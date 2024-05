Bayern: Trotzige Zuversicht und Trainerspekulationen

"Wir sind absolut bereit. Wir werden alles geben und in die Waagschale werfen, damit wir gewinnen und weiterkommen", sagte der Torwart des FC Bayern im ZDF mit Blick aufs Rückspiel im Halbfinale der Champions League bei Real Madrid am Mittwoch.

Zuversicht bei Dier, de Ligt und Musiala

Zudem hatte Eric Dier eine Platzwunde am Kopf erlitten. Der Innenverteidiger dürfte in Madrid aber mithelfen können, nach dem 2:2 aus dem Hinspiel den erhofften Finaleinzug zu schaffen. Auch bei den angeschlagenen und gar nicht mit nach Stuttgart gereisten Jamal Musiala und Matthijs de Ligt sind die Münchner zuversichtlich.

Tuchels Klagen

De Zerbi und Schmidt fallen als Trainerkandidaten weg

Tuchels Abschied steht fest

Spannend war, dass es Eberl ein regelrechtes Vergnügen bereitete, die Spekulationen in der Trainerfrage sogar noch anzuheizen. In seinen Interviews vor und nach dem Spiel in Stuttgart deutete er immer wieder neue Möglichkeiten an, die vor Kurzem noch nicht denkbar gewesen seien.