Füllkrug zwischen Joker-Glück und Joker-Dilemma

Erstmals bei dieser EM lag die DFB-Elf zurück - die Schweiz blickte dem Gruppensieg entgegen. Erst Joker Niclas Füllkrug köpfte in der Nachspielzeit das Remis.

Schön, dass wir heute auch so einen Impact hatten.

Füllkrugs viertes Joker-Tor bei WM oder EM

Der einstige Weltklassestürmer Rudi Völler umarmte Füllkrug nach dem Spiel innig, von den Kollegen wie Manuel Neuer gab es anerkennende Schulterklopfer, Leroy Sané feierte Füllkrug als "Maschine". Breit grinsend erzählte der nach dem Spiel von seinem vierten Joker-Tor bei einer WM oder EM - einfach war es nicht. Per Kopf habe er "Tempo aus dem Ball rausnehmen" müssen, sonst hätte er ihn nicht "versenken" können.

Dass es so kommen würde, hatte Raum ihm "schon beim Aufwärmen gesagt", verriet der Leipziger. Zweimal wurde dessen Flanke geblockt, beim dritten Mal wartete er einen Tick länger und fand den Weg. Der Rest, befand Raum, war "ein brutal geiler Moment".

Nagelsmann: Füllkrug im Joker-Dilemma

Füllkrugs Dilemma sei, so Nagelsmann, dass er die Joker-Rolle "sehr gut erfülle." Diese Situation sei für ihn "Freud und Leid zugleich", meinte der Bundestrainer über Füllkrug. Der 31-Jährige hatte bereits beim 5:1 gegen Schottland zum EM-Auftakt nach seiner Einwechslung getroffen.

Füllkrug in die Startelf?

Der Treffer gegen die Schweiz war Füllkrugs 13. Tor im 19. Länderspiel. Eine Startelfgarantie für das anstehende EM-Achtelfinale am Samstag (ZDF live) in Füllkrugs sportlicher Heimat Dortmund will ihm der Bundestrainer aber nicht geben.