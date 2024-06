DFB-Team nach 5:1-Auftaktsieg: Bestärkt von der Gala

Doch nun, nach dem furiosen 5:1 (3:0) gegen Schottland beim EM-Auftaktspiel am Freitagabend, war die Nervosität vor dem Start durch die nahezu perfekte Turniereröffnung einer Euphorie gewichen.

Gündogan: "Ein überragender Auftakt"

"Das ist ein überragender Auftakt zu dem, was wir am Ende haben wollen: ein Sommermärchen", sagte Niclas Füllkrug freudestrahlend im ZDF. "Genau den Anfang brauchten wir ehrlich gesagt auch", sagte Kapitän Ilkay Gündogan und ergänzte, es entstehe gerade "genau die Stimmung, die Euphorie mit den eigenen Fans", die nötig sei, um weit zu kommen.

Tatsächlich hätte es für die deutsche Mannschaft kaum einen besseren Einstieg geben können in die Heim-EM nach den wenig erfreulichen Turnieren zuletzt. Bei der WM 2022 und bei der WM 2018 war die deutsche Auswahl jeweils nach Niederlagen im ersten Spiel schon nach der Gruppenphase ausgeschieden. Auch bei der EM 2021 hatte sie die erste Partie verloren.

Wie hoch ist das EM-Fieber, wenige Stunden vor Anpfiff zwischen Deutschland und Schottland? ZDF-Reporter Stefan Leifert begibt sich auf der Fanmeile in München auf Gradmessung.

Müller: Gesamte Mannschaft überzeugt

Die Energie der Mannschaft war einfach gut, von A bis Z. Wir waren gut in den Zweikämpfen, gut im Abschluss. Es war ein perfekter Einstieg, ein schönes Gesamterlebnis.

Wirtz und Musiala eröffnen den Torreigen

Von Beginn an hatte die DFB-Elf klar den Ton angegeben und rasch die sehenswert herausgespielten Tore von Florian Wirtz und Jamal Musiala erzielt. Schon danach stimmten die Fans "Oh, wie ist das schön an", später sollten sie das noch mehrfach wiederholen.