Fußball-EM: Mögliche Achtelfinalgegner fürs DFB-Team

Mit dem 2:0-Sieg gegen Ungarn hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft die Qualifikation fürs EM-Achtelfinale vorzeitig fix gemacht. Dort trifft das DFB-Team entweder auf einen Gegner aus Gruppe C mit England oder Gruppe B mit Spanien und Italien als Top-Nationen. Um im Achtelfinale einem der namhaften Teams voraussichtlich aus dem Weg zu gehen, braucht es den Gruppensieg.

Entscheidend ist dafür das letzte Gruppenspiel am Sonntag (21 Uhr/ARD) in Frankfurt gegen die Schweiz . Mit einem Sieg oder Unentschieden gegen die Eidgenossen ist der Gruppensieg fürs DFB-Team sicher. Die möglichen Szenarien und Gegner:

Szenario Deutschland wird Gruppensieger

Dann spielt das DFB-Team am Samstag, 29. Juni um 21 Uhr im Achtelfinale in Dortmund gegen den Zweiten der Gruppe C mit England, Dänemark, Slowenien und Serbien.