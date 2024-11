Fußball: Reform der Champions League

In der Champions League steht Deutschland nach vier Spieltagen nicht gut da: Mit nur 1,3 Punkten im Schnitt hat die Bundesliga in der Königsklasse einigen Nachbesserungsbedarf, steht nur auf Rang 10 im Länder-Vergleich. Bei den 20 Einsätzen des Quintetts setzte es acht Siege, zwei Unentschieden und zehn Niederlagen. Englands Quartett verbuchte als beste Nation 2,19 Zähler pro Spiel.



Immerhin: In der für die Vergabe der Europapokalplätze wichtigen UEFA-Fünf-Jahres-Wertung steht Deutschland bei bisher gesammelten 8,375 Punkten halbwegs ordentlich dar. In der Gesamtbilanz ist Deutschland (76,284 Punkte) Vierter hinter England (95,160), Italien (84,107) und Spanien (78,418). Der Vorsprung vor Frankreich (63,235) ist deutlich. Die vier festen Startplätze für die Champions League sind nicht in Gefahr.