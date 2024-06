2:0 der DFB-Elf gegen Ungarn: Nächste Euphorie-Rakete der EM

Heißer Dank an die Fans: Pascal Groß, Joshua Kimmich, Thomas Müller und Robert Andrich feiern.

Es muss ja nicht immer "Major Tom" sein, der mit seinem völlig losgelösten Klassiker aus den Lautsprechern scheppert. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat eine ganz andere Präferenz, die in der Stuttgarter Arena zu hören war, bevor die deutsche Nationalmannschaft mit einem hochverdienten 2:0 (1:0)-Erfolg gegen Ungarn vorzeitig das Ticket fürs Achtelfinale der EM 2024 löste.

"Erfolg ist kein Glück" von Kontra K spielte die Regie diesmal im Vorlauf, was für Nagelsmann die perfekte Metapher ergab. "Ich höre das Lied ganz gerne, weil extrem viel Wahrheit darin steckt", sagte der 36-Jährige später in der Pressekonferenz.

Ilkay Gündogan überragt

Das haben wir super gemacht, so kann es weitergehen.

Nagelsmann im Fan-Outfit

Toni Kroos legte ein Portion Zuversicht obendrauf: "Wir haben Widerstände überwunden. Wir sind in der Lage, das Land anzuzünden."

Tatsächlich dürfte die Welle der Begeisterung noch ansteigen, denn in Stuttgart setzte sich die in München begonnene Feierstunde nahtlos fort. Der nach Spielschluss Handküsschen auf die Ränge verteilende Bundestrainer hatte nicht viel zu bemängeln. "Das Spiel muss man erstmal gewinnen", sagte Nagelsmann, der sich nach dem Erfolg wie ein Fan kleidete. Schwarze Hose, weißes Trikot.

Die Spielfreude erinnert fast an die WM 2014

Mit Anerkennung, aber ohne Euphorie: So sieht die internationale Presse das 2:0 der DFB-Elf bei der Fußball-EM 2024 gegen Ungarn.

Das dritte Gruppenspiel gegen die Schweiz in Frankfurt (Sonntag, 21 Uhr) soll dennoch mehr als ein Härtetest für die K.-o.-Runde werden. Nagelsmann sieht Platz eins als wichtig an, "weil das eine Wirkung nach innen und nach außen hat." Zudem könnte es sein, im Achtelfinale "nicht den Riesenbrocken zu bekommen".

Gruppensieg das erklärte Ziel für DFB-Elf

Die DFB-Auswahl würde als Sieger der Gruppe A auf den Zweiten der England-Gruppe, mutmaßlich also Slowenien, Dänemark oder Serbien treffen. Den Klassiker gegen England analog zur missglückten EM 2021 braucht Nagelsmann im Achtelfinale bestimmt nicht.

Musiala und Gündogan die Torschützen

Beim 2:0 kombinierte sich die deutsche Elf nach Herzenslust bis in den Strafraum, wo Gündogan seinen 19. Treffer im DFB-Dress anbrachte. Wohl nie hat der gebürtige Deutsch-Türke mehr Wertschätzung erfahren als mit 33 Jahren.

Nagelsmann: Unseren Job machen

"Oh, wie ist das schön", trällerte das fröhliche Publikum im Neckarpark in Mickie-Krause-Manier. Und die mächtig in Wallung gebrachten Menschen entliehen sich auch einen eigentlich nur für den DFB-Pokal geltenden Klassiker: "Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin!"