Thomas Müller vom FC Bayern München blickt auf eine beeindruckende Fußball-Karriere zurück. Seit er elf Jahre als ist, spielt er für Bayern. Mit insgesamt 12 gewonnen Meistertiteln in seiner Karriere gilt er als der Spieler mit den meisten Titeln. Außerdem war er 2014 Teil der Nationalmannschaft, die bei der WM in Brasilien den Titel holte. ZDFheute informiert über Thomas Müller: Aktuelle Nachrichten, Videos und Hintergründe in der Übersicht.