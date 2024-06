Fußball-EM: Italien im Achtelfinale, Kroatien zittert

Während Italien am Samstag in Berlin auf die Schweiz trifft, sind die Kroaten mit nur zwei Punkten so gut wie ausgeschieden. Außenseiter Albanien unterlag im Parallelspiel gegen Spaniens B-Elf mit 0:1 (0:1) und ist sicher draußen.

Modric ältester Torschütze der EM-Geschichte

Modric wurde zwar in der 55. Minute zum ältesten Torschützen der EM-Geschichte, als er nur 31 Sekunden, nachdem er mit einem Handelfmeter an Italiens Kapitän Gianluigi Donnarumma gescheitert war, im Fallen zum 1:0 getroffen hatte. Doch der späte Ausgleich verdarb ihm diesen historischen Tag.

Mit Tränen in den Augen bedankte er sich nach dem Spiel bei den Fans. Es wirkte wie sein trauriger Abschied von der großen Fußball-Turnierbühne mit der Nationalmannschaft in seinem 178. Länderspiel.

Kroatiens Fans sorgen für Heimspiel in Leipzig

Der Bedeutung der Partie waren sich beide Nationen im Vorfeld bewusst, Kroatiens Trainer Zlatko Dalic sprach von einem "K.o.-Spiel ohne Verlängerung" - die rund 30.000 Fans des WM-Finalisten von 2018 präsentierten sich schon am Nachmittag in der Leipziger Innenstadt und bei einem Fanmarsch in Richtung Stadion in Finalform.