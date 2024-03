Ex-Funktionäre angeklagt: Letzter Akt Sommermärchen-Affäre

Auch der DFB mit Sitz in Frankfurt/Main beobachtet das nun beginnende Verfahren sehr aufmerksam. Denn durch die zweifelhaften Geldflüsse hatten die hessischen Finanzbehörden dem DFB vorläufig die Gemeinnützigkeit für das Jahr 2006 aberkannt - der DFB musste so rund 22,5 Mio. Euro Steuern nachzahlen.



Würde jetzt in diesem Strafprozess am Ende ein Freispruch stehen, dann wäre die damalige Millionenzahlung wohl steuerrechtlich in Ordnung gewesen. Heißt: Der DFB könnte die steuerliche Zahlung von einst mit Zinsen zurückfordern.