EM-Achtelfinale: Sesko und Slowenien fordern Portugal

Slowenien stolz auf seine Sportstars

Bei Sloweniens Nationalmannschaft kam der Ansporn allerdings aus einem anderen Metier: Tadej Pogacar , bei der Tour de France am Wochenende just als Topfavorit gestartet, wünschte zum EM-Auftakt viel Glück, "veliko sreče!" Mehr als 10.000 Fans aus Slowenien jubelten frenetisch.

Sie sind stolz auf ihren Ausnahmeradfahrer Pogacar oder ihren Ausnahmebasketballer Luka Doncic, der mit Slowenien bei den Olympischen Spielen einiges vor hat. Insofern fügen sich die Fußballer Sloweniens mit ihrem Achtelfinale gegen Portugal (Montag, 21 Uhr) in den Trend: Ein kleines Land mit zwei Millionen Einwohnern - für Nationaltrainer Matjaz Kek "klein wie ein Vorort" - genießt einen Sommer mit lauter Träumen.

Fünf Abschlüsse in drei Spielen ausbaufähig

Ich denke, dass die Menschen sich freuen können über solch großartige Spieler in einem so kleinen Land.

Einer seiner Hoffnungsträger ist Sturmtalent Benjamin Sesko, der nun im direkten Duell gegen Cristiano Ronaldo antritt. Beide Torjäger gehen in das K.o.-Duell in Frankfurt noch ohne eigenen Treffer.

Doch kann das verwundern? Der Außenseiter musste sich zumeist aus einer sicheren Deckung eher aufs Kontern verlegen. Sesko war zwar wegen seiner auffällig blondierten Haare nicht zu übersehen, kam aber in drei EM-Spielen erst auf fünf Abschlüsse.

Gleich im ersten Spiel gegen die Dänen hämmerte Sloweniens Nummer elf die Kugel an den Pfosten - da war viel Pech dabei. Gegen die Engländer blieb Sesko bei nur 19 Ballkontakten ziemlich blass - eine Aktion am Anfang, mehr war nicht.

Im Kollektiv ins Achtelfinale

Sein Assistenztrainer Milivoje Novakovic bittet einfach um Geduld: "Man darf nicht vergessen: Er ist noch sehr, sehr jung - 21. Er braucht sicher noch Spiele und Erfahrung, aber er ist mental schon so stark, dass er das gut ertragen kann", sagte der ehemalige Bundesliga-Stürmer der "Süddeutschen Zeitung". Was er aber mit Bestimmtheit betone:

So einen Spieler sieht man nicht alle Tage.

Chefcoach Kek möchte nicht alle Verantwortung auf Torhüter Jan Oblak von Atletico Madrid und den seit dieser Saison bei Rasenballsport Leipzig spielenden Sesko abladen. "Wir sind glücklich darüber, ihn zu haben. Aber es gibt auch andere Spieler: Er ist nur ein Rädchen in unserem System.“ Tatsächlich kam sein Ensemble über den kollektiven Ansatz ins Achtelfinale.

Sesko überragend schnell auf den Beinen

Auch gegen die favorisierten Portugiesen werden sich die Slowenen mit geringen Ballbesitzzeiten begnügen, dennoch sind sie kein Team, das ausschließlich verteidigt. Zudem haben sie bei ihrer zweiten EM-Teilnahme mal gar nichts mehr zu verlieren. Sesko hat in 31 Länderspielen schon elf Tore geschossen, fünf davon in der Qualifikation.

Zudem weisen ihn die Statistiken für die Endrunde mit einem herausragenden Topspeed von 35,9 km/h aus. Auch hat Sesko in Leipzig in seiner Premierensaison wettbewerbsübergreifend 18 Tore erzielt. Die Ausbildung über den Schwesterverein in Salzburg scheint sich auszuzahlen.