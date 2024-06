EM-Duell mit DFB-Team: Ungarns brüchige Achse

Gegen Ungarn, derzeit Nummer 26 der FIFA-Weltrangliste, ist die Gesamtbilanz mit 13 Siegen, 12 Unentschieden und 12 Niederlagen knapp positiv. Der höchste Sieg war ein 7:0, die höchste Niederlage ein 3:8.



In der jüngeren Vergangenheit tat sich die Nationalelf schwer gegen die Ungarn. Bei der EM 2021 reichte es in München gerade so zu einem 2:2. Und in der Nations League 2022 gab es auswärts ein 1:1 und daheim beim letzten Aufeinandertreffen eine 0:1-Niederlage.



Das wichtigste aller Spiele gegen Ungarn aber gewannen die ersten deutschen Weltmeister um Kapitän Fritz Walter (Foto) am 4. Juli 1954 mit 3:2 - beim legendären "Wunder von Bern" im WM-Endspiel.