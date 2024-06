Last-Minute-1:1 gegen Slowenien: Jovic hält Serben im Rennen

Der Ex-Frankfurter Luka Jovic rettet Serbien mit seinem Treffer in der letzten Minute gegen Slowenien vor dem EM-Aus. Die Zusammenfassung des Spiels Slowenien gegen Serbien.

Luka Jovic hat Serbien bei der Fußball-EM vor dem wahrscheinlichen Vorrunden-K.o. bewahrt. Der Ex-Frankfurter traf im Spiel gegen Slowenien in der fünften Minute der Nachspielzeit zum 1:1-Ausgleich und bescherte seinem Team nach der Auftaktniederlage gegen England den ersten Punkt.

Durch das Remis bleibt Serbien im Rennen, muss aber weiter um die Teilnahme an der K.o.-Phase zittern. Im abschließenden Gruppenspiel gegen Dänemark braucht Serbien dringend einen Sieg.

Grußbotschaften von Djokovic und Pogacar

In der mit 66.000 Zuschauern ausverkauften Münchner Arena waren die Kräfteverhältnisse ausgeglichen, der serbische Jubel über die vor dem Spiel eingeblendete Grußbotschaft von Tennis-Legende Novak Djokovic war ähnlich groß wie jener aufseiten der Slowenen über die Nachricht von Rad-Star Tadej Pogacar.

Slowenien setzt Serbien zu

Trotz der individuellen Überlegenheit waren sie vor allem in der Defensive gefordert und hatten dabei auch schon früh Glück, nicht in Rückstand zu geraten. Während Serbien um Spielkontrolle bemüht war, behielten die Slowenen ihre mutige Spielweise bei - und fanden immer wieder Lücken in der serbischen Abwehr.