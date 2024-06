Fußball-EM 2024 live verfolgen: Übertragungen im Vergleich

Kennen Sie das: Der Nachbar jubelt schon übers Tor, während sich bei Ihnen der Schütze erst noch den Ball zurechtlegt? Sie zittern noch und warten auf den Schlusspfiff, während auf der Straße der Autokorso hupt? Die Fußball-Europameisterschaft ist ein guter Anlass, aktuell zu klären, welches TV-Signal am schnellsten ist. Die c’t-Redaktion hat gemessen: Satellit, Kabel, DVB-T2 oder IPTV per Internet?

Vorab: Wer nur die deutschen Spiele sowie die Endrunde mit Halbfinals und Finale sehen möchte, wird bei ZDF und ARD fündig und bekommt das Signal, egal wie, in Deutschland unverschlüsselt. Die Übertragungsrechte weiterer Spiele sind an verschiedene Anbieter vergeben worden, die teilweise eigene Abonnements erfordern, etwa Magenta TV der Telekom.

Die schnellsten Übertragungswege

Der Empfang über Satellit war bisher immer am schnellsten. Auch 2024? "Das Satellitensignal ist der Standard, an dem sich alle anderen Verbreitungswege orientieren", sagt Ulrike Kuhlmann, Fernsehexpertin des Computer- und Technikmagazins c't. Für die meisten Haushalte in Deutschland ist das eine gute Nachricht, denn aktuell empfangen 16,53 Millionen Haushalte (Marktanteil laut ASTRA-Monitor: 45,5 Prozent) ihr Fernsehprogramm per Satellit.