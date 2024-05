Zehn Tage nach der Nominierung beginnt dann im Weimarer Land die Vorbereitung der deutschen Nationalmannschaft auf das Turnier vom 14. Juni bis 14. Juli. Dazu gehören auch die verbliebenen zwei Testspiele vor dem EM-Beginn für den letzten Feinschliff. Am 3. Juni steht in Nürnberg eine Partie gegen die Ukraine an, die Generalprobe steigt am 7. Juni in Mönchengladbach gegen Griechenland.