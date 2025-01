Champions League: Letzter Spieltag mit 18 Spielen zeitgleich

Weiter unten in der Tabelle wollen große Vereine wie Manchester City und Paris Saint Germain das Aus abwenden und sich einen Platz in den Playoffs sichern.

In 16 von 18 Partien werden noch Entscheidungen über ein direktes Weiterkommen, die Playoffs oder ein Ausscheiden getroffen ( Zusammenfassungen in der Champions-League-Sendung ab 23 Uhr ).

Deutsche Top-Teams brauchen Wiedergutmachung

In Dortmund bedeutete die Niederlage gegen Bologna das Aus für Trainer Nuri Sahin. Um rein rechnerisch noch Chancen auf einen Platz in den Top-Acht zu haben, muss die Borussia ihr Heimspiel gegen Schachtar Donezk siegreich gestalten.

Bayern kämpft um Platz 8

Nichtangriffspakt bei Stuttgart gegen Paris?

Liverpool und Barcelona schon im Achtelfinale

Gemischte deutsche Gefühle in Europa und Conference League

Zuversicht in Frankfurt: Mit aktuell 16 Punkten und Platz zwei steht die Eintracht bereits mit einem Fuß im Europa-League-Achtelfinale. Im Auswärtsspiel bei der AS Rom am Donnerstag reicht der SGE ein Unentschieden, um in den Lostopf der letzten 16 zu gelangen.