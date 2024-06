Havertz und Füllkrug: Das Sturm-Duell im DFB-Team

Kai Havertz versandte seine EM-Botschaft in Richtung Bundestrainer mit deutlichen Worten: "Ich sehe mich hier ganz klar als Neuner, das habe ich auch in den letzten sechs Monaten bei Arsenal gespielt. Da fühle ich mich extrem wohl." Außerdem sei es als Offensivspieler recht hilfreich, "wenn man konstant auf dich setzt", übermittelte Havertz dem Bundestrainer im "kicker"-Interview.

Julian Nagelsmann sieht das ganz offensichtlich genauso. Vor der EM-Generalprobe gegen Griechenland (Freitag/20.45 Uhr) erklärte der Bundestrainer, was keine große Überraschung war:

Zwei unterschiedliche Stürmer-Profile

Beim 0:0 gegen die Ukraine hat der Bundestrainer sich selbst nach einem Spieler gesehnt, der das Ding einfach ins Tor knallt. Einen wie Niclas Füllkrug, der nach dem Champions-League-Finale mit dem BVB aber noch pausierte. "Fülle hätte uns gutgetan mit seiner Wucht, seiner Kopfballstärke", sagte Nagelsmann. Paff, drin, weiter geht's. "Wir haben aber den Anspruch", betonte der Bundestrainer, "den Gegner nicht nur per Kopfball zu bezwingen."

Die Neuner-Position ist besonders angesichts der unterschiedlichen Profile der beiden Kandidaten Havertz und Füllkrug eine der letzten, die in Nagelsmanns System vor dem EM-Start als halbwegs umkämpft gelten darf. Es ist ein bisschen wie früher in der TV-Sendung Herzblatt. Wer darf es sein: Kandidat eins, der spielstarke Kombinierer, jung, cool, umtriebig, etwas zurückgezogen, mit feinstem Fuß? Oder Kandidat zwei, erfahren und doch noch fast neu, nordisch, roh, kantig, immer mit dem Fuß am Abzug?