Bekanntgabe des EM-Kaders: Neue Wege für positiven Ansporn

Endgültig wird das Personalpuzzle von Bundestrainer Julian Nagelsmann am Donnerstag (13 Uhr/im ZDF-Livestream) in der Location des Automobilpartners im Herzen von Berlin endgültig komplettiert und näher kommuniziert. Am wichtigsten wird letztlich sein, dass die DFB-Auswahl beim am 14. Juni mit dem Eröffnungsspiel gegen Schottland startenden Turnier endlich mal wieder ein erfolgreiches Kapitel aufschlägt.