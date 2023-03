Lucas Genkinger, der in insgesamt drei Leistungszentren gespielt hat, erinnert sich an sein erstes Training dort. "Ich habe mich ziemlich sicher gefühlt, weil ich in den Mannschaften zuvor immer Führungsspieler war", sagt er in der aktuellen Sendung Bolzplatz by Manu Thiele. "Im ersten Training bin ich leistungstechnisch total untergegangen. Ich habe mich gefühlt, als hätte ich noch nie einen Ball am Fuß gehabt." Als ihn sein Vater auf der Rückfahrt auf sein Schweigen ansprach, habe er geweint.