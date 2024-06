In Echtzeit eine neue Chatnachricht beantworten, verschiedene Antwortmöglichkeiten vorschlagen oder bei der Urlaubsplanung unterstützen: All das und noch viel mehr kann Künstliche Intelligenz (KI). Das weiß auch der US-Konzern Meta , zu dem vor allem die Social-Media-Netzwerke Facebook und Instagram sowie das eng mit Instagram verbundene Netzwerk Threads gehören. Das Unternehmen arbeitet an eigenen KI-Anwendungen, um Texte und Bilder zu erstellen. Der Haken: Meta will dafür Daten der eigenen Nutzer*innen verwenden.