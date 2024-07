3:0-Sieg der Niederlande: Oranje zwischen Jubel und Mahnung

Als die Feierlichkeiten der niederländischen Mannschaft mit ihren Fans in der Münchner Arena ihren Lauf nahmen, wirkte die massive Kritik der vergangenen Tage nach der 2:3-Niederlage gegen Österreich und Platz drei in der Gruppenphase weit weg.

Statt sich in Debatten über eine fehlende Linie im Spiel und einen zu abwartenden Stil zu ergehen, konnten sich die Spieler und ihr Publikum an einem fast schon rauschhaften Offensivfußball beim 3:0 gegen Rumänien im Achtelfinale erfreuen.

Koeman: "Leistung war außerordentlich"

Die Erleichterung bei der Elftal war allerdings auch verbunden mit dem Bewusstsein, sich weitere Leistungsschwankungen in der K.o.-Phase nicht leisten zu können. Am Samstag wartet im Viertelfinale die Türkei

Rumänen nur am Anfang forsch

In der Tat hatten die Niederländer einen weitgehend überzeugenden Vortrag in München gezeigt. Abgesehen von der Anfangsphase, in der die Rumänen sehr forsch anliefen, bestimmte Koemans Team klar das Geschehen. Am Ende ließ sich bilanzieren, dass die Niederländer zu einem hochverdienten, aber sogar noch zu knapp ausgefallenem Erfolg gekommen waren.

Dumfries lobt und benennt den Schwachpunkt

"In Holland müssen wir schön spielen"

Der Bondscoach weiß zugleich, in welcher Tradition seine Mannschaft steht und was in der Heimat von ihr erwartet wird. Auch das hatte sich in den jüngsten Debatten gezeigt, in denen sich Koeman unter anderem mit der Kritik konfrontiert sah, unattraktiv spielen zu lassen. Davon konnte nun keine Rede sein.