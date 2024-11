Herber Rückschlag für den VfB Stuttgart in der Champions League: Der Bundesligist hat beim zuvor noch punktlosen Klub Roter Stern Belgrad eine herbe 1:5-Packung kassiert und muss mehr denn je um den Einzug in die nächste Runde bangen. Stuttgart bleibt bei vier Punkten, Belgrad hat nun drei Zähler auf dem Konto.

Frühe Führung nützt dem VfB nichts

Ermedin Demirovic hatte den VfB früh in Führung gebracht (5.), alles schien nach Plan zu laufen. Doch Belgrad schlug schnell zurück: Der Ex-Stuttgarter Silas Katompa Mvumpa besorgte in der 12. Minute den Ausgleich, Rade Krunic drehte das Spiel nach einer halben Stunde zugunsten der Gastgeber.

Gut gekämpft, aber am Ende fehlen die Mittel: Der VfB Stuttgart unterlag jüngst Atalanta Bergamo, das damit in der Champions League ungeschlagen bleibt.

Nach dem Seitenwechsel erhöhten Mirko Ivanic (65.) und Nemanja Radonjic (69.) per Doppelschlag für Belgrad. Radonjic setzte in der 88. Minute den 5:1-Schlusspunkt und bestrafte das zum wiederholten Male unzureichende Abwehrverhalten der Schwaben, die sich nach dem Seitenwechsel in unschöner Regelmäßigkeit auskontern ließen.