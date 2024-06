EM-Bilanz: Wie Deutschland als Gruppensieger abschnitt

Bei der ersten Heim-EM setzt sich die Auswahl von Franz Beckenbauer gegen Italien (1:1), Dänemark (2:0) und Spanien (2:0) durch. Damals schließt sich das Halbfinale direkt an. Gegen den späteren Europameister Niederlande kommt dort in Hamburg das Aus (1:2), weil Ausnahmestürmer Marco van Basten kurz vor Schluss seinem Schatten Jürgen Kohler erneut entwischt. "Ich habe Marco meine Karriere zu verdanken", sagt der "Kokser", "damals habe ich gelernt, dass ich noch mehr an mir arbeiten muss." Zwei Jahre später ist er Weltmeister.