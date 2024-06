Robert Andrich - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Biografie

Robert Andrich wurde 1994 in Potsdam geboren. Dort begann er auch seine Fußballkarriere beim FV Turbine Potsdam, bevor er 2003 zu Hertha BSC wechselte. Im Februar 2015 wechselte er zu Dynamo Dresden, wo er 2016 seinen ersten Treffer für Dresden erzielen konnte. Zur Saison 2018/19 wechselte er zum 1. FC Heidenheim, in der Saison 2019/20 zum 1. FC Union Berlin . Sein Debüt in der Bundesliga gab er dann in dieser Saison am ersten Spieltag gegen RB Leipzig. Sein aktuelles Team fand er dann in der Saison 2021/22 bei Bayer 04 Leverkusen. Außerdem wurde er im Mai 2024 von Bundestrainer Julian Nagelsmann in den Kader der deutschen Nationalmannschaft für die EM 2024 berufen.