf auch gleich von Anfang an ran.

Magdeburg hingegen hat bereits zwei Ligaspiele hinter sich und ist durchaus vielversprechend in die Saison gestartet. Nach einem 1:1 gegen Aufsteiger Wiesbaden schlug man Braunschweig mit 2:1, vier Punkte aus zwei Partien können sich sehen lassen. In der Vorbereitung ließen die Blau-Weißen zudem mit einem Sieg gegen Sevilla aufhorchen. Nicht nur deshalb ist der ehemalige Europapokalsieger heute natürlich in der Favoritenrolle.

Bei den Hessen, die in der Vorsaison im Achtelfinale an der SG Eintracht Frankfurt scheiterten (2:4) und deren größter DFB-Pokal-Erfolg der Viertelfinaleinzug in der Spielzeit 1986/1987 war, schickt Torsten Lieberknecht mit Christoph Klarer (Fortuna Düsseldorf), Fabian Nürnberger (1. FC Nürnberg) und Fraser Hornby (Stade Reims, zuletzt KV Oostende) drei Neuzugänge von Anfang an ins Rennen.

Auf Seiten der Saarländer, die bei ihren bisherigen fünf DFB-Pokal-Teilnahmen seit der Jahrtausendwende stets in der 1. Runde ausschieden und die im Falle des erstmaligen Weiterkommens seit dem Viertelfinaleinzug 1995/1996 der einzige verbliebene Klub unterhalb der drei bundesweiten Spielklassen wären, hat Trainer Danny Schwarz im Vergleich zum 1:1-Auftaktheimunentschieden gegen den VfR Aalen eine personelle Änderung vorgenommen. Kirchhoff verdrängt Eisele auf die Bank.

Letztes Jahr noch Liga-Konkurrenten treffen Regensburg und Magdeburg nun im DFB-Pokal aufeinander. Nach dem Abstieg hat sich das Gesicht der Mannschaft des Jahn aber natürlich signifikant verändert. Die Rothosen wollen den sofortigen Wiederaufstieg schaffen, zum Auftakt in der 3. Liga gab es dabei ein durchwachsenes 1:1 gegen Unterhaching, das Team muss sich also noch finden. Pokal können sie Gastgeber jedoch, im Landespokal Bayern hat man bereits zwei Runden überstanden.

Für den SV Darmstadt 98 endet mit dem heutigen Pflichtspielauftakt die Vorbereitung auf die Saison 2023/2024, die die Lilien in der Bundesliga verbringen werden. Aller Voraussicht nach werden sie von Spieltag eins an um den Verbleib im deutschen Fußball-Oberhaus kämpfen; eine Favoritenrolle wie im Gastspiel in Homburg dürfte in den kommenden Monaten nicht mehr gegeben sein.

Schauen wir zunächst auf die Norddeutschen. Für sie ist es heute bereits das zweite Pflichtspiel der laufenden Spielzeit - schließlich begann die Drittligasaison bereits am vergangenen Wochenende. Die Lübecker hatten zwar ein Heimspiel, mit Absteiger Sandhausen aber gleich eine hohe Hürde zu meistern. Das gelang ihnen durchaus beachtlich: Am Ende sprang ein torloses Remis, das angesichts einer guten ersten Halbzeit auch in drei Punkten hätte enden können.

Zu Beginn wollen wir einen Blick auf die Aufstellungen werfen. Bei Regensburg nimmt Trainer Joe Enochs einen Wechsel im Vergleich zum letzten Ligaspiel vor. Für Ziegele, der wegen muskulärer Probleme gar nicht im Kader steht, kommt Breunig in die erste Elf. Magdeburg-Coach Christian Titz rotiert ebenfalls, aber auf zwei Positionen. Anstelle von Elfadil und Piccini, die beide nicht im Kader sind, stehen Hoti und Gnaka von Beginn an auf dem Rasen. Dabei muss er zusätzlich auch auf Kruth verzichten, der an einem Muskelfaserriss laboriert.

Der FC 08 Homburg hat sich das Ticket für die 1. Runde des DFB-Pokals auf einem ungewöhnlichen Weg gesichert. Da sich sowohl die SV 07 Elversberg als auch der 1. FC Saarbrücken als Finalisten des Saarlandpokals über die 3. Liga qualifizierten, wurde der Vertreter des Saarlands in einem Entscheidungsspiel zwischen den unterlegenen Halbfinalisten ermittelt. Dieses entschieden die Grün-Weißen gegen den SV Auersmacher Ende Mai mit 4:1 für sich und sind damit erstmals seit sieben Jahren im nationalen Cup-Wettbewerb vertreten.

Ein herzliches Willkommen zum DFB-Pokal am frühen Montagabend! Der FC 08 Homburg fordert in der 1. Runde den SV Darmstadt 98 heraus. Der Regionalligist aus dem Saarland und der hessische Bundesligaaufsteiger stehen sich ab 18 Uhr auf dem Rasen des Waldstadions gegenüber.

Hallo und herzlich willkommen zum Finaltag der 1. Runde im DFB-Pokal! Heute gastiert die favorisierte TSG 1899 Hoffenheim bei Drittligaaufsteiger VfB Lübeck. Anstoß an der Lohmühle ist um 18:00 Uhr.

Herzlich willkommen zum DFB-Pokal, in der ersten Runde treffen Jahn Regensburg und der 1. FC Magdeburg aufeinander. Anstoß im Jahnstadion ist um 18:00 Uhr!

120′ +6 Fazit:

Hansa Rostock setzt sich im Elfmeterschießen durch! Kolke ist dreimal in der richtigen Ecke und sorgt nach drei Schüssen für ein kurzes Elfmeterschießen. Damit setzt sich der Zweitligist nach einem ausgeglichenen Spiel dann doch gegen den FSV Frankfurt in der Regionalliga durch. Die Frankfurter können stolz auf ihren mutigen Auftritt sein. Erst in der Schlussphase wurden sie mit schweren Beinen leicht nach hinten gedrückt. Dass dann noch der späte Ausgleich fällt, war für sie wirklich unglücklich. Rostock wird das egal sein, denn Hansa steht in der zweiten Runde des DFB-Pokals.

120′ +5 Spielende

120′ +5 Elfmeter verschossen FSV Frankfurt: Maxim Emmerling

Kolke hält auch den Dritten! Emmerling drückt ins rechte Eck aus seiner Sicht, doch wieder macht sich der Rostocker Keeper lang. Mit den Fäusten wehrt er nach außen ab. Das war es!

120′ +5 Elfmeter verwandelt Hansa Rostock: Serhat-Semih Güler



120′ +5 Elfmeter verschossen FSV Frankfurt: Oluwabori Falaye

Kolke ist wieder da. Mit der rechten Innenseite schiebt der Schütze schwach nach halbrechts. Kolke ist unten.

120′ +5 Elfmeter verwandelt Hansa Rostock: Alexander Rossipal



120′ +5 Elfmeter verschossen FSV Frankfurt: Ahmed Azaouagh

Aus seiner sicht schießt Azaouagh nach links, doch Kolke macht sich lang und ist da.

120′ +5 Elfmeter verwandelt Hansa Rostock: Janik Bachmann

Halbhoch trifft er links. Ospelt wartet lange.

120′ +5 Elfmeterschießen

120′ +4 Das Elfmeterschießen wird vor der Kurve des FSV Frankfurt ausgetragen.

120′ +4 Zwischenfazit nach 120 Minuten:

Auch die Verlängerung bringt keinen Sieger hervor, es geht ins Elfmeterschießen! Beide Teams waren am Ende zu ängstlich. Vor allem vor den Standards braute sich im Stadion die Hoffnung auf Tore zusammen, doch die Ausführungen waren jeweils zu ungenau. Aus dem Spiel heraus war das auf beiden Seiten zu risikoarm.

120′ +4 Ende 2. Halbzeit Verlängerung

120′ +1 Gelbe Karte für Onur Ünlücifci (FSV Frankfurt)



120′ +1 Die Spieler scheinen sich langsam mit dem Elfmeterschießen zu arangieren, doch der Referee gibt nochmal drei Minuten oben drauf.

120′ Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

118′ Einwechslung bei FSV Frankfurt: Nicolas Loebus

118′ Auswechslung bei FSV Frankfurt: Jihad Bouthakrit

118′ Hinterseer kommt aus linken sieben Metern zum Kopfball, doch im engen Luftkampf kann er nur über die Latte drücken.

115′ Neidhart zieht halblinks aus 20 Metern ins lange Eck ab. Er hat überraschend viel Platz, doch der Schuss geht ziemlich deutlich rechts vorbei.

112′ Gelbe Karte für Maxim Emmerling (FSV Frankfurt)



112′ Es gibt einen vielversprechenden Konter für den Regionalligisten. Falaye verpasst links im Strafraum aber den Moment des Querpasses auf Bouthakrit, der sich am zweiten Pfosten völlig aufregt.

111′ del Vecchio hebt mit links aber nur in die Mauer. Den zurückrollenden Ball nimmt er dann Drop-Kick aber er schießt deutlich rechts vorbei.

110′ Aus zentralen 18 Metern gibt es den vielversprechenden Freistoß für Frankfurt.

108′ Azaouagh braucht eine Pause. Gerade als es weitergehen kann packt sich Roßbach am Ball im Aufbau an den Oberschenkel und spielt den Ball selbst ins Aus. Für beide geht es erstmal weiter.

106′ Anpfiff 2. Halbzeit Verlängerung

105′ +2 Ende 1. Halbzeit Verlängerung

105′ Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

104′ Ist das unnötig! Perea wird zu steil geschickt und Ospelt ist herausstürmend als Erster dran. Perea nimmt schon Tempo raus, zieht seinen rechten Spann dann aber so knapp über dem Gras lang, dass er den Keeper am Kopf trifft. Absicht ist hier sicher nicht auszuschließen, zumal er sich nichtmal entschuldigt.

102′ Perea mit dem nächsten Schüsschen. Er setzt sich am linken Sechzehnereck gegen Azaouagh durch und tunnelt ihn. Dann ist der Flachschuss aus 14 Metern mit der Innenseite aber zu locker und einen Meter zu weit nach links.

100′ Die ersten zehn Minuten der Extra-Zeit verstreichen aber ziemlich ereignislos. Ganz viel Schwung steckt nicht mehr im Spiel.

97′ Rossipal fasst sich aus 20 Metern ein Herz, doch der Versuch mit links rauscht im rechten Eck mindestens einen Meter drüber.

93′ Fröling zieht halblinks flach aus 17 Metern ab. Durch die Beine des Verteidigers ist der Aufsetzer nicht einfach zu halten, aber Ospelt sieht nicht glücklich aus. Zu seinem Glück hat er die Hände aber schnell genug neben seinem Körper und klatscht etwas unkonventionell seitlich nach rechts.

92′ In den ersten Minuten der Verlängerung ist etwas überraschend vor allem das Heimteam am Ball.

91′ Anpfiff 1. Halbzeit Verlängerung

90′ +8 Zwischenfazit nach 90 Minuten:

Es geht in die Verlängerung! Auch im zweiten Durchgang ist das Spiel ausgeglichen. Zwar ist die Qualität der Abschlüsse Rostocks weiter nicht gut, allerdings drücken sie den Gegner aus der Regionalliga zum Ende weiter in die eigene Hälfte. So sorgt dann eher die Quantität für den Ausgleich, denn der Treffer ist eher ein Zufalls-Produkt bzw. eine gute Einzelaktion. Es wird spannend sein, wie lange die Kräfte beim FSV noch reichen.

90′ +8 Ende 2. Halbzeit

90′ Fazit:

Am Ende auch in der Höhe verdient setzt der SC Paderborn 07 sich mit 7:0 bei Regionalligist Energie Cottbus durch. Von Anfang an waren die Brandenburger mit dem temporeichen Spiel des Zweitligisten komplett überfordert und konnten nur vereinzelt Akzente nach vorne setzen. Beim sehr effizient aufspielenden SCP überzeugten vor allem Florent Muslija, der seine Leistung mit einem sehenswerten Freistoßtor krönte, sowie Doppelpacker Filip Bilbija. Die Ostwestfalen erfüllen die Pflichtaufgabe somit mit Bravour, ziehen in die nächste Runde ein und tanken massiv Selbstvertrauen, während Energie nach dem Fehlstart in der Liga erstmal komplett bedient ist.

90′ +7 Gelbe Karte für Janik Bachmann (Hansa Rostock)



90′ +5 Frankfurt will sich in die Verlängerung verteidigen.

90′ +2 Fazit:

Union Berlin setzt sich mit 4:0 beim FC-Astoria Walldorf durch und steht in Runde 2 des DFB-Pokals! Der Bundesligist führte bereits zur Pause mit 3:0 und ließ in Durchgang zwei nichts mehr anbrennen. Astoria verteidigte aber leidenschaftlich und hatte den ein oder anderen Abschluss aus der Distanz. Kurz vor Schluss machte der eingewechselte Haberer dann den Endstand perfekt. Für den Regionalligisten geht es bereits am kommenden Mittwoch weiter im Liga-Alltag mit dem Auswärtsspiel bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz. Union Berlin trifft zum Bundesliga-Auftakt am kommenden Samstag auf Mainz 05. Das war es aus Walldorf, bis bald!

90′ +3 Bachmann verlängert eine Flanke vom rechten Sechzehnereck von Rossipal mit dem Hinterkopf knapp rechts neben das Tor.

90′ Spielende

90′ Nein. Hofmanns Ecke kommt zwar nicht schlecht in den Sechzehner, allerdings verpasst Joshua Putze um Haaresbreite und anschließend klärt die Verteidigung.

90′ Nochmal Ecke für die Hausherren. Kann man zumindest EINEN Ehrentreffer erzielen?

90′ +2 Ospelt faustet eine Freistoß-Flanke von rechts mit links weg. Dafür lässt er sich gebührend feiern.

90′ +2 Spielende

90′ Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 7

90′ Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Es gibt eine Minute Nachschlag!

90′ Gelbe Karte für Kevin Schumacher (Hansa Rostock)



90′ Gelbe Karte für Jihad Bouthakrit (FSV Frankfurt)



87′ Das ist dann doch eine ordentliche Packung für den nicht sehr energetisch auftretenden FC Energie, dessen Fans allmählich fluchtartig das Stadion der Freundschaft verlassen.

88′ Rechts gibt es aus 20 Metern einen Freistoß für die Gastgeber. Ünlücifci läuft an, doch die Variante funktioniert überhaupt nicht. Nach seinem Flachpass auf den Spieler vor der Mauer gerät der Standard-Schütze bei der verzögerten Flanke total in Rücklage. Zudem sind vorne fast alle Mitspieler im Abseits.

88′ Union kommt nochmal über Joker Trimmel, der Fofana rechts mit dem Steilpass auf die Reise schicken will. Doch der Neuzugang der Berliner wird zu Recht wegen Abseits zurückgepfiffen.

86′ Einwechslung bei FSV Frankfurt: Maxim Emmerling

86′ Auswechslung bei FSV Frankfurt: Malik McLemore

85′ Tooor für SC Paderborn 07, 0:7 durch Matthes Hansen

SIEBEN zu NULL! Aus etwa 20 Metern haut Hansen nach einem cleveren Steckpass von Curda einfach mal mit dem rechten Schuh drauf und trifft den Ball perfekt. Das Ding geht zunächst an den rechten Innenpfosten und prallt dann ins Tor ab, sodass Elias Bethke wieder nur die Rolle des chancenlosen Zuschauers einnimmt!

83′ Tooor für SC Paderborn 07, 0:6 durch Sebastian Klaas

Jetzt darf auch der Joker nochmal! Zuvor hatte Bethke sein Team mit einer Faustabwehr gegen Grimaldi noch im Spiel gehalten, doch nach etwas Gewusel im Sechzehner und einem Chipball von Nadj kommt Klaas vom Elfmeterpunkt zum Schuss. Bethkes Sicht ist durch den eigenen Mann etwas geblendet und das Leder geht flach links unten zum halben Dutzend rein.

85′ Das Spiel läuft dem Ende entgegen. Die Fronten sind schon lange geklärt, aber Haberers Tor hat letzte Zweifel beiseite gewischt. Der Ball rollt in Reihen des Heimteams, Union geht nicht mehr so stark ins Pressing. Es werden bereits Kräfte für den Bundesliga-Auftakt am kommenden Wochenende gespart.

81′ Es verbleiben noch zehn Minuten plus Nachspielzeit und das Match plätschert seinem Schlusspunkt entgegen. Es ist den Spielern des FC Energie anzusehen, dass man von diesem gebrauchten Tag erlöst werden möchte.

83′ Tooor für Hansa Rostock, 1:1 durch Serhat-Semih Güler

Der späte Ausgleich! Ist das bitter für die Frankfurter, denn der Treffer fällt so nur, weil McLemore nach einem Zusammenstoß am Boden liegt. Halbrechts im Strafraum kommt so Güler aus 15 Metern an den Querpass mit der Hacke von Perea. Er zieht drei, vier Meter in die Mitte und drückt mit links dann in die rechte Ecke ab. Ospelt versucht es beim Schuss gegen seine Laufrichtung gar nicht erst.

83′ Wohl auch deshalb bringt der Trainer einen neuen Stürmer.

83′ Einwechslung bei FSV Frankfurt: Oluwabori Falaye

83′ Auswechslung bei FSV Frankfurt: Lucas Hermes

80′ Paderborn will das halbe Dutzend vollmachen! Nach einem Flankenball von rechts von Laurin Curda bietet sich in der Mitte am Elfmeterpunkt viel Platz für Adriano Grimaldi! Aber der Kopfball des Jokers geht dann gut über die Latte.

82′ Theodoros Politakis geht vom Feld und wird durch Kevin Krüger aus der eigenen Jugend ersetzt.

81′ Vereinzelt kommen aber noch Gegenangriffe der Hasuherren nach vorne. Das kann gelingen, weil es im Mittelfeld-Raum immer wieder Ballgewinne gibt.

82′ Einwechslung bei FC-Astoria Walldorf: Kevin Krüger

82′ Auswechslung bei FC-Astoria Walldorf: Theodoros Politakis

79′ Einwechslung bei Hansa Rostock: Serhat-Semih Güler

80′ Tooor für 1. FC Union Berlin, 0:4 durch Janik Haberer

Haberer erhöht auf 4:0 für Berlin! Zunächst gibt es viel Gewühl im Sechzehner, ehe Siebatcheu rechts im Strafraum abzieht, aber geblockt wird. Doch Haberer hat auf den Abpraller bereits gelauert und knallt ihn mit rechts volley in die Maschen!

79′ Auswechslung bei Hansa Rostock: Kai Pröger

79′ Einwechslung bei Hansa Rostock: Lukas Hinterseer

79′ Auswechslung bei Hansa Rostock: Dennis Dressel

78′ Rani Khedira war bereits im Vorfeld fraglich für einen Einsatz gewesen, jetzt muss der Vizekapitän auf dem Rasen behandelt werden. Kurz darauf ist klar: Er kann nicht weitermachen! Gestützt von zwei Teamärzten verlässt er das Feld und wird ersetzt durch Alex Král. Der wurde neu vom Schalke 04 verpflichtet.

76′ Kurzer Blick auf die Ballbesitzstatistik, denn auch dort führt der SC Paderborn haushoch. 65 Prozent Ballbesitz kann man sein Eigen nennen.

78′ Einwechslung bei 1. FC Union Berlin: Alex Král

78′ Gelbe Karte für Kai Pröger (Hansa Rostock)

Pröger sieht Gelb für ein taktisches Foul.

78′ Auswechslung bei 1. FC Union Berlin: Rani Khedira

77′ Was für eine schlechte Ecke! Rossipal zieht von rechts mit links flach rein und findet den Verteidiger, der genau dafür am kurzen Pfosten steht.

75′ Astoria wechselt doppelt: Birkan Çelik und Louis Safranek dürfen in der Schlussviertelstunde mitwirken. Vorzeitig Feierabend haben dagegen Tim Fahrenholz und Maximilian Waack.

74′ Dafür, dass die Paderborner Fans mit gerade mal 300 in der klaren Unterzahl ist, machen sie hier jede Menge Lärm und haben allen Grund zur Freude.

75′ Einwechslung bei FC-Astoria Walldorf: Louis Safranek

73′ Einwechslung bei SC Paderborn 07: Adriano Grimaldi

75′ Auswechslung bei FC-Astoria Walldorf: Maximilian Waack

73′ Auswechslung bei SC Paderborn 07: Sirlord Conteh

73′ Einwechslung bei SC Paderborn 07: Felix Platte

75′ Einwechslung bei FC-Astoria Walldorf: Birkan Çelik

75′ Auswechslung bei FC-Astoria Walldorf: Tim Fahrenholz

73′ Auswechslung bei SC Paderborn 07: Filip Bilbija

74′ Aaronson versucht sich in einem Dribbling rechts außen gegen zwei Gegenspieler, was ihm auch gelingt. Die Flanke wird dann zur Ecke abgeblockt, die Trimmel mit Blick gegen die Sonne hineinbringt. In der Mitte verpasst Doekhi knapp, aber Aaronson bekommt die zweite Chance. Der Distanzschuss zischt knapp links vorbei.

74′ Wieder Gefahr im FSV-Strafraum! Rossipal zieht von halbrechten 19 Metern mit links einen Freistoß ins linke Eck. Der Linksschuss setzt mehrfach auf, rutscht dann aber knapp links vorbei. Das war knapp.

71′ Jetzt mal wieder die Paderborner: Bilbija sucht auf der rechten Seite den nach vorne mitgelaufenen Conteh und findet ihn auch - sein Kopfball geht aber dann doch einen guten Meter über den Querbalken.

72′ Walldorf will den Ehrentreffer! Doch Grimmer bringt Rønnow mit seinem Schuss aus der zweiten Reihe von halbrechts nicht in Bedrängnis. Dennoch ist es bemerkenswert, dass der FC-Astoria weiterhin den Weg nach vorne sucht und sich nicht aufgegeben hat.

72′ Rostock spielt jetzt immer klarer in die gegnerische Hälfte. das Spiel verlagert sich weiter und weiter in die Hälfte.

70′ Wieder ein Flatterball, diesmal aus den Reihen des FCE! Phil Halbauer hält einfach mal aus dem linken Halbfeld drauf und Jannik Huth hat den Ball, der mit viel Wucht getreten kommt, erst im Nachfassen sicher.

66′ Damit hat Claus-Dieter Wollitz sein Wechselkontingent relativ früh ausgeschöpft.

70′ Politakis prüft Rønnow aus der zweiten Reihe! Sein Schuss aus über 25 Metern zentraler Position geht aber genau auf den Keeper, der damit keine Probleme hat und den Ball fangen kann.

71′ Gelbe Karte für José-Junior Matuwila (FSV Frankfurt)

Auf dem rechten Flügel bricht Perea durch und Matuwila hält ihn an der Hüfte taktisch fest. Warum er danach noch aufgebracht reklamiert, bleibt sein Geheimnis.

65′ Einwechslung bei SC Paderborn 07: Sebastian Klaas

65′ Auswechslung bei SC Paderborn 07: David Kinsombi

68′ Auf beiden Seiten wird nun mehrfach gewechselt. Bei Union ist unter anderem Kapitän Christopher Trimmel nun mit dabei. Auf Seiten des FC-Astoria kommt mit Turan Çalhanoğlu der Cousin des ehemaligen Bundesliga-Spielers Hakan Çalhanoğlu, der aktuell bei Inter Mailand kickt.

65′ Einwechslung bei SC Paderborn 07: Tobias Müller

65′ Auswechslung bei SC Paderborn 07: Kai Klefisch

70′ Einwechslung bei FSV Frankfurt: Giorgio del Vecchio

65′ Einwechslung bei SC Paderborn 07: Niclas Nadj

70′ Auswechslung bei FSV Frankfurt: Aziz Bouhaddouz

68′ Einwechslung bei 1. FC Union Berlin: Christopher Trimmel

69′ Gelbe Karte für Justin Ospelt (FSV Frankfurt)



65′ Auswechslung bei SC Paderborn 07: Florent Muslija

68′ Auswechslung bei 1. FC Union Berlin: Josip Juranović

69′ Einwechslung bei Hansa Rostock: Nils Fröling

68′ Einwechslung bei 1. FC Union Berlin: Jordan Siebatcheu

69′ Auswechslung bei Hansa Rostock: Svante Ingelsson

65′ Einwechslung bei Energie Cottbus: Cedric Euschen

68′ Auswechslung bei 1. FC Union Berlin: Kevin Behrens

65′ Auswechslung bei Energie Cottbus: Alexander Prokopenko

67′ Einwechslung bei FC-Astoria Walldorf: Eric Onos

65′ Einwechslung bei Energie Cottbus: Timmy Thiele

67′ Auf Pröger wird rechts in der Box durchgesteckt. Er muss nur noch den herausstürmenden Ospelt überwinden, der im Eins-gegen-Eins aber links neben das Tor abfälscht. Dann geht aber ohnehin die Fahne hoch.

65′ Auswechslung bei Energie Cottbus: Tim Heike

67′ Auswechslung bei FC-Astoria Walldorf: Mario Müller

67′ Einwechslung bei FC-Astoria Walldorf: Turan Çalhanoğlu

67′ Auswechslung bei FC-Astoria Walldorf: Marcel Carl

64′ Tooor für SC Paderborn 07, 0:5 durch Florent Muslija

Heidewitzka! Das muss man erstmal so bringen, diesen Freistoß aus so schwerem, ja fast unmöglichen, Winkel direkt zu nehmen. Die Bogenlampe von Muslija senkt sich hinter dem chancenlosen Bethke ins lange Eck und der Freistoßschütze belohnt sich für seine heute tadellose Leistung!

66′ Union will mit Flanken in den Sechzehner nachlegen, aber da hat Walldorf gutes Timing und klärt ein ums andere Mal, ehe es zum Abschluss kommt. Das machen die Gastgeber richtig gut.

65′ Nach flacher Flanke von links trifft Ingelsson das linke Außennetz.

63′ Sirlord Conteh schlägt links nahe der Eckfahne einen Haken gegen Tobias Hasse und wird mit einem rüden Tritt von ihm gestoppt. Es gibt keine Verwarnung für den eingewechselten Cottbusser, dafür aber Freistoß von der linken Strafraumkante.

64′ Rønnow fängt eine Flanke von Müller sicher ab. Es bleibt spannend, ob er auch in der Liga den Vorzug vor Alexander Schwolow erhält, der vom Stadtrivalen Hertha zu Union gewechselt ist.

64′ Weil sich Ospelt beim Abstoß viel Zeit lässt, wird er schonmal ermahnt. Nach dem weiten Schlag kommt es dann zum Spannschuss-Hammer von Azaouagh. Der fliegt aus rechten 20 Metern zwar im kurzen Eck genau auf Kolke, trotzdem hat er kleinere Probleme mit dem so harten Schuss.

61′ Kurzer Jubel auf den Rängen des FC Energie! Tobias Hasse locht im Sechzehner aus spitzem Winkel vom Fünfereck ein. Doch die Jubelschreie verstummen schnell, denn die Fahne des Linienrichters ist oben und die Bilder zeigen, dass diese Entscheidung so auch in Ordnung geht.

62′ Nach einer gespielten Stunde muss man festhalten, dass Hansa zumindest etwas offensiver aus der Kabine gekommen ist. So werden die Ballbesitzphasen für Frankfurt etwas kürzer.

61′ Das Spiel plätschert eine gute halbe Stunde vor Ende etwas vor sich hin. Das ist natürlich dem recht eindeutigen Zwischenstand geschuldet. Der Bundesligist hat das Spielgeschehen weiterhin im Griff und Walldorf gibt dennoch sein Bestes, um sich hier achtbar aus der Affäre zu ziehen.

56′ Viel Durchkommen in die Box der Gäste ist hier nicht für die Cottbusser. Deswegen versucht Alexander Prokopenko es einfach mal aus der Distanz und haut das Ding in die Zuschauerränge.

56′ Weil das Geschehen auf dem Rasen in den vergangenen Minuten etwas abgeflacht ist, gibt es hier einen kleinen Fakt am Rande. Zwölf Partien zwischen den beiden Mannschaften gab es in der 2. Bundesliga, oft ging es dabei sehr torreich zu. So konnte sich der SCP zum Beispiel im September 2009 im eigenen Stadion mit 5:1 gegen den damaligen Bundesliga-Absteiger durchsetzen.

59′ Hermes nimmt einen Einwurf von rechts mit der Brust an und will sich dann drehen. Er spürt etwas in seinem Gesicht und wirft sich dann theatralisch auf den Boden. Natürlich gibt das aber keinen Strafstoß.

58′ Urs Fischer hat Erbarmen mit dem frustrierten Sheraldo Becker und nimmt ihn ebenso vom Feld wie Aïssa Laïdouni. Brenden Aaronson darf sein Union-Debüt feiern, außerdem ist Janik Haberer neu dabei.

57′ Nach einer Ecke von rechts brennt es im Frankfurter Strafraum. Zwar gewinnt Matuwila das Kopfballduell, doch die Kugel fällt am Elfmeterpunkt steil wieder runter. Weißmann will ihn mit der Brist kontrollieren, doch dabei springt der Ball links in die Box. Aus sieben Metern zieht dann van der Werff mit rechts ins kurze Eck ab, doch der Schuss geht einen Meter zu weit nach links.

58′ Einwechslung bei 1. FC Union Berlin: Janik Haberer

58′ Auswechslung bei 1. FC Union Berlin: Aïssa Laïdouni

58′ Einwechslung bei 1. FC Union Berlin: Brenden Aaronson

58′ Auswechslung bei 1. FC Union Berlin: Sheraldo Becker

52′ Die Wiederholung zeigt: Elias Bethke konnte diesen Flatterball von Klefisch erst sehr spät sehen und versuchte, ihn trotzdem zu fangen, statt zur Seite abzuwehren. Das darf einem als Torhüter eigentlich nicht passieren.

57′ Ergebnistechnisch läuft es für Berlin, aber Becker ist unzufrieden mit der eigenen Leistung. Der Torschütze zum 2:0 spielt einen unnötigen Fehlpass, der zweite innerhalb weniger Minuten. Das ärgert ihn sichtlich.

55′ Es ist keineswegs so, als würde sich der FSV jetzt nur noch hintern reinstellen. Immer wieder wird vorne Druck gemacht oder über das Mittelfeld in die Spitze gespielt.

55′ Lässig kommt am linken Strafraumrand überraschend leicht durch und bringt eine Mischung aus Flanke und Schuss, die Rønnow aber sicher abfängt.

53′ Union lässt die Gastgeber wie schon zu Beginn des ersten Abschnitts kombinieren, macht aber am eigenen Sechzehner den Laden dicht. Die Gäste lauern auf Konter bei diesem komfortablen Vorsprung.

52′ Auch Perea kommt aus kurzer Distanz zum Abschluss, doch wieder ist Ospelt am Versuch aus zentralen sechs Metern nach Flanke von links. Der Gäste-Block hinter dem Tor hatte schon zum Jubeln angesetzt.

51′ Tooor für SC Paderborn 07, 0:4 durch Filip Bilbija

Nach einem satten Flatterschuss von Klefisch aus etwa 30 Metern versucht Bethke, das Leder in den Armen festzuhalten - ein Fehler, denn der Ball prallt von ihm ab und direkt vor die Füße von Bilbija, der aus kurzer Distanz nur noch abstauben muss!

51′ Pröger mit der Rostock-chance! Ein kluger Ball wird halblinks aus 25 Metern flach zwischen den Innenverteidigern hindurch scharf und flach vor das Tor gegeben. Sieben Meter vor dem rechten Pfosten rutscht Pröger ran, doch der Grätsch-Schuss trifft genau Ospelt.

49′ Wie schon in der ersten Hälfte agiert der SCP mit viel Tempo nach vorne. Ezekwem läuft bis zur Grundlinie und will in die Mitte flanken, der Ball war aber schon ins Aus gerollt und es geht mit Abstoß weiter.

50′ Knoche foult Barry links am Strafraum! Während im TV noch die Wiederholung läuft, ist der Ball plötzlich drin, aber da war die Ausführung aus Sicht von Schiri Hansbaur etwas früh erfolgt. Also legt sich Müller den Ball erneut zurück und flankt hoch auf den zweiten Pfosten, wo Diogo Leite per Kopf zur Ecke klären kann. Die wird kurz gespielt und Politakis findet mit seiner Flanke dann Stich am zweiten Pfosten, aber Rønnow packt sicher zu.

50′ Azaouaghs Freistoß-Flanke von rechten 25 Metern können die Rostocker erst im zweiten Anlauf klären. Eine Minute später probiert es Ünlücifci per Freistoß aus 23. Metern halbrechts. Kolke ist gegen den fatternden Spann-Aufsetzer aber im linken Eck da.

49′ Vor dem Union-Block auf der nun rechten Berliner Angriffsseite liegen immer noch einige Luftballons und Konfetti. Fofana stoppt das aber nicht, er zieht durch und flankt hoch nach innen. Damit findet er aber keinen Abnehmer, der Ball landet letztendlich im Toraus.

46′ Einwechslung bei Energie Cottbus: Phil Halbauer

47′ Juan José Perea wird zur Pause eingewechselt und es ist schon wieder Zeit für eine verrückte Nachspielzeit-Geschichte. Beim 2:1 in Elversberg wurde die Leihgabe es VfB Stuttgart in der 68. Minute eingewechselt. Dann konnte er in der 90+10. und 90+13. Minute zum Ausgleich und Siegtor einnetzen.

46′ Auswechslung bei Energie Cottbus: Rudolf Ndualu

46′ Einwechslung bei Energie Cottbus: Joshua Putze

46′ Auswechslung bei Energie Cottbus: Maximilian Oesterhelweg

47′ Behrens hat schon zwei Treffer vorbereitet, ein eigenes Tor fehlt ihm noch! Nach einer Flanke von links steigt er am Elfmeterpunkt hoch und schraubt den Ball an Idjaković, aber auch links am Tor vorbei.

46′ Weiter geht's. Cottbus tauscht auf zwei Positionen, Paderborn bisher noch nicht.

46′ Einwechslung bei Hansa Rostock: Juan José Perea

46′ Anpfiff 2. Halbzeit

46′ Nachdem die Rauchschwaden abgezogen sind, kann es endlich weitergehen! Beide Teams haben nicht gewechselt zur Pause und kommen somit unverändert auf den Rasen zurück.

46′ Auswechslung bei Hansa Rostock: Sarpreet Singh

46′ Anpfiff 2. Halbzeit

46′ Anpfiff 2. Halbzeit

45′ +3 Im Berliner Fanblock wird noch eine Choreo inklusive Pyrotechnik und Konfetti abgebrannt. Die Aufräumarbeiten verzögern den Anpfiff.

45′ +4 Halbzeitfazit:

Mit einer 1:0 Führung für den FSV Frankfurt geht es in die Kabinen. Das Spiel ist von der ersten Minute an intensiv und eng. Keines der Teams schafft es vorne dominant aufzutreten, doch die Gastgeber nutzen einen Eckstoß zur Führung in Person von McLemore. Rostock hat weder als Team, noch individuell deutliche Vorteile. Da muss in der zweiten Halbzeit eine deutliche Steigerung von den Favoriten kommen. Frankfurt kann mit dem Spielverlauf dagegen sehr zufrieden sein. In ihrem Strafraum entsteht noch überhaupt keine Gefahr.

45′ +3 Halbzeitfazit:

Mit einer sehr effizienten Chancenverwertung und drei Toren geht der SC Paderborn in Cottbus in die Halbzeitpause. Die Lausitzer versuchten zwar früh anzulaufen und vorne mitzuspielen, fingen sich dann aber zunächst ein sehr kurioses und unglückliches Eigentor ein. Mit jedem Rückschlag zerbrach die Spielweise des Pokalfinalisten von 1997 und statt dem erhofften Pokalfight muss man nun aufpassen, dass es gegen die schnell umschaltende und gnadenlos verwertende Paderborner Offensive keine Packung gibt.

45′ +3 Ende 1. Halbzeit

45′ +3 Halbzeitfazit:

Zur Pause steht es im Erstrunden-Spiel des DFB-Pokals 2023/2024 zwischen dem FC-Astoria Walldorf und Union Berlin 0:3. Der Außenseiter spielte in der ersten halben Stunde gut mit, suchte die Zweikämpfe und hatte zwei gute Abschlüsse durch Barry. Doch Union erhöhte mehr und mehr den Druck, was im Führungstor durch Knoches Elfmeter mündete. Danach brach der Damm und Becker sowie Diogo Leite legten nach. Es sieht nach Vorentscheidung aus, aber noch sind 45 Minuten zu spielen!

45′ +1 Die Antwort: Fast! Die Ecke Hofmanns landet zuerst in den Reihen des Gegners, nach etwas Gestocher kommt Hofmann aber rechts vor der Strafraumgrenze zum Abschluss und prüft mit seinem satten Vollspannschuss die Reflexe von Jannik Huth, der aber sicher abtaucht und das Ding hat!

45′ +4 Ende 1. Halbzeit

45′ +1 Mal eine Ecke für Cottbus. Kann man vor dem Pfiff für etwas Ergebniskosmetik sorgen?

45′ +3 Während der Frankfurter auf der rechten Seite zum Einwurf ansetzen will, geht auf der ballfernen Seite plötzlich ein Rasensprenger an.

45′ Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

45′ +3 Ende 1. Halbzeit

45′ +2 Berlin nimmt Tempo raus und lässt den Ball laufen. Es sieht jetzt nach einer sicheren Nummer aus.

45′ +1 Singhs Freistoß von der rechten Auslinie aus zehn Metern ist zu flach. Am kurzen Pfosten klärt der erste Verteidiger acht Meter vor dem Tor

43′ Wir nähern uns dem Pausentee und wie schon erwähnt - das mit der Pokalsensation wird schwer für den FC Energie Cottbus. Hoch gewinnt man dieses Spiel jedenfalls nicht mehr.

45′ Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

45′ Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

41′ Die Ecke verpufft und Cottbus will schnell umschalten, ist aber dem sehr guten Rücklaufverhalten des SC Paderborn 07 nicht gewachsen. Alle rücken nach hinten auf und dann wird das Spiel unterbrochen, da Muslija nach einem Zweikampf mit Hofmann im gegnerischen Sechzehner liegen geblieben war.

45′ Walldorf schafft mal seltene Entlastung durch Fahrenholz, der den Ball über die rechte Seite treibt. Er bleibt dann aber mit dem Versuch eine Flanke an Doekhi hängen.

40′ Es geht erstmal weiter und Sirlord Conteh wird steil aus der eigenen Hälfte rechts geschickt, doch Jonas Hildebrandt kann ihn ablaufen und zur Ecke klären.

43′ Im Stadion ist es merklich stiller geworden, man hört nur noch den Union-Fanblock. Die Gastgeber müssen aufpassen, dass sie nicht noch ein weiteres Tor vor dem Pausenpfiff kassieren.

41′ Aus über 35 Metern halbrechts hat Azaouagh eine Idee. Er hebt das Leder knapp an der Mauer vorbei hinter die Abwehr-Linie. Der eingestartete Angreifer kommt nicht ran, weil Kolke herauskommt und aus acht Metern aufnimmt.

38′ Gelbe Karte für Rudolf Ndualu (Energie Cottbus)

Und da gibt es nichts zu diskutieren, denn mit ausgestrecktem linken Fuß kommt Ndualu gegen Laurin Curda an der Mittellinie angerauscht und tritt ihm auf den Fuß. Curda bleibt zur Behandlung liegen, Ndualu bekommt die Verwarnung und ist damit gut bedient.

40′ Rostock wirkt aber dann mit zunehmender Dauer wirklich kreativlos. Als Team gibt es kaum gemeinsame Kombinationen.

35′ Claus-Dieter Wollitz beendet den Arbeitstag des überforderten Paul Milde vorzeitig.

41′ Tooor für 1. FC Union Berlin, 0:3 durch Diogo Leite

Der nächste Innenverteidiger trifft für Union! Diogo Leite ist mit nach vorne gekommen und bekommt den Ball von Behrens links im Sechzehner abgelegt. Der Portugiese schlenzt den Ball sehenswert mit rechts in den rechten Knick.

35′ Einwechslung bei Energie Cottbus: Tobias Hasse

35′ Auswechslung bei Energie Cottbus: Paul Milde

40′ Astoria hat nun eine Mammutaufgabe vor sich. Zwei Tore bei drei Ligen Unterschied aufzuholen, das wäre schon ein kleines Wunder. Doch ein solches ist im Pokal keinesfalls unmöglich, weshalb sich Union nicht zu früh auf dem Vorsprung ausruhen sollte.

34′ Da macht es bumm! Florent Muslija tritt am Sechzehnerhalbkreis zum Freistoß an, zirkelt das Leder geschickt um die Mauer und lässt den Ball an die Latte knallen - den Abpraller köpft Heuer frei vor Bethke über den Kasten und es bleibt beim 3:0!

36′ Azaouagh zieht den fälligen Freistoß scharf mit recht auf den Kasten. In der Mitte des Tores wehrt Kolke dann mit der rechten Pranke über die Latte ab.

38′ Tooor für 1. FC Union Berlin, 0:2 durch Sheraldo Becker

Becker erhöht für Union! Fofana initiiert den Treffer mit seiner Balleroberung am rechten Flügel, dann bekommt Behrens die Kugel und tankt sich sehenswert mit fairem Körpereinsatz an der Grundlinie durch. Er legt dann quer, wo Becker am zweiten Pfosten im Fallen nur noch einschieben muss.

35′ Nach einem langen diagonalen Schlag auf den linken Flügel will Ünlücifci in die Mitte ziehen. Aus 14 Metern wird er links von der Box aber per Foul gestoppt.

33′ Gelbe Karte für Dominik Pelivan (Energie Cottbus)

Gerade noch vor dem Sechzehner senst Pelivan Conteh um, der einen Zuckerpass aus den eigenen Reihen erhalten sollte und durchgewesen wäre. Das ist eine sehr gute Freistoßposition!

32′ Nach einer gespielten halben Stunde kann man von einem packenden Pokal-Spiel sprechen. Zwar gibt es noch wenige Chancen, doch dafür ist das Spiel wirklich ausgeglichen.

28′ Der Freistoß verpufft in der Mauer und Energie hat die Konterchance, nutzt sie aber nicht. Oesterhelwegs Pass zu Prokopenko wird mühelos vom Abwehrriegel abgefangen.

34′ Fofana verpasst den Doppelpack! Er hängt zunächst Stich am Sechzehner ab, wird aber dann beim Abschluss von Grimmer noch entscheidend behindert und es gibt nur Ecke, die geklärt werden kann.

32′ Für den FC-Astoria wird es mit dem Rückstand nicht leichter, gegen die kompakten Berliner zu Abschlüssen zu kommen. Das Hauptstadt-Team hat das Geschehen jetzt im Griff.

27′ Gelbe Karte für Jonas Hofmann (Energie Cottbus)

Für ein rüdes Foul an Ezekwem sieht Hofmann die Verwarnung von Robert Schröder.

25′ Da isser! Der erste Torschuss für die Gastgeber, und so ist es passiert: Im linken Halbfeld fasst sich Maximilian Oesterhelweg mal ein Herz und zieht aus etwa 17 Metern ab, doch Keeper Jannik Huth ist zur Stelle.

30′ Der Treffer ist insgesamt verdient, kommt aber in einer Phase, wo Union wenig kreativ im Spiel nach vorne war und sich schwer tat im Herausspielen von Chancen. Jetzt aber will der Favorit nachlegen! Becker flankt von links an den Fünfmeterraum, wo Fofana knapp drübernickt!

29′ Tooor für FSV Frankfurt, 1:0 durch Malik McLemore

Der Regionalligist führt! Eine Ecke von rechts wird flach in den Rückraum gespielt. Azaouagh tritt rechts in der Box drüber, sodass die Ecken-Hereingabe weiter rollt. Etwas drei Meter hinter dem Elfmeterpunkt zieht McLemore dann mit rechts ab, doch van der Werff blockt fünf Meter vor dem Tor. Die Kugel prallt aber zurück und aus zehn Metern drückt der Schütze auch den Nachschuss ab. Wieder ist ein Rostocker dran, doch der Ball wird vor dem Einschlagen im linken Eck nur abgefälscht.

23′ Weiter geht's, und das nur in eine Richtung. David Kinsombi sucht mit seinem Steilpass Conteh, aber Bethke weiß um die Schnelligkeit seines Gegenspielers und kommt rechtzeitig raus.

27′ Singh mit einer starken Ecke von rechts. Das Spielgerät fliegt mit rechts in die Mitte gezogen gefährlich aufs Tor. Bevor die Kugel ins lange Eck fallen kann, tippt Ospelt dann mit den Händen nach außen.

29′ Tooor für 1. FC Union Berlin, 0:1 durch Robin Knoche

Knoche lässt sich die Chance nicht nehmen! Er schießt mit rechts scharf und flach ins linke untere Eck, während Idjaković nach rechts abtaucht. Der Favorit führt!

28′ Und dann gibt es Elfmeter für Union! Barry geht zu ungestüm gegen Fofana in den Zweikampf rechts im Strafraum, aber das war trotzdem eine enge Entscheidung, da Fofana auch aufläuft. Doch Haslberger bleibt dabei, einen VAR, der ihn umstimmen könnte, gibt es in dieser Pokalrunde noch nicht.

27′ Union versucht nun, mehr Tempo ins Angriffsspiel zu bekommen. Die Flanken lassen aber weiter an Präzision vermissen. Das ist für Walldorf dann einfach zu verteidigen in dieser Phase.

22′ Paderborn spielt sehr schnell und sehr effizient nach vorne und agiert in der Box gnadenlos gegen die überforderte Lausitzer Defensive. Wenn das so weitergeht, gibt das eine ordentliche Packung vor der eigenen Anhängerschaft.

25′ Guter Versuch von Carl! Der Angreifer bekommt den Ball zentral etwa 20 Meter vor dem Tor und schließt mit links flach ab. Rønnow hat noch die Fingerspitzen dran und lenkt das Leder um den rechten Pfosten. Die Ecke landet bei Barry, der ein Luftloch schlägt!

23′ Ospelt wehrt gegen Pröger ab. Der Rostocker zieht aus 20 Metern deutlich nach rechts und schafft es dann aber auch ein wenig nach vorn. Per Aufsetzer probiert es der Schütze, doch der Schlussmann Frankfurts wehrt nach außen ab.

20′ Tooor für SC Paderborn 07, 0:3 durch Filip Bilbija

Viel zu einfach! Von der rechten Seitenlinie wird Bilbija von Curda steil in Szene gesetzt und er hat keinerlei Mühe, seinen Gegenspieler beim Lauf in den Strafraum abzuhängen. Er zieht nach innen und bei seinem satten Abschluss hat Bethke keine Chance, noch irgendwas auszurichten.

22′ Mit dem Ball wird Ospelt mit einbezogen. Die Rostocker lassen dem Keeper viel Platz, sodass er lange auf eine Aktion warten lässt. Als ihn Singh dann ansprintet, legt der Keeper mit einer Schuss-Finte am Ex-Regensburger vorbei. Sehr zur Freude des Publikums.

22′ Nach etwas mehr als 20 Minuten steht weiterhin die Null für den Außenseiter. Union versucht es gerade verstärkt auch mit langen Bällen, da fehlt aber die Genauigkeit.

19′ Singh mit der ersten guten Chance! Aus 20 Metern flankt Neidhart halbhoch und scharf auf den kurzen Pfosten. Singh steht eigentlich schlecht zur Kugel, doch mit dem linken Außenrist dreht er die Hereingabe um sich herum auf das kurze Eck. Ospelt ist aber da und wehrt ab.

17′ Jetzt auch mal eine Offensivaktion des FC Energie: Maximilian Oesterhelweg segelt an einer steilen Ballweitergabe aus dem rechten Halbfeld vorbei.

16′ Wir haben die erste Viertelstunde hinter uns und der SC Paderborn 07 konnte gegen eine noch nicht ganz sortierte Cottbusser Hintermannschaft schon sehr früh vorlegen. Der Spielstand geht so in Ordnung, mit dem Führungstreffer war aber auch viel Pech für den FCE im Spiel.

17′ Die Begegnung spielt sich viel im Mittelfeld ab.

19′ Es geht viel über die Flügel beim Favoriten. Juranović hat rechts außen Platz und flankt aus dem Halbfeld scharf an den Elfmeterpunkt, wo Becker einen Schritt zu spät kommt. Abstoß Walldorf!

15′ Jonas Hofmann kann im Sechzehner der Gäste einen verloren geglaubten Ball nochmal zurückerobern und will mit der Hacke zu einem Mitspieler weiterleiten - doof, dass sich da keiner findet, sondern die Abwehrkette des SC Paderborn.

18′ Chelsea-Leihgabe Fofana erhöht zunehmend das Pensum und geht immer wieder in direkte Duelle mit Gegenspielern auf der rechten Seite. Ein Außenrist-Zuspiel von ihm in die Mitte des Strafraums landet aber auf dem Kopf von Stich, der klären kann.

14′ Wieder laufen die Ostwestfalen gegen die Roten früh an. Diesmal ist im Sechzehner aber Bethke vor dem schnellen Ezekwem zur Stelle und hat den Ball.

17′ Union ist jetzt bemüht, die Spielkontrolle zunehmend in Torchancen umzumünzen. Das sieht man auch daran, dass der Bundesligist bereits in der gegnerischen Hälfte presst und damit den Druck auf den ballführenden Walldorfer erhöht.

14′ Azaouagh treibt den Ball über das Mittelfeld nach vorne. Im Rückraum legt er links in die Box, wo Bouhaddouz den ersten Kontakt diagonal nach rechts-hinten legt. Er will durch van der Werffs Beine schießen, doch der verlangsamt mit dem Streifschuss entscheidend. Kolke muss im kurzen Eck nur den rollenden Ball aufnehmen.

12′ Das mit der Überraschung dürfte jetzt eine Mammutaufgabe für den ehemaligen Bundesligisten werden.

15′ ...und auch die sorgt für Gefahr! Knoche bekommt abermals den Ball am langen Pfosten und legt dieses Mal ab per Kopf in die Mitte. Dort taucht Roussillon ab, verpasst aber knapp.

14′ Fofana probiert es! Er treibt den Angriff selber an, umkurvt rechts im Mittelfeld mehrere Gegner und spielt am Sechzehner Doppelpass mit Behrens. Dann schließt den Angreifer ab, der Ball wird noch leicht abgefälscht zur Ecke...

11′ Tooor für SC Paderborn 07, 0:2 durch Visar Musliu

2:0 für den SC Paderborn 07! Sein Fast-Namensvetter bringt einen Freistoß sehr scharf in den Sechzehner. Dort steht Musliu goldrichtig dreizehn Meter zentral vor dem Kasten zum Kopfball bereit und netzt das Ding links unten hinter Elias Bethke ein.

11′ Hüsing kann nicht weitermachen. Er scheint Kreislauf-Probleme zu haben.

10′ Florent Muslija bringt einen Eckstoß von rechts sehr hoch rein. Mattes Hansen tuschiert das Leder mit dem Kopf, aber da war noch zu viel Schwung drauf und die Chance ist vertan.

11′ Einwechslung bei Hansa Rostock: Jasper van der Werff

11′ Auswechslung bei Hansa Rostock: Oliver Hüsing

9′ Der SCP spürt, dass die Hintermannschaft des FC Energie Cottbus massiv verunsichert ist und sucht jetzt früh die zahlreich vorhandenen Lücken.

10′ Hüsing hat ein Problem und setzt sich am Elfmeterpunkt auf den Boden. Das Problem: Das Spiel läuft weiter und aus dem rechten Halbfeld flankt der Frankfurter auf den zweiten Pfosten. Einen Meter hinter dem linken Fünfereck kommt dann McLemore an den Ball, den er aber deutlich links vorbeiköpft. Kolke und auch der direkte Gegenspieler beschweren sich danach beim Angreifer, sie wollten, das der Ball ins Aus genpielt wird.

12′ Es ist ein munterer Auftakt, bei dem sich der Regionalligist wie angekündigt nicht versteckt. Walldorf bekommt viel Ballbesitz und weiß durchaus etwas damit anzufangen. Union spielt noch abwartend und lauert auf Konter.

6′ Es geht munter weiter. Diesmal bietet sich für Florent Muslija eine Menge an Platz an der Box und die Verteidigung ist heillos überfordert, doch in letzter Minute hat ein Abwehrmann seinen Fuß zwischen ihm und dem Spielgerät.

5′ Sofort wieder ein langer Ball des SC Paderborn 07. Wieder wird über den blitzschnellen Conteh die rechte Seite bespielt, diesmal ist die Energie-Verteidigung bei der Flanke dazwischen. Das geht zu einfach!

9′ Pröger muss nach dem Zusammenprall in der vierten Minute nochmal am Mund kontrolliert werden.

10′ Und wieder Barry! Der Pokalfinal-Siegtorschütze setzt sich links im Strafraum gegen zwei Gegenspieler durch und zielt aufs lange Eck. Aber Rönnow ist rechtzeitig unten und packt sicher zu.

9′ Walldorf darf in der eigenen Hälfte nach Herzenslust kombinieren, aber ab der Mittellinie geht Union drauf. Das klappt gut aus Berliner Sicht, bis Barry ein hohes Zuspiel am linken Pfosten auf den linken Fuß serviert bekommt. Er nimmt den Ball volley, Außennetz!

7′ Aus 30 Metern zieht Azaouagh am rechten Flügel mit links auf den zweiten Pfosten. Kolke ist aber da und pflückt vier Meter vor seinem Tor aus der Luft.

3′ Tooor für SC Paderborn 07, 0:1 durch Dominik Pelivan (Eigentor)

Was für ein Ei so früh in der Partie! Sirlord Conteh hat rechts Platz und flankt nach innen in den Sechzehner, wo Paul Milde den Ball klären muss, dabei aber Pelivan anschießt, von dessen Rücken aus der Ball in die Maschen prallt!

7′ Fast die Führung für Union! Eine Ecke von links durch Juranović landet am zweiten Pfosten, wo Knoche blank steht und aufs linke Eck köpft. Idjaković ist geschlagen, aber Stich klärt mit der Brust auf der Linie. Danach kann sich Walldorf befreien.

2′ Borgmann bringt einen Eckball für Cottbus von der linken Seite halbhoch rein, dort klärt Muslija ohne Probleme. Energie zeigt, dass man von Anfang an hier mitspielen möchte.

4′ Pröger hat im Luftzweikampf etwas an den Schädel bekommen. Das Spiel ist kurz unterbrochen aber dann geht es weiter.

6′ Nach kurzer Abtastphase wagt sich Union mal nach vorne. Eine Flanke von rechts durch Juranović findet aber in der Mitte keinen Abnehmer.

2′ Aber Jonas Hofmann, Namensvetter des Leverkusener Nationalspielers, findet aus dem Halbfeld keine Anspielstation. Keine Gefahr.

2′ Die erste Ecke des Spiels tritt Singh von links in die Mitte. Am kurzen Pfosten wird zwar in den Rückraum geklärt, trotzdem ergibt sich für Pröger ein Distanzschuss halbrechts aus 20 Metern. Der bringt aber keine Gefahr und fliegt drüber.

1′ Direkt das erste Foul der Partie: Klefisch rempelt im zweiten Drittel der eigenen Hälfte im Zweikampf Tim Heike um. Es geht mit einem ruhenden Ball weiter.

5′ Astoria ist dank des Sieges im Badischen Pokal bei der aktuellen Ausgabe des DFB-Pokals vertreten. Beim 2:0 gegen den 1. CfR Pforzheim war Boubacar Barry zweifacher Torschütze.

1′ Paderborn in den dunklen Trikots hat Anstoß und wir sind hiermit drin in der Partie!

1′ Spielbeginn

3′ Astoria-Coach Matthias Born hat im Vorfeld verkündet, dass es nichts bringe, sich als Außenseiter nur hinten rein zu stellen. Es ist also zu erwarten, dass sein Team versuchen wird, soweit es geht mitzuspielen und zu eigenen Chancen zu kommen.

1′ Spielbeginn

Der Anstoß verzögert sich kurz, weil die Technik des Linienrichters noch ein paar Handgriffe braucht.

1′ Der Ball rollt in Walldorf, die Gäste haben angestoßen und suchen direkt den Weg nach vorne! Becker erläuft einen Steilpass auf der linken Seite aber nicht mehr und es gibt Abstoß für den FC-Astoria.

1′ Spielbeginn

Angeführt von den Mannschaftskapitänen Axel Borgmann und Jannik Huth und dem Schiedsrichter-Gespann um Robert Schröder laufen die Teams zu den Klängen von AC/DCs "Hell's Bells" auf den Rasen ein. Die Spannung steigt auf den vollbesetzten Rängen!

Auch der FSV wechselt nach dem Nachspielzeit-Wahnsinn zweimal: Bouhaddouz und McLemore beginnen an Stelle von Eichhorn und del Vecchio.

Schiedsrichter der Partie ist Wolfgang Haslberger, der seinen vierten Einsatz im DFB-Pokal hat. Er wird assistiert von Guido Kleve und Tobias Endriß.

Im Vergleich zum 2:1 gegen Elversberg gibt es bei Hansa zwei Wechsel: Hüsing und Singh starten Strauß und Fröling.

Das letzte Pflichtspiel zwischen den beiden Teams ist auch schon einige Jahre her. Am 19. Spieltag der Saison 2013/14 schlug der SCP in der 2. Bundesliga die Elf aus der Lausitz. Am Ende der Saison schaffte Paderborn den Durchmarsch in die Bundesliga, Cottbus stieg ab und wurde nie wieder in der zweithöchsten Spielklasse gesehen.

Zuletzt spielte die Elf von "Pele" Wollitz nur 1:1 gegen Rot-Weiß Erfurt. Deswegen wechselt der Chefcoach auf drei Positionen. Den Platz im Tor nimmt heute Elias Bethke von Alexander Sebald ein. Tobias Hasse beginnt auf der Ersatzbank und lässt dafür Paul Milde den Vortritt, außerdem beginnt Rudolf Ndualu für Cedric Euschen.

Für die richtungsweisende Spielzeit holte Union weitere namhafte Spieler an die Alte Försterei, darunter mit Torwart Alexander Schwolow und Stürmer Lucas Tousart zwei Spieler vom Stadtrivalen und Absteiger Hertha BSC Berlin. Das Kapitänsamt besetzt weiterhin Christopher Trimmel, der damit in sein sechstes Jahr als Union-Spielführer gehen wird, begleitet von den Co-Kapitänen Rani Khedira und Sheraldo Becker. Während Becker und Khedira starten, sitzt Trimmel heute zunächst auf der Bank.

Hansa ist übrigens gewarnt: Im letzten Jahr schieden sie in der 1. Runde des DFB-Pokals mit 0:1 gegen Lübeck aus. Im Jahr davor ging es ins Achtelfinale, 2019 und 2020 schied man als ungesetztes Team im ersten Spiel gegen den VfB Stuttgart aus (je 0:1).

Die Ostwestfalen rotieren im Vergleich zur Punkteteilung gegen Osnabrück auf gleich vier Positionen. Wie schon erwähnt, fällt Max Kruse aus. Für ihn rückt Filip Bilbija in die erste Elf. Der in der Liga gesperrte Visar Musliu sowie Kai Klefisch und Mattes Hansen nehmen die Positionen von Marco Schuster, Tobias Müller und Marcel Hoffmeier ein.

90′ +5 Fazit:

Düsseldorf schlägt Illertissen mit 3:1 und zieht in die Zweite Runde des Pokals ein. In der ersten Hälfte ließen die Düsseldorfer so gut wie nichts zu und es sah lange danach aus, als ob sich der Favorit locker durchsetzen würde. Doch der Anschlusstreffer zum 1:2 kurz vor der Pause brachte die Hausherren wieder in die Partie. Im zweiten Spielabschnitt kamen die Mittelschwaben mit viel Mut aus der Kabine und erspielten sich einige Chancen um den Ausgleich zu erzielen. Düsseldorf wirkte verunsichert und musste bis zum Ende um den Sieg zittern. Erst in der Nachspielzeit machte Tzolis den Deckel drauf. Der FVI kann aber stolz auf sich sein. Insbesondere in der zweiten Hälfte spielte der Viertligist ansehnlichen Fußball.

Die glorreichen Zeiten beim FC Energie Cottbus liegen schon etwas länger zurück. 1997 zog man als Drittligist ins Pokalfinale ein und unterlag dort dem VfB Stuttgart, später spielte man in den Nullerjahren in sechs Spielzeiten in der höchsten Spielklasse und ärgerte dort unter anderem die Bayern. Die Rückkehr in den Profifußball ist das unbestrittene Ziel in der Lausitz, nachdem man vergangene Saison erst in den Playoffs an Unterhaching, einst auch in der Bundesliga, scheiterte.

90′ Fazit:

Die SG Eintracht Frankfurt gewinnt das Gastspiel beim 1. FC Lok Leipzig mit 7:0 und zieht durch das erfolgreiche Pflichtspieldebüt Dino Toppmöllers in die 2. Runde des DFB-Pokals ein. Nach ihrer auf einem Treffer Kolo Muanis (37.) beruhenden 1:0-Pausenführung hatten die bei Adlerträger weiterhin Geschwindigkeitsprobleme im letzten Felddrittel und verpassten zunächst nennenswerte Abschlüsse. Sie konnten sich aber auch in Durchgang zwei auf ihre hohe Effizienz in der Chancenverwertung verlassen: Götze legte in der 58. Minute nach feiner Vorarbeit Lindstrøms das vorentscheidende zweite Tor nach. Das Niveau in der Abwehrarbeit der Sachsen ließ daraufhin nach; Joker Marmoush stach in Minute 66 nach wenigen Momenten auf dem Rasen. Infolge einer durch mehrere Böllerwürfe verursachten 15-minütigen Unterbrechung brach der Viertligist dann defensiv komplett auseinander und kassierte durch Doppelpacks Dina-Ebimbes (72., 89.) und Ngankams (75., 85.) noch eine echte Klatsche, die sich lange Zeit überhaupt nicht angedeutet hatte. Einen schönen Abend noch!

Heute nicht mitwirken kann Paderborns neuer Starspieler Max Kruse. Der neue Hoffnungsträger des SC glänzte zwar in 2. Bundesliga zuletzt mit einem Assist, verletzt sich aber und fällt heute mit einem Muskelfaserriss im linken Oberschenkel aus.

Für den Erstligisten Union ist es der Auftakt zu einer spannenden Saison mit dem erstmaligen Auftritt in der Champions League. Doch zunächst gilt es, der Favoritenrolle gegen den Regionalligisten gerecht zu werden. Beim jüngsten Testspiel gegen Atalanta Bergamo (4:1) zeigten sich die Berliner torfreudig. Chelsea-Leihgabe David Fofana überzeugte mit einem Doppelpack, außerdem trafen Aissa Laidouni und Kevin Behrens.

Aber auch Rostock ist gut in die Saison gestartet. Man ist eines von zwei Teams, die beide Spiele gewinnen konnten. Weil die Differenz besser als die von Kiel ist, grüßt Hansa sogar von der Tabellenspitze. Die beiden Siege holte man gegen Nürnberg (2:0) und in Elversberg (2:1).

90′ Spielende

Dabei gelang den Hessen aber ein grandioser Sieg: Noch in der 90. Minute kassierte man die vermeintliche Entscheidung, doch in der dritten Minute der Nachspielzeit kam man doch noch einmal ran. Über den Ausgleich in der 97. Minute wurde dann nicht zu lange gejubelt, sodass in der neunten Minute der Extra-Zeit auch noch der 4:3-Siegtreffer erzielt werden konnte.

89′ Tooor für Eintracht Frankfurt, 0:7 durch Éric Dina-Ebimbe

Auch Dina-Ebimbe gelingt noch der zweite Treffer! Larssons flache Hereingabe von rechts rutscht zum Franzosen durch, der aus mittigen sechs Metern im Fallen in die halbrechte Ecke vollendet.

90′ +5 Spielende

90′ +4 Nur noch wenige Sekunden bis zum Abpfiff, aber die Partie ist bereits entschieden.

87′ Marmoush verlangt Doğan alles ab! Der Ex-Wolfsburger packt aus mittigen 19 Metern einen satten Schuss mit dem rechten Spann aus, der für die obere rechte Ecke bestimmt ist. Leipzigs Torhüter verhindert den Einschlag mit einer tollen Flugeinlage per rechter Hand.

Der FSV Frankfurt empfängt also Hansa Rostock. Noch bis 2016 spielten die Hessen in der 2. Bundesliga, danach folgte aber der Absturz in die Regionalliga. Dort hat man in dieser Spielzeit erst ein Match absolviert.

90′ +1 Tooor für Fortuna Düsseldorf, 1:3 durch Christos Tzolis

Das war die Entscheidung! Nach einem Doppelpass, links vor dem Strafraum zwischen Ginczek und Jóhannesson, spielt der Isländer die Kugel hoch in den Fünfer, wo Tzolis wartet. Der schiebt mit links locker ein.

85′ Tooor für Eintracht Frankfurt, 0:6 durch Jessic Ngankam

Ngankam schnürt einen späten Doppelpack! Hauge findet aus mittigen zehn Metern erneut seinen Meister im sich tapfer wehrenden Lok-Schlussmann Doğan. Den Abpraller spitzelt er zu Ngankam, der den Ball aus sieben Metern in die halbrechte Ecke feuert.

90′ +6 Fazit:

Unterhaching besiegt den Bundesligisten Augsburg mit 2:0 und sorgt für eine Pokal-Sensation! Bereits im ersten Durchgang war der Drittligist das klar bessere Team, hatte zahlreiche Chancen und ging verdient in Führung. Im zweiten Durchgang erarbeiteten sich die Oberbayern sogar phasenweise die Spielkontrolle. Augsburg hatte zwar mehr Ballbesitz, wurde aber erst in den letzten Minuten wirklich zwingend, ehe man in den Kontern zum 0:2 lief. Für den FCA wartet noch jede Menge Arbeit, während Haching feiern darf!

90′ Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

90′ Glessing wird im Strafraum getroffen und will Elfmeter. Aber das war zu wenig für einen Strafstoß.

82′ Die SGE bleibt tonhungrig, will auf den letzten Metern gerne noch das halbe Dutzend voll machen. Der ein oder andere Einwechselspieler gibt Vollgas, um sich für künftige Startelfeinsätze zu empfehlen.

90′ +6 Spielende

88′ Nur noch wenige Minuten verbleiben. Düsseldorf überlässt dem Viertligisten das Spiel und den Ball. Der Favorit wackelt in der Schlussphase und muss jetzt hellwach sein, um den Ausgleich zu verhindern.

79′ Gelbe Karte für Jessic Ngankam (Eintracht Frankfurt)

Der Ex-Herthaner steigt Abderrahmane jenseits der Mittellinie von hinten in die Beine und kassiert eine Gelbe Karte.

90′ +2 Fazit:

Der SC Freiburg gewinnt am Ende verdient mit 2:0 gegen den Oberligisten SV Oberachern. Nachdem es zur Pause noch 0:0 steht, kam der Bundesligist besser aus der Kabine und ließ kaum noch Abschlüsse des Fünftligisten zu. Sie setzten sich in der gegnerischen Hälfte fest und Günter traf in der 60. Minute zum wichtigen 1:0. Danach verwaltete der SCF den Spielstand und sorgte durch Sallai in der 78. Minute für die Vorentscheidung. Damit ziehen die Breisgauer in die 2. Runde des DFB-Pokals ein. Doch der große Respekt gilt hier heute dem Fünftligisten, der sich lange gegen die Niederlage wehrte und gegenüber der 1:9-Niederlage im vergangenen Jahr gegen Borussia Mönchengladbach, heute eine viel bessere und kämpferische Leistung zeigte. Vielen Dank fürs Mitlesen und bis bald!

90′ +4 Tooor für SpVgg Unterhaching, 2:0 durch Boipelo Mashigo

Waidner schickt nach einem Fehlpass den lauernden Mashigo auf die Reise, der auf der rechten Seite frei durch ist. Der Offensivspieler lässt erst nach einem Vollsprint Winther aussteigen und schiebt dann cool ins linke Eck ein. Unterhaching siegt!

90′ Fazit:

Der 1. FC Kaiserslautern besteht seine Pflichtaufgabe in der 1. Pokalrunde souverän und zieht mit einem mühelosen 5:0 bei Rot-Weiß Koblenz in die 2. Runde ein. Nach kurzer Anlaufzeit übernahmen die Roten Teufel beim Oberligisten bereits in der 1. Halbzeit schnell das Kommando und legten zunächst in der 19. Minute mit dem 0:1 durch Boyd los. Danach nutzten die Pfälzer zwei Eckbälle für die Treffer zwei und drei und erhöhten durch Niehus (36.) und Tomiak (43.) bereits vor der Pause locker auf 0:3. Die Gastgeber wehrten sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten und beschränkten sich im zweiten Durchgang daraufhin nur noch auf Schadensbegrenzung. Lautern nahm den Fuß etwas vom Gaspedal, erzielte aber auch in den zweiten 45 Minuten noch zwei Tore: Erste stellte Redondon via Elfmeter auf 0:4 (64.), ehe Boyd in der 90. Minute seinen zweiten Treffer zum 0:5-Endstand erzielte.

90′ +3 Beljo kommt nach einer Flanke von rechts den Fuß an den Ball, kann das Leder aber nicht kontrollieren. So segelt das Leder klar über das Tor. Augsburg drückt jetzt gehörig!

90′ +2 Fazit:

Mit einem satten 6:0 kann der VfL Wolfsburg sich erwartungsgemäß in der ersten Pokalrunde gegen einen gut spielenden Oberligisten aus Berlin durchsetzen. Die Hausherren konnten in Halbzeit eins sogar lange Zeit mithalten und dem Favoriten gefährlich werden, aber letztlich zeigte sich der Klassenunterschied im zweiten Durchgang. Vor allem Neuzugang Tiago Tomás, der für den verletzten Nmecha gebracht wurde, brillierte auf Seiten des VfL. Die TuS Makkabi kann dennoch stolz auf die heute gebrachte Leistung sein, am Ende war es einfach die individuelle Klasse, die auch das Ergebnis erklärt. Wo Wolfsburg nun vor dem Saisonauftakt gegen Aufsteiger Heidenheim steht, ist nach dem heutigen Nachmittag schwer zu sagen, doch Niko Kovač und Co dürfte das zumindest heute erstmal egal sein.

85′ Illertissen bringt den Nächsten Stürmer. Pöschl kommt für Pudić.

85′ Einwechslung bei FV Illertissen: Hannes Pöschl

85′ Auswechslung bei FV Illertissen: Marin Pudić

90′ +1 Berisha nimmt aus der Tiefe Fahrt auf und schließt aus 22 Metern zentraler Position ab. Den Flachschuss aus vollem Lauf hat Vollath im Nachfassen sicher. Die Zeit läuft den Augsburgern langsam davon.

84′ Fast der Ausgleich! Kılıç fasst sich ein Herz und zirkelt den Ball von der linken Seite auf die Latte.

90′ Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

Für den Regionalligisten ist es die dritte Teilnahme am DFB-Pokal. In der Saison 2014/2015 debütierte der Klub im Pokal, schied aber mit 1:3 gegen Hannover 96 aus. Zwei Jahre später siegte Walldorf sensationell mit 4:3 im Elfmeterschießen gegen den VfL Bochum und zog in die 2. Runde ein, wo ein 1:0 gegen Darmstadt 98 folgte. Im Achtelfinale platze der Pokaltraum dann durch ein 5:6 im Elfmeterschießen gegen Arminia Bielefeld. In diesem Jahr will der FC-Astoria wieder für Furore im Pokal sorgen.

89′ Augsburg will es nochmal wissen! Vargas sucht mit einer Flanke aus dem rechten Halbfeld Tietz am zweiten Pfosten und findet ihn. Der Stürmer lässt den Ball über seine Stirn rutschen und kann den Ball aus acht Metern nicht aufs Tor bringen. Da muss der Neuzugang mehr draus machen. Immerhin kommt Augsburg nun zu klaren Abschlüssen.

76′ Einwechslung bei 1. FC Lok Leipzig: Linus Zimmer

76′ Auswechslung bei 1. FC Lok Leipzig: Jannis Held

90′ +2 Spielende

82′ Ginczek erobert in der gegnerischen Hälfte den Ball und leitet die Kugel weiter auf Jóhannesson. Der kommt im Strafraum aus halblinker Position zum Abschluss und vergibt nur knapp.

90′ +1 Es sieht nicht danach aus, als würde die Elf von Wolfgang Sandhowe den Treffer für die Geschichtsbücher erzielen.

90′ +2 Spielende

88′ Waidner säbelt am Ball vorbei, Berisha nutzt das und schließt aus 18 Metern zentraler Position mit dem schwächeren Linken ab. Der Ball hoppelt gut einen Meter rechts am Tor vorbei.

76′ Einwechslung bei 1. FC Lok Leipzig: Will Siakam

90′ +1 In der Nachspielzeit gibt es für den Fünftligisten den ersten Eckball. Freiburg steht aber gut und klärt gleich zur nächsten Ecke. Die kurzausgeführte Ecke bringt dann aber nichts ein.

76′ Auswechslung bei 1. FC Lok Leipzig: Osman Atilgan

90′ Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

76′ Einwechslung bei 1. FC Lok Leipzig: Mert Arslan

76′ Auswechslung bei 1. FC Lok Leipzig: Tobias Dombrowa

87′ Tietz lässt sich auf die linke Seite fallen und sucht dann im Zentrum Beljo am zweiten Pfosten, bleibt aber vorher an Schifferl hängen. Der österreichische Innenverteidiger macht ein starkes Spiel.

90′ Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

80′ Für Zimmermann geht es nicht mehr weiter. Uchino ersetzt den Rechtsverteidiger.

Das Ziel verfolgt aber auch der Gast aus Paderborn. Auch der SC ist nach dem Zweitligastart vor zwei Wochen noch ohne Sieg in der Liga geblieben und konnte nach einer heftigen Auftaktniederlage zuletzt dann nur ein 1:1 zu Hause gegen Aufsteiger Osnabrück verbuchen. Nun will auch das Team von Łukasz Kwasniok den ersten Sieg der noch jungen Spielzeit.

80′ Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf: Takashi Uchino

75′ Tooor für Eintracht Frankfurt, 0:5 durch Jessic Ngankam

Auch Neuzugang Ngankam trifft bei seinem Pflichtspieldebüt! Der durch Marmoush auf die linke Strafraumseite geschickte Hauge spielt flach nach innen. Ngankam hat keine Mühe, aus sechs Metern mit dem rechten Innenrist zu vollenden.

80′ Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf: Matthias Zimmermann

79′ Kurze Unterbrechung, weil Zimmermann von Gabriele gecheckt wird und behandelt wird.

90′ Spielende

88′ Tooor für VfL Wolfsburg, 0:6 durch Tiago Tomás

Wie im Training macht der Neuzugang seinen Doppelpack voll. Nach einer hohen Hereingabe aus dem linken Halbfeld von Wimmer bietet sich für Wind im Sechzehner sehr viel Platz, sodass er vorbei an Schlussmann Krause nur noch nach links rübergeben muss, wo Tiago Tomás ohne große Mühe einlocht.

90′ Tooor für 1. FC Kaiserslautern, 0:5 durch Terrence Boyd

Boyd macht noch einen! Lautern überläuft die aufgerückten Koblenzer und setzt mit dem 0:5 den Schlusspunkt. Tachie nimmt in Überzahl Hanslik in der Mitte mit, der ebenfalls zum blanken Boyd rausschiebt. Der FCK-Stürmer schlenzt den Ball ins lange Eck und danach ist Feierabend!

87′ Freiburg nochmal mit einem Freistoß. Grifo bringt den Standard aus rund 20 Metern hoch in die Mauer und der Oberligist köpft das Leder aus dem Sechzehner.

73′ Einwechslung bei Eintracht Frankfurt: Hugo Larsson

73′ Auswechslung bei Eintracht Frankfurt: Jesper Lindstrøm

78′ Düsseldorf kommt nur noch selten aus der eigenen Hälfte raus. Illertissen bleiben noch etwas mehr als zehn Minuten um den Ausgleich zu erzielen.

73′ Einwechslung bei Eintracht Frankfurt: Jessic Ngankam

84′ Augsburg macht nun mehr Druck, Unterhaching schlägt die Bälle nun schon mehrfach unkontrolliert aus der Gefahrenzone heraus. Noch immer kommt Augsburg nicht entscheidend durch, das oberbayrische Abwehrbollwerk steht.

86′ Auch Oberachern wechselt nochmal durch. Für Huber und den verwarnten Gueddin sind nun Hanek und Asam neu in der Partie.

73′ Auswechslung bei Eintracht Frankfurt: Buta

Energie Cottbus ist bereits seit zwei Wochen im Pflichtspielbetrieb, legte aber in der Regionalliga Nordost mit einer Niederlage und einem Remis eher einen Fehlstart hin. Umso größer ist bei der Truppe von Claus-Dieter Wollitz heute der Wunsch da, den ersten Pflichtspielsieg in der Saison einzufahren.

77′ Jeck verlässt den Platz. Für ihn kommt der Stürmer Gabriele in die Partie.

86′ Etwas zu verspielt! Boyd dribbelt sich ebenfalls noch frei vor das Gehäuse und will den neuen Torhüter Grenz mit einer Ballrolle überraschen. Der Trick geht daneben und Koblenz kann klären.

72′ Tooor für Eintracht Frankfurt, 0:4 durch Éric Dina-Ebimbe

Augenblicke nach der Wiederaufnahme legt die SGE das vierte Tor nach! Kann Doğan Hauges Versuch aus 14 Metern noch parieren, ist der Leipziger Schlussmann gegen Dina-Ebimbes Nachschuss aus 20 Metern machtlos; der Ball schlägt in der halbhohen linken Ecke ein.

77′ Einwechslung bei FV Illertissen: Daniele Gabriele

71′ Fast eine Viertelstunde nach der Unterbrechung geht es weiter.

77′ Auswechslung bei FV Illertissen: Niklas Jeck

85′ Im Strafraum sucht Patrick Wimmer den Abschluss, findet ihn aber nicht - zu sehr stören ihn Leon Sandhowe und Niklas Körber beim Verarbeiten der Pille.

86′ Einwechslung bei SV Oberachern: Janis Hanek

83′ Einwechslung bei SpVgg Unterhaching: Boipelo Mashigo

Für Astoria hat die neue Spielzeit bereits begonnen. Walldorf spielte 1:1 gegen die Zweitvertretung der TSG Hoffenheim. Dabei ging das Heimteam durch Roman Hauk (16. Minute) früh in Führung, kassierte aber kurz vor Schluss noch den Ausgleich durch Melayro Bogarde (86.). Die vergangene Spielzeit hatte der FC-Astoria auf dem 12. Platz der Regionalliga Südwest abgeschlossen.

86′ Auswechslung bei SV Oberachern: Rachid Gueddin

83′ Auswechslung bei SpVgg Unterhaching: Simon Skarlatidis

84′ Tachie hat auf der rechten Seite nochmal Platz und zielt freistehend aufs kurze Eck. Der Ball geht daneben und haut das TV-Miktrofon am Außennetz um.

86′ Einwechslung bei SV Oberachern: Benedict Asam

83′ Skarlatidis hat einen Krampf und muss behandelt werden. Das sieht nicht gut aus für den Außenbahnspieler.

86′ Auswechslung bei SV Oberachern: Nico Huber

85′ Gelbe Karte für Rachid Gueddin (SV Oberachern)

Gueddin sieht für ein Foulspiel an Höler rechts vor der Strafraumgrenze die Gelbe Karte. Gute Freistoßposition für den SCF.

83′ Nun nochmal ein Dreifach-Wechsel beim Bundesligisten. Neu dabei sind Kübler, Keitel und Breunig. Dafür nehmen Torschütze Dōan, Sallai und Eggestein auf der Bank Platz.

83′ Der Vater wechselt den Sohnemann ein. Gibt's so auch in der Regel nur im Amateurfußball.

82′ ... Maier schnappt sich die Kugel und feuert sie klar über den Kasten. Die Spielvereinigung lässt den Matchball liegen!

74′ Der erste Wechsel bei den Mittelschwaben. Held kommt für Zeller.

84′ Ansonsten läuft das Spiel am Deutschen Eck so langsam aus. Die Gäste aus der Pfalz sind mit ihren vier Treffern scheinbar zufrieden und gehen nicht mehr unbedingt auf das fünfte Tor. Koblenz will zudem ohnehin nur weitere Gegentore verhindern.

83′ Einwechslung bei TuS Makkabi Berlin: Kiyan Soltanpour

80′ Der eingewechselte Krattenmacher klaut sich in der gegnerischen Hälfte den Ball und zieht in Richtung Strafraum, wird kurz vor diesem zu Fall gebracht. Es gibt Freistoß aus 18 Metern halbrechter Position für die Spielvereinigung...

83′ Auswechslung bei TuS Makkabi Berlin: Kalilu Conteh

74′ Einwechslung bei FV Illertissen: Darius Held

74′ Auswechslung bei FV Illertissen: Max Zeller

83′ Einwechslung bei TuS Makkabi Berlin: Leon Sandhowe

72′ Erneut ein Doppelwechsel bei der Fortuna. Iyoha und Veremij verlassen den Platz. Für sie kommen Ginczek und Jóhannesson.

82′ Einwechslung bei SC Freiburg: Maximilian Breunig

71′ Gut acht Minuten, nachdem die Teams in den Katakomben verschwunden sind, kommt die Meldung, dass Schiedsrichter Michael Bacher eine Fortführung der Partie versuchen möchte.

83′ Auswechslung bei TuS Makkabi Berlin: Maximilian Stahl

82′ Auswechslung bei SC Freiburg: Roland Sallai

82′ Einwechslung bei SC Freiburg: Lukas Kübler

82′ Auswechslung bei SC Freiburg: Ritsu Dōan

72′ Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf: Ísak Jóhannesson

72′ Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf: Emmanuel Iyoha

82′ Einwechslung bei SC Freiburg: Yannik Keitel

82′ Schöene Geste: Bei Koblenz geht Keeper Maximiian Grote vom Platz und wird von Romaric Grenz ersetzt. Der zweite Torhüter der Koblenzer spielte in der Jugend bei den Roten Teufeln und soll gegen seinen ehemaligen Klub auch noch mitspielen dürfen. Ein paar FCK-Fans erinnern sich an den jungen Keeper sogar und applaudieren.

72′ Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf: Daniel Ginczek

78′ Breithaupt bekommt 20 Meter vor dem Tor das Leder abgelegt und hat aus halbrechter Position viel Platz für einen Distanzschuss. Sein Innenseitschuss mit links geht aber in Richtung Dach des Sportparks. Der Ball segelt klar drüber.

81′ Gelbe Karte für Doron Bruck (TuS Makkabi Berlin)

Nach einem rüden Tritt gegen Patrick Wimmer sieht auch Bruck noch die Gelbe Karte.

72′ Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf: Vincent Vermeij

82′ Auswechslung bei SC Freiburg: Maximilian Eggestein

80′ Die Yardlinien der Footballmannschaft Berlin Rebels wissen hier übrigens auch dem Schiri-Gespann sehr gut bei der Bemessung von Abseitspositionen zu helfen. In diesem Fall bei Ridle Baku, der knapp einen Schritt weiter vorm Tor als Barry war.

70′ Düsseldorf wirkt ein wenig verunsichert. Der FVI steht hoch und greift früh an. Sie erobern immer mehr Bälle im Mittelfeld. Man merkt ihnen an, dass sie an die Sensation glauben.

82′ Einwechslung bei Rot-Weiß Koblenz: Max Klas

77′ Einwechslung bei SpVgg Unterhaching: Maurice Krattenmacher

82′ Auswechslung bei Rot-Weiß Koblenz: Leon Gietzen

82′ Einwechslung bei Rot-Weiß Koblenz: Romaric Grenz

77′ Auswechslung bei SpVgg Unterhaching: Patrick Hobsch

82′ Auswechslung bei Rot-Weiß Koblenz: Maximilian Grote

77′ Einwechslung bei FC Augsburg: Mërgim Berisha

78′ Beim SV Oberachern ist nun Bastian Barnick für Nill Hauser neu in der Partie.

77′ Auswechslung bei FC Augsburg: Sven Michel

79′ Tooor für VfL Wolfsburg, 0:5 durch Ridle Baku

Baku sorgt für die Handvoll! Nach einem Zuspiel von Tiago Tomás chipt Baku aus spitzem Winkel gekonnt mit dem rechten Fuß ins kurze Eck ein.

76′ Augsburg wird zwingender! Michel sucht auf der linken Außenbahn mit einem Flugball Beljo am zweiten Pfosten, der den Ball um Zentimeter verfehlt. Beinahe die Großchance.

77′ Jetzt versucht Makkabi es nochmal über die Mitte mit Voahariniaina, für den aber gegen die gut stehenden Cédric Zesiger und Maxence Lacroix kein Durchkommen ist.

75′ ... Vargas nimmt sich der Sache an, schweißt das Leder aber gute drei Meter über das rechte Kreuzeck. Das kann der Schweizer Nationalspieler besser!

78′ Tooor für SC Freiburg, 0:2 durch Roland Sallai

Das ist wohl die Entscheidung! Direkt nach dem Wechsel erobert Höfler im Mittelfeld den Ball und steckt die Kugel an die Strafraumgrenze durch. Sallai läuft in die Hereingabe und schießt die Kugel aus rund zwölf Metern mit rechts unten links zum 2:0 ins Tor.

68′ Gelbe Karte für Felix Thiel (FV Illertissen)

Thiel kommt aus dem Tor gestürmt und grätscht Tzolis um. Dafür sieht der Schlussmann die Gelbe Karte.

78′ Kleine Gelegnheit für Koblenz! Borger verfolgt eine Hereingabe von der linken Seite und köpft den Ball am rechten Pfosten klar neben die Bude. Es fehlen drei bis vier Meter zum Ehrentreffer.

77′ Einwechslung bei SV Oberachern: Bastian Barnick

77′ Auswechslung bei SV Oberachern: Nill Hauser

67′ Nach einem Freistoß aus dem rechten Halbfeld kommt Siebert mit dem Kopf dran und der Ball zappelt im Netz. Doch sofort geht zu Recht die Fahne hoch und der Treffer zählt nicht.

Hallo! In der ersten Pokalrunde empfängt hier am Sonntagabend das Team von Energie Cottbus den SC Paderborn zum Pokalduell! Alles zum Spiel gibt es hier bei uns im Liveticker!

74′ Der Bundesligist verwaltet nun den Spielstand und ist hier klar die bessere Mannschaft. Von der Offensive des Oberligisten ist in Halbzeit zwei nichts mehr zu sehen. Macht der SCF hier noch ein zweites Tor?

76′ Gelbe Karte für Jonas Wind (VfL Wolfsburg)

Völlig unnötiges taktisches Foul von Wind gegen Kanto Voahariniaina, der noch einige Meter zum Tor gehabt hätte. Dafür sieht Wind von Riem Hussein die Gelbe Karte.

74′ Gelbe Karte für Raphael Schifferl (SpVgg Unterhaching)

Der Verteidiger beweist ein schlechtes Timing mit seiner Grätsche und wischt im Anschluss den Ball mit der Hand weg. Es gibt Freistoß für den FCA aus 20 Metern halbrechter Position...

Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker der DFB-Pokal-Begegnung zwischen dem FSV Frankfurt und Hansa Rostock. Angestoßen wird um 18:00 Uhr.

72′ Einwechslung bei SpVgg Unterhaching: Sebastian Maier

72′ Auswechslung bei SpVgg Unterhaching: Ben Westermeier

74′ Die Partie plätschert jetzt vor sich hin, es passiert nicht viel. Wolfsburg verwaltet das sichere Weiterkommen, vor dem ersten Ligaspiel muss aber noch einigs passieren.

76′ Torhüter Grote mit seiner nächsten Tat! Der auffällige Torhüter der Koblenzer rennt bei einem langen Pass für Boyd reflexartig aus seiner Kiste und stürzt sich gerade noch rechtzeitig vor dem Lauterer auf die Kugel.

Willkommen aus dem Dietmar-Hopp-Sportpark in Walldorf! Der FC-Astoria Walldorf hat in der 1. Runde des DFB-Pokals den Bundesligisten Union Berlin zu Gast! Anstoß der Partie ist um 18:00 Uhr!

72′ Augsburg hat nun auf der rechten Seite ein wenig Platz, der Pass von Engels auf Vargas ist aber zu ungenau und landet im Seitenaus. Der FCA ist einfach zu fehleranfällig im Offensivspiel.

64′ Glessing dribbelt im Sechzehner und legt den Ball zurück auf Mannhardt. Nach einer Drehung schließt er mit einem strammen Schuss ab, doch Kastenmeier ist zur Stelle.

71′ Im Bruno-Plache-Stadion droht der Abbruch! Der hauptverantwortliche Referee schickt die beiden Mannschaften nun sogar in die Kabinen, nachdem sogar Feuerwerkskörper auf den Platz geflogen sind.

75′ Einwechslung bei 1. FC Kaiserslautern: Hendrick Zuck

71′ Nun wechselt auch der Oberligist zum ersten Mal. Für Fritz und Durmuş sind nun Angot und Weiß in der Partie. Kann der Fünftligist mit den neuen Kräften noch einmal frischen Wind in seine Offensive bringen?

75′ Auswechslung bei 1. FC Kaiserslautern: Tymoteusz Puchacz

74′ Auch Boyd vergibt! Der Goalgetter der Roten Teufel hebt bei einer Hereingabe von Tachie in die Luft ab und köpft den Ball mit der Stirn knapp übers Tor.

71′ Zum wiederholten Mal ist ein Böller der Heimfans im Innenraum explodiert. Schiedsrichter Michael Bacher reagiert auf die unnötigen Aktionen mit einer Unterbrechung.

69′ Erneut gibt es eine kurze Trinkpause, beiden Teams können sich nun noch einmal kurz sammeln. Kommt der FCA hier noch einmal zurück? Noch etwas über 20 Minuten sind noch zu spielen.

71′ War Makkabi in der ersten Hälfte durchaus präsent, so spricht die Statistik nun eine deutliche Sprache. 16:3 Torschüsse stehen für die Wölfe zu Buche.

71′ Fast das 0:5! Nach einer Flanke von Tachie rutscht der Ball zu Zolinski durch, der frei vor dem Tor steht. Der Einwechselspieler der Lauterer ist jedoch zu überrascht und verpasst eine Großchance für das nächste Tor.

61′ Nach rund einer Stunde kann man festhalten, dass die Partie deutlich offener ist als zu Beginn. Der Außenseiter wird immer mutiger und der Zweitligist muss aufpassen, dass sie hier nicht den zweiten Gegentreffer kassieren.

71′ Einwechslung bei SV Oberachern: Maximilian Weiß

71′ Auswechslung bei SV Oberachern: Luca Fritz

70′ Einwechslung bei SV Oberachern: Roman Angot

69′ Es gibt eine kurze Trinkpause am Rande des Wechsels, denn in Berlin ist es am heutigen Nachmittag ziemlich schwül.

70′ Auswechslung bei SV Oberachern: Cemal Durmuş

67′ Unterhaching wirkt in diesen Minuten gefährlicher, gewinnt die wichtigen Duelle. Augsburg kommt kaum noch in Ballbesitz und geordnet aus der eigenen Hälfte heraus.

70′ Mit dem 0:4 der Roten Teufel gehen an der Seitenlinie auch die Wechselspiele weiter. Bei Koblenz dürfen mit Arndt und Dogan zwei weitere Akteure ran, die das Highlight-Spiel ebenfalls erleben sollen.

70′ Eggestein mit dem Abschluss! Der Verteidiger wird auf der rechten Seite rund 18 Meter vor dem Kasten von Grifo bedient. Er zieht volley mit rechts ab, doch Redl hat die Kugel sicher.

69′ Einwechslung bei Eintracht Frankfurt: Tuta

69′ Auswechslung bei Eintracht Frankfurt: Willian Pacho

69′ Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Nicolas Cozza

58′ Die Fortuna wechselt doppelt. Für Klaus und Engelhardt kommen Tzolis und Sobottka aufs Feld.

69′ Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Rogério

69′ Makkabi verteidigt weiterhin nicht wirklich schlecht, aber es ist einfach der Klassenunterschied, der hier den Ausschlag gibt.

58′ Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf: Marcel Sobottka

58′ Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf: Yannik Engelhardt

67′ Gelbe Karte für Osman Atilgan (1. FC Lok Leipzig)

Die Lok-Akteure regen sich in diesen Minuten immer wieder über die vertretbaren Entscheidungen des Unparteiischen auf. Atilgan schießt den Ball, der die rechte Grundlinie überquert hat, wutentbrannt gegen die Werbebande.

64′ Gelbe Karte für Mads Pedersen (FC Augsburg)

Der Linksverteidiger kommt gegen Hobsch zu spät und trifft den Angreifer in zentraler Position am Bein. Klarer Fall!

58′ Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf: Christos Tzolis

58′ Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf: Felix Klaus

69′ Einwechslung bei 1. FC Kaiserslautern: Kevin Kraus

69′ Auswechslung bei 1. FC Kaiserslautern: Jan Elvedi

68′ Auch in Halbzeit zwei gibt es nun eine ein-minütige Trinkpause.

66′ Krause! Er beweist in der Tat Hausmeisterqualitäten, als er auf der Linie souverän stehen bleibt und zunächst Ridle Bakus Schussversuch aus spitzem Winkel nach vorne abwehren kann. Den Abpraller will Wimmer vor dem Kasten verwerten, doch wieder taucht der Keeper ab und faustet das Ding nach vorne weg, wo die Abwehr klären kann.

69′ Einwechslung bei 1. FC Kaiserslautern: Ben Zolinski

64′ Keller ist nach einer tollen Verlagerung auf der rechten Seite frei durch, wird aber wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung zurückgepfiffen. Eine enge wie diskutable Entscheidung!

57′ Düsseldorf kontert und Vermeij will das Leder links vom Strafraum in den Sechzehner spielen. Thiel riecht den Braten, kommt aus dem Kasten gestürmt und nimmt den Ball auf.

69′ Auswechslung bei 1. FC Kaiserslautern: Kenny Redondo

66′ Schöne Einzelaktion des Japaners! Dōan setzt sich an der rechten Strafraumgrenze im Dribbling gegen seinen Gegenspieler durch und schließt dann mit links ab. Sein halbhoher Schuss fliegt aber dann doch deutlich links am Kasten vorbei.

66′ Tooor für Eintracht Frankfurt, 0:3 durch Omar Marmoush

Neuzugang Marmoush netzt wenige Momente nach seiner Hereinnahme! Der ebenfalls eingewechselte Hauge spielt aus dem offensiven Zentrum auf die rechte Sechzehnerseite zu Dina-Ebimbe. Der legt quer für den Ex-Wolfsburger, der aus kurzer Distanz nur noch einschieben muss.

65′ Gelbe Karte für Zak Piplica (1. FC Lok Leipzig)

Piplica behindert die schnelle Ausführung eines Frankfurter Freistoßes und handelt sich so eine unnötige Verwarnung ein.

63′ Beljo zieht von der rechten Außenbahn ins Zentrum und schließt im Anschluss per Flachschuss ab. Er trifft den Ball aber nicht voll, sodass das Leder aus 15 Metern klar am rechten Torpfosten vorbeitrudelt.

65′ Einwechslung bei Eintracht Frankfurt: Jens Hauge

67′ Einwechslung bei Rot-Weiß Koblenz: Jordi Arndt

65′ Auswechslung bei Eintracht Frankfurt: Mario Götze

55′ Der Gastgeber ist nun deutlich besser im Spiel und Düsseldorf bekommt immer mehr Probleme damit die hoch stehenden Mittelschwaben zu verteidigen.

65′ Joakim Mæhle legt sich in der Box der Hausherren den Ball für einen Fallrückzieher auf und visiert das Tor an, es ertönt aber der Pfiff von Riem Hussein. Sie hatte gegen Tim Häußler auf gefährliches Spiel seitens des dänischen Nationalspielers entschieden.

65′ Einwechslung bei Eintracht Frankfurt: Omar Marmoush

67′ Auswechslung bei Rot-Weiß Koblenz: Nao Oriyama

65′ Auswechslung bei Eintracht Frankfurt: Randal Kolo Muani

67′ Einwechslung bei Rot-Weiß Koblenz: Kenan Dogan

67′ Auswechslung bei Rot-Weiß Koblenz: Niklas Doll

61′ Einwechslung bei FC Augsburg: Phillip Tietz

61′ Auswechslung bei FC Augsburg: Ermedin Demirović

65′ Gelbe Karte für Noah Zwick (SV Oberachern)

Zwick kommt zu spät gegen seinen Gegenspieler und der Ball ist längst weg. Dafür sieht er den gelben Karton von Schiedsrichter Hempel.

66′ Tooor für 1. FC Kaiserslautern, 0:4 durch Kenny Redondo

Redondo tritt beim Strafstoß an und versenkt die Kugel eiskalt im rechten Eck. Grote streckt sich vergebens.

61′ Erneut hat Tiago Tomás die Chance, auf fünf Tore zu erhöhen! Und wieder ist es Jack Krause, der Schlimmeres verhindert, denn aus sehr kurzer Distanz entschärft er am Fünfmeterraum die Direktabnahme des VfL-Neuzugangs, nachdem Gerhardt eine Flanke in den Sechzehner gebracht hatte.

61′ Einwechslung bei FC Augsburg: Elvis Rexhbeçaj

61′ Auswechslung bei FC Augsburg: Niklas Dorsch

61′ Einwechslung bei FC Augsburg: Dion Beljo

61′ Auswechslung bei FC Augsburg: Arne Maier

63′ Nächster Freistoß für die Gäste! Grifo führt den Standard rund 23 Meter links vor dem Kasten kurz auf Höler aus. Er passt die Kugel flach an den Fünfer und Redl ist da und klärt vor Höfler das Leder aus dem Sechzehner.

62′ Almedin Civa schickt mit Adigo eine erste frische Kraft ins Rennen. Er ist die offensivere Mittelfeldalternative zum in den vorzeitigen Feierabend beförderten Grym.

64′ Elfmeter für Kaiserslautern! Tomiak rennt von rechts kommend in den Sechzehner und für die Koblenzner einfach zu ballsicher. Weidenbach holt den Lauterer von den Beinen und Schiri Stegemann zeigt auf den Punkt.

59′ Die Hachinger Fans toben, weil es keinen Strafstoß gibt! Skarlatidis darf auf der linken Außenbahn in Richtung Strafraum maschieren und bedient dann Hobsch im Strafraum, der sich gegen zwei Gegenspieler um die eigene Achse drehen will. Dabei fällt der Angreifer, will aber den Strafstoß zu sehr. Die Partie läuft zurecht weiter.

59′ Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Ridle Baku

59′ Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Vaclav Černý

52′ Omore hat zu viel Platz auf der rechten Seite und zieht zentral vor den Strafraum. Sein Abschluss ist hart wird aber zur Ecke abgefälscht, die nichts einbringt.

59′ Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Patrick Wimmer

59′ Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Jakub Kamiński

61′ Einwechslung bei 1. FC Lok Leipzig: Ryan-Segon Adigo

61′ Auswechslung bei 1. FC Lok Leipzig: Riccardo Grym

62′ Rot-Weiß Koblenz ist mit dem 0:3 derzeit scheinbar zufrieden und ist nur auf Schadensbegrenzung aus. Derzeit steht die Partie etwas, da die Lauterer den letzten Punch vermissen lassen, um die zwei Abwehrreihen der Hausherren zu überspielen.

59′ Einwechslung bei TuS Makkabi Berlin: Guilherme Henrique

59′ Auswechslung bei TuS Makkabi Berlin: Serkan Tokgöz

59′ Einwechslung bei TuS Makkabi Berlin: Leon Cheung

59′ Auswechslung bei TuS Makkabi Berlin: Brian Petnga

60′ Tooor für SC Freiburg, 0:1 durch Christian Günter

Da ist der Befreiungsschlag! Sallai bekommt im Zentrum die Kugel und steckt das Leder an die Strafraumlinie zu dem Eingewechselten Günter durch. Er legt sich die Kugel auf den linken Fuß und schießt das Leder platziert unten rechts neben den Pfosten. Redl streckt sich noch, kommt aber nicht mehr an den Ball und der Bundesligist führt nun mit 1:0. Ist dies der Befreiungsschlag für den SCF?

56′ Da muss Haching mehr draus machen! Westermeier stößt auf der rechten Außenbahn durch, kommt im Strafraum zur Grundlinie und will den Ball aus dem Lauf auf den zweiten Pfosten löffeln, wo Fetsch völlig freisteht. Der Youngster missglückt aber die Flanke, die im Toraus landet. Westermeier macht ein starkes Spiel, in dieser Situation war aber deutlich mehr drin!

59′ Einwechslung bei TuS Makkabi Berlin: Karim-Joel Barry

59′ Auswechslung bei TuS Makkabi Berlin: Caner Özcin

58′ Tooor für Eintracht Frankfurt, 0:2 durch Mario Götze

Auch Frankfurts zweiter Schuss auf das Heimtor findet den Weg in die Maschen! Lindstrøm zieht auf dem linken Flügel an Held vorbei und in den Sechzehner ein. Er legt für Götze quer, der aus zentralen acht Metern in die halbhohe linke Ecke vollendet.

58′ Und fast der fünfte Treffer hinterher! Aber diesmal pariert Jack Krause aus kurzer Distanz den satten Schlenzer von Wind.

59′ Ecke für den Bundesligisten. Grifo bringt den Eckball von links scharf an den Fünfer, doch der Fünftligist klärt die Kugel erneut links neben den Kasten. Der anschließende Eckball bleibt aber folgenlos.

49′ Glessing beschäftigt immer wieder die Abwehrreihe der Düsseldorfer. Die Hausherren starten mutig in den zweiten Spielabschnitt und versuchen sich nicht nach hinten drängen zu lassen.

60′ Am rechten Pfosten stiehlt sich Tachie davon und probiert es mit einem schnellen Abschluss aus spitzem Winkel. Der Ball klatscht nach einem abgefälschten Kontakt der Koblenzer ans Außennetz.

55′ Ähnliches Prinzip wie im ersten Durchgang: Ein langer Diagnalball soll auf der linken Außenbahn Maier erreichen. Der Ball ist aber deutlich zu steil, sodass der Ball ins Toraus segeln. Wirklich gefordert wird die Hachinger Defensive nicht.

56′ Erneut ein Abschluss der Breisgauer! Nach einem Pass ins Zentrum zu Sallai zieht dieser zur Strafraumkante und zieht aus leicht linker Position mit rechts ab. Sein Schuss ist aber nicht platziert genug und Redl fängt die Kugel sicher.

55′ Frankfurt hat sich seine Passsicherheit bewahrt, muss aber immer noch auf seine erste Annäherung nach dem Seitenwechsel warten. Nur mit dem zweiten Treffer kann die SGE relativ entspannt in die letzte halbe Stunde gehen.

57′ Tooor für VfL Wolfsburg, 0:4 durch Yannick Gerhardt

Jetzt wird's dann doch deutlich. Nach einer starken Vorarbeit von Tiago Tomás lupft Gerhardt den Ball gegen Krause, dem keine Wahl bleibt, als rauszukommen, mit dem linken Schlappen in cooler Manier in die Maschen.

58′ Die Gäste aus Pfalz spielen weiter nach vorne, sind für das mögliche 0:4 derzeit aber nicht zwingend genug. Boyd nimmt einen hohen Pass an den Strafraum aus der Luft und scheitert daraufhin an einem Hackenpass.

56′ Cheftrainer Streich reagiert und bringt für den unglücklich agierenden Gregoritsch, Kapitän Christian Günter ins Spiel. Außerdem ersetzt Höfler, Röhl auf dem Feld.

55′ Einwechslung bei SC Freiburg: Nicolas Höfler

55′ Auswechslung bei SC Freiburg: Merlin Röhl

55′ Einwechslung bei SC Freiburg: Christian Günter

55′ Auswechslung bei SC Freiburg: Michael Gregoritsch

53′ Freiburg setzt sich nun in der gegnerischen Hälfte fest. Nach einer hohen Hereingabe auf Gregoritsch, kommt dieser nicht an den Ball, doc Grifo geht gegen zwei Spieler ins Dribbling und zieht links zur Grundlinie. Dann geht er nach einem Zweikampf zu Boden und fordert Elfmeter. Doch Hempel pfeift nicht!

46′ Die zweite Hälfte beginnt! Beide Teams kommen unverändert aus der Kabine.

52′ Vielleicht geht ja beim Bundesligisten mal etwas über einen Standard. Engels bringt eine Ecke von der linken Seite ins Zentrum, wo einmal mehr der omnipäsente Schwabl den Kopf hinhält. Im Anschluss zielt Winther aus der zweiten Reihe per Volley klar zu hoch.

46′ Anpfiff 2. Halbzeit