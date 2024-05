Pokal-Duell Bayern - Wolfsburg: Popp will Titel unbedingt

Für Nationalmannschafts-Kapitänin Alexandra Popp wäre eine Niederlage im Pokalfinale gegen Bayern München "schlimm, weil ich einfach immer Titel gewinnen will. Und ich auch grundsätzlich davon überzeugt bin, dass wir die Qualität dazu haben, Titel zu gewinnen", sagte die Torjägerin vor dem Endspiel am Donnerstag in Köln (ab 15:40 Uhr live im ZDF, Anpfiff 16 Uhr) gegen den großen Rivalen im "kicker".