Champions League: Mehr Spiele, mehr Geld - mehr Spannung?

Mit der Auslosung der Vorrunde bei einer Gala in Monaco am Donnerstag ( 18 Uhr/live im ZDF ) wird endgültig allen klar, dass es sich um die größte Veränderung seit Bestehen der Champions League 1992/93 handelt. Die Vorrunde mit acht Vierergruppen gibt es nicht mehr. Stattdessen wird nach acht Spieltagen eine Tabelle mit nunmehr 36 Teilnehmern (statt vorher 32) geführt.

Champions League: 36 Klubs, acht Vorrundenspiele pro Team

Bis zum letzten Spieltag am 29. Januar 2025 treffen die Klubs in jeweils vier Heim- und vier Auswärtsspielen auf acht unterschiedliche Gegner, zwei aus jedem Topf mit unterschiedlicher Leistungsstärke. Dreesen glaubt an mehr Spannung, auch wenn das längst nicht garantiert ist: