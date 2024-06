Georgien, Sabitzer, Eriksen: Überraschungen der EM

Die Vorrunde der EM in Deutschland ist gespielt. Während viele Favoriten bisher zumindest spielerisch enttäuschten, hielt das Turnier aber auch positive Highlights parat. Das waren für uns die Top-5-Momente und -Überraschungen der Gruppenphase:

Georgien im Achtelfinale

Von einem "Märchen" schrieben georgische Medien, nachdem das Team von Willy Sagnol den schon feststehenden Gruppensieger Portugal geschlagen hatte und damit ins Achtelfinale der EM eingezogen war. Der Einzug in die K.o.-Runde ist aus vielerlei Hinsicht die dickste Überraschung des Turniers. Als krasser Außenseiter in Gruppe F schlug man den Mitfavoriten Portugal und steht im Gegensatz zu erfahrenen Nationen wie Kroatien oder Tschechien in der Runde der letzten 16.