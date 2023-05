Der VfL Wolfsburg hat zum neunten Mal in Folge und zum zehnten Mal insgesamt den DFB-Pokal der Frauen gewonnen. Im Endspiel vor der Rekordkulisse von 44.808 Zuschauern in Köln setzte sich der Seriensieger erst am Ende deutlich mit 4:1 (1:1) gegen den SC Freiburg durch. Nach der praktisch verspielten Meisterschaft feierten die Wolfsburgerinnen damit den ersten Titelgewinn in dieser Saison. Im Finale der Champions League am 3. Juni in Eindhoven gegen den FC Barcelona können sie noch einen draufsetzen - aber das wird in dieser Form schwer.