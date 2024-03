Prozess: Uli Hoeneß wird zur Sommermärchen-Affäre aussagen

Hoeneß mit Andeutung zur Millionenzahlung

Nach einem Bericht in der Süddeutschen Zeitung, auf den die Vorsitzende Richterin ausdrücklich verwies, habe sich Uli Hoeneß, der Ehrenpräsident des FC Bayern München, in der Sendung "Doppelpass" so geäußert, dass er hinsichtlich der ungeklärten Millionenzahlungen rund um die WM 2006 im eigenen Land was wisse. Was genau, sagte er in der launigen Runde nicht, nur so viel: