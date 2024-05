Quicklebendiger deutscher Fußball: Traumfinale spät geplatzt

Ausgerechnet Neuer. Wie sagte Tuchel mit tränenroten Augen so treffend - den hält er 10.000 Mal. Das war das 10.001. Und das Szymon Marciniak - zusammen mit Daniele Orsato, der am Abend zuvor in Paris dran war - das Beste was Europa an Schiedsrichtern zu bieten hat, spät in der Nachspielzeit noch so ein Fehler passiert, lässt die Bayern ohnmächtig einer riesigen Chance nachtrauern