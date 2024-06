Biografie

Waldemar Anton wurde 1996 in Olmaliq in Usbekistan geboren. Seit seinem zweiten Lebensjahr lebt er in Deutschland . Mit sieben Jahren begann er in seiner Heimatstadt Hannover beim Mühlenberger SV das Fußball spielen. Sein Bundesliga-Debüt gab er 2016 bei Hannover 96 . Noch im selben Jahr erzielte er sein erstes Bundesligator. Dann wechselte er 2020 zum VfB Stuttgart. Dort ist er seit 2023 auch der Mannschaftskapitän.Waldemar Anton spielte in der U21 Nationalmannschaft und wird bei der EM 2024 das erste Mal für die deutsche Nationalmannschaft spielen.