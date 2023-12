Bolzplatz by Manu Thiele: Müller zu stark für die Bank?

Wieso ist Thomas Müller oft nur noch Reservist? Sollte er sich einen neuen Verein suchen? Und welche Rolle könnte er bei der EM 2024 spielen? Darum geht's im neuen Bolzplatz. 14.12.2023 | 14:20 min

Thomas Tuchel in Erklärungsnot

So unbestritten seine vielfältigen Meriten als "Titelsammler, Anführer, Raumdeuter, Identifikationsfigur" sind, wie Manu Thiele im aktuellen Bolzplatz aufzählt: Unterm Strich stehen nach vierzehn Spieltagen in dieser Bundesliga -Saison ganze vier Einsätze in der Startelf.

Freier Spielraum hinter Lewandowski

Das hat Müller nicht gern gehört, aber bestimmt lieber als jene Aussage von Ex-Trainer Niko Kovac, nachdem der ihn in der Saison 2019/20 das fünfte Mal in Folge auf der Bank ließ: "Wenn Not am Mann sein sollte, wird er mit Sicherheit auch seine Minuten bekommen."