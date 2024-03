FC Bayerns 2:2 in Freiburg: Aufbruch schon wieder abgesagt

Und oben auf der Tribüne saß der neue Sportvorstand Max Eberl an seinem ersten offiziellen Arbeitstag und legte schon ein ähnliches Krisengesicht auf wie seine Vorstandskollegen Jan-Christian Dreesen und Michael Diederich neben ihm.

Es waren Bilder der Enttäuschung am Freitagabend nach einem 2:2 (1:1)-Unentschieden beim SC Freiburg , das wohl auch die letzten Hoffnungen der Bayern auf den Meistertitel zunichte gemacht haben dürfte.

Auf zehn Punkte könnte der Tabellenführer Bayer Leverkusen seinen Vorsprung am Sonntag im Derby beim 1. FC Köln ausbauen.

Eberls Appell verhallt

Dabei hatte Eberl bei seiner Vorstellung am vergangenen Dienstag versucht, noch einmal zum Angriff auf Leverkusen zu blasen und appelliert, nichts unversucht zu lassen, auch wenn es sich nur um eine Minimalchance auf den Meistertitel handele.

Die vielleicht noch schlechtere Nachricht aus Sicht des FC Bayern war, dass auch kein Schwung für das Rückspiel im Achtelfinale der Champions League gegen Lazio Rom am Dienstag geholt werden konnte.

Musiala: "Es ist richtig nervig"

Doch statt sich nach dem 2:1-Last-Minute-Sieg gegen RB Leipzig vom vergangenen Samstag nun im Breisgau weiteren Rückenwind für die große europäische Bühne zu holen, traten die Münchner bedient die Heimreise an.

Tuchel: "Kopflos, teilweise Harakiri"

In Freiburg hatten die Bayern immerhin zwei Treffer erzielt, allerdings erst nachdem sie sich den Rückstand durch Christian Günters Linksschuss eingehandelt hatten (12.). Tuchel erstellte später für die Leistung seiner Mannschaft in der ersten halbe Stunde eine lange Mängelliste.

Das gipfelte in dem Befund:

Tuchels bevorstehender Abschied

Tuchel klang wie ein Trainer, dem seine Mannschaft zumindest in dieser Phase entglitten war. Ohnehin steht ja fest, dass der 50-Jährige am Saisonende ein Jahr vor Ablauf seines Vertrages gehen muss.

Sollten sich in den kommenden Wochen weitere Enttäuschungen einstellen, lässt sich nicht ausschließen, dass sich die Wege womöglich sogar früher trennen.

Eberl: "Lazio ist ein extrem wichtiges Spiel"

In Freiburg war Tuchels Mannschaft, wie so oft in der jüngeren Vergangenheit, nur durch Einzelleistungen zum Erfolg gekommen. Zunächst durchs Mathys Tels Schlenzer zum 1:1 (35.), dann durch Musialas Schlenzer nach einem feinen Dribbling auf engstem Raum (75.).