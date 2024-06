Ungarn-Hooligans bei der Fußball-EM: Neue Eskalationen?

Peter Gulacsi wird fantasievoll, denkt er an seine Heimat Ungarn. Der Profi des deutschen Bundesligisten RB Leipzig ist Torhüter der ungarischen Nationalmannschaft, einem der Gruppengegner der DFB-Elf. Heute startet Ungarn ins Turnier mit dem Duell gegen die Schweiz( 15:30 Uhr ). Kehrt Peter Gulacsi in Gedanken heim, dann fällt ihm "der Balaton" ein, sein "Haus, Badelatschen, kurze Hosen, den ganzen Tag am See".

Ungarn fühlt sich bereit für die EM. Kein Spiel haben sie in der Quali verloren. Im Team hätte sich eine Menge weiterentwickelt, so Nationalspieler Roland Sallai.

Der 36-Jährige spricht dabei auch über den Stolz, den er empfindet, sein Land bei der Fußball-EM zu vertreten. Dann hält er kurz inne, denn der Weg an diesem Punkt könnte in eine unschöne Gegend führen. Er lenkt das Gespräch deshalb in eine andere Richtung.

"Carpathian Brigade": Exzess beim Spiel gegen Deutschland

Vorausgegangen war ein kurz vor der EM verabschiedetes Gesetz, das in Ungarn die öffentliche Aufklärung über Homo- und Transsexualität verbietet. Der DFB wollte daraufhin das Münchener Stadion in Regenbogenfarben leuchten lassen, die UEFA schob dem einen Riegel vor.

Orban und Fidesz: Sorgenkinder der EU

Dieser Staat, abgedriftet in Nationalismus, Autokratie, konservative Rollenbilder, Geschichtsverherrlichung und Minderheiten-Ausgrenzung, ist das Sorgenkind der EU . Vor zwei Jahren sprach ihm das Parlament in Straßburg offiziell ab, demokratisch zu sein.

"Carpathian Brigade" ist stramm organisiert

Gulacsi bezieht Stellung für Toleranz

Und auch Gulacsi hat bereits Stellung für eine weltoffenes und tolerantes Ungarn bezogen. 2020, als ein Gesetz in Kraft getreten war, welches die Adoption von Kindern durch homosexuelle Paare verbietet, postete er auf Instagram: "Jeder Mensch hat das Recht auf Gleichberechtigung. So hat auch jedes Kind das Recht, in einer glücklichen Familie aufzuwachsen - ganz egal (…) wen man liebt oder an was man glaubt."