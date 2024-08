Kritik am vollen Kalender: Fußballer am Limit

Mehr Verletzungen, dafür schwindende Attraktivität, das befürchten Kritiker angesichts des vollen Terminkalenders. Hier wird der Dortmunder Emre Can im Champions-League-Finale 2024 behandelt.

Der Übergang ist gewissermaßen fließend. Kaum räumt der olympische Sport die große Bühne , drängt wieder der Fußball ins öffentliche Interesse. Viele Fans warten sehnsüchtig darauf, dass endlich auch die Bundesligisten starten, die traditionell ihr erstes Pflichtspiel der Saison im DFB-Pokal bestreiten ( Freitag, 20.45 Uhr SSV Ulm - FC Bayern in ZDF-Livestream ).

Doch in die Vorfreude mischen sich auch Sorgen. Dass es nämlich zu viel werden könnte. Denn ab dieser Saison werden die Champions und Europa League im Ligen-Modus ausgetragen. In der Champions League sind dann 189 statt 125 Spiele nötig. Finalisten könnten - wenn sie nach der Liga-Phase Playoff spielen - am Ende auf 17 Begegnungen kommen. Im alten Modus war es 13.