Soziologe zur Fußball-EM: "Es gibt kein Sommermärchen 2.0"

Singende Schotten, hüpfende Holländer und Saxophon-Solos. Die ersten zwei Wochen Heim-EM geizten nicht an Stimmungshighlights. Und nach dem 5:1-Sieg über Schottland im Eröffnungsspiel fragte sich ganz Deutschland: "Können wir Europameister werden, gibt es ein Sommermärchen 2.0?"

Der Sportsoziologe Prof. Robert Gugutzer stellt sich während der Fußball-EM lieber Forschungsfragen. Antworten findet er beim Public Viewing. Mit seinen Studenten von der Goethe Universität Frankfurt untersucht er dort, wie Atmosphären und Stimmungen beim Sport entstehen und was es braucht, damit Euphorie entfacht wird.

Die deutsche Fußballnationalmannschaft steht vor dem Achtelfinale. Die EM-Stimmung im Land ist gut, nun will die Mannschaft der Erwartungshaltung mit einem Sieg gerecht werden.

Robert Gugutzer: Die Stimmung ist gut, sowohl in den Fanzones als auch im Stadion. Aber so wirklich euphorisch, so richtig leidenschaftlich ist die Atmosphäre noch nicht.