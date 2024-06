DFB-Team: Der Lerneffekt eines späten Remis

"Es war schon ruhig - lange Zeit", merkte der Bundestrainer an - und ließ ungewöhnlich viel Luft dazwischen. Doch da habe die deutsche Nationalmannschaft ja gegen die Schweiz (1:1) ein Drehbuch geliefert, die Stadionbesucher zu "emotionalisieren" - und dann einen "kleinen Explosionsmoment zum Ende" vom Rasen auf die Ränge schwappen zu lassen, sei nicht verkehrt.

Erstmals bei dieser EM lag die DFB-Elf zurück - die Schweiz blickte dem Gruppensieg entgegen. Erst Joker Niclas Füllkrug köpfte in der Nachspielzeit das Remis.

Der feine Kopfball von Niclas Füllkrug nach genau getimeter Flanke von David Raum verhinderte die Niederlage. Eine Koproduktion zweier Einwechselspieler bescherte dem Gastgeber in der zweiten Minute der Nachspielzeit nicht nur den Gruppensieg, sondern auch die Gewissheit: Schwarz-rot-goldene Beharrlichkeit lohnt sich beim Heimturnier.

Der Edeljoker Füllkrug bringt es mittlerweile auf 13 Tore in 19 Länderspielen, würde natürlich gerne auch mal von Anfang an spielen, aber Hauptsache "das Niveau bleibt oben", wenn "Energiegeber von der Bank" kommen, erklärte der 30-Jährige, der eine famose Quote und einen titeltauglichen Teamgeist einbringt.