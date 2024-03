Saarbrücken gegen FCK: Duell der Enttäuschten um Finaleinzug

Nach der unglücklichen 1:3-Niederlage gegen Fortuna Düsseldorf ging der Blick von Friedhelm Funkel gleich in die Zukunft. "Wir gehen als Außenseiter nach Saarbrücken und versuchen als Außenseiter zu überraschen", so der Lauterer Coach. Das war nun vor dem DFB-Pokal -Halbfinale (Dienstag, 20:45/ARD), eine etwas überraschende Aussage. Schließlich fährt der FCK als Zweitligist zu den eine Liga tiefer angesiedelten Saarländern, die natürlich ihrerseits die Pfälzer als Favorit ausgemacht haben.

Funkel erklärt sein Team zum "Außenseiter"

Er ließ allerdings auch keinen Zweifel daran, dass er auch als Außenseiter ins Finale einziehen will. Mit Blick auf Fortuna-Coach Daniel Thioune erklärte Funkel:

Das wäre das Allergrößte, wenn wir beide in Berlin noch mal gegeneinander spielen könnten.

Und immer wieder: Defensivschwächen als roter Faden

Die Partie gegen die Rheinländer dürfte Funkel derweil zusätzliches Anschauungsmaterial fürs Pokalspiel liefern. Schließlich war sein Team am Samstag über 70 Minuten lang das bessere Team, gab dann aber innerhalb von acht Minuten die Partie aus der Hand.

Besonders der erste Gegentreffer durch Christos Tzolis lag Funkel dabei schwer im Magen: "Das darf so nicht passieren, da muss ich besser zum Ball stehen." In der Tat ziehen sich die Defensivschwächen wie ein roter Faden durch die Lauterer Saison. 54 Gegentreffer sind ein bedenklicher Spitzenwert.

Positiver Trend

Am deprimierenden Tabellenstand ändert das indes nichts: Kaiserslautern ist am Wochenende auf Relegationsrang 16 abgerutscht. Angesichts der dramatischen Lage in der Liga herrscht derzeit im Umfeld alles andere als ungetrübte Vorfreude aufs Pokal-Halbfinale.