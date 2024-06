3:2 gegen Niederlande: Österreich nach Gala Gruppensieger

Dreimal gehen die Österreicher in Führung, nur zweimal kann die Niederlande etwas entgegensetzen. Da Frankreich im Parallelspiel nur remis spielt, gewinnt Österreich die Gruppe D.

Österreich hat in der EM -Gruppe D die Niederlande von Platz 1 gestoßen und sich den Gruppensieg geschnappt. Beim spektakulären 3:2-Sieg über Oranje schossen Donyell Malen (6., Eigentor), Romano Schmid (59.) und Marcel Sabitzer (80.) die Tore für Austria. Die Niederlande hatte durch Cody Gakpo (47.) und Memphis Depay (75.) ausgeglichen.

Eine Wendung in der Gruppe D, die auch Ralf Rangnick verblüffte: Österreichs Nationalcoach Ralf Rangnick im Interview.

Oranje feiert, Austria jubelt

Wie schon in Hamburg und Leipzig war die Berliner Innenstadt vor der Partie orange dominiert. Rund 20.000 Niederlande-Fans zelebrierten einen fröhlichen Fanmarsch zum Stadion. Dort feierten aber zunächst die rot-weißen Austria-Fans.

Österreichs Alexander Prass hatte den Ball scharf nach innen gepasst, wo er zwar keinen Mitspieler fand, wohl aber Malen, der den Ball per eingesprungener Grätsche ins eigene Tor lenkte.

Niederlande vergibt Chancen

Vieles hakte im Spiel der Elftal, die im gewohnten 4-3-3-System selten zur gewünschten Dominanz fand. Die großteils in der Ostkurve untergebrachten niederländischen Anhänger litten still mit, während die Österreich-Fans in Hälfte eins lautstark sangen. "Immer wieder, immer wieder Österreich", tönte es von den Rängen.