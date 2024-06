Fußball-EM 2024: Spaniens B-Elf beendet Albaniens Traum

Spaniens Nationalmannschaft hat die Gruppenphase der Fußball-EM 2024 mit ihrem dritten Zu-Null-Sieg abgeschlossen - Albanien muss nach Hause fahren. Die Iberer setzten sich in Gruppe B mit 1:0 (1:0) durch und ließen dabei zahlreiche Reservisten zum Einsatz kommen. Den Treffer des Tages erzielte Ferran Torres auf Vorlage von Dani Olmo in der 13. Minute.

Spanien bietet B-Elf auf

Die albanischen Fans glaubten an die Sensation gegen den großen Favoriten, auf den Rängen gaben sie eindeutig den Ton an. Die eigene Mannschaft befeuerte diese ohrenbetäubende Lautstärke in den ersten Minuten mit einem couragierten Auftritt auf dem Platz, setzte den Gegner früh unter Druck. Doch die Spanier blieben in der hitzigen Atmosphäre cool - und belohnten sich. Nach einem genialen Pass von Olmo traf Torres mithilfe des Innenpfostens zum 1:0.