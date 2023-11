Bankdrücker beim FC Bayern: Müllers ungewohnte Nebenrolle

Am Mittwochabend werden wohl wieder viele Menschen die Aufstellung des FC Bayern nach dem Namen Thomas Müller durchforsten. Verbunden sein wird damit eine Frage, in der zunehmend Mitleid mitschwingt, was Müller nicht gefallen kann.

Tuchel versteht die Aufregung

"Ikone" auf der Bank

Müllers enttäuschende Bilanz

Schaut man auf Müllers Gesamtbilanz nach 19 Saisonspielen, kommt er in allen Vereinswettbewerben auf insgesamt gerade einmal 485 Einsatzminuten. Nur fünf Mal stand Müller in der Startelf, aber kein einziges Mal in der Champions League, in der er insgesamt nur 66 Minuten mitwirken durfte.