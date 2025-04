Fußball verrückt in der alten Försterei. Zur Halbzeit der Bundesliga-Partie Union Berlin - VfB Stuttgart stand es 4:4. Das ist Rekord in der Bundesliga, denn acht Tore in einer ersten Halbzeit gab es noch nie. Wie es weitergeht, lesen Sie hier im Liveticker. Einen ausführlichen Bericht zeigt das aktuelle sportstudio, an 22.30 Uhr im Livestream