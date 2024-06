Fußball-EM: Wie die Fans die EM zu einer großen Party machen

Aber auch an anderen Orten ist die Stimmung ausgelassen, weil die Fans untereinander immer wieder auf neue Ideen kommen. Albanische Fans zerbrechen scherzhaft provokant vor den Augen italienischer Fans eine Packung Spaghetti. Vielleicht muss man das als amtierender Europameister aushalten. Ein Österreicher hält vor dem Spiel gegen Frankreich das Plakat hoch mit der Aufschrift "Schnitzel better than Baguette" und ein Schweizer Fan lässt es sich selbst in der Fanzone nicht nehmen, sein Käsefondue zu genießen.