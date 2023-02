Vor dem Premier-League-Topspiel am Mittwoch beim FC Arsenal sind finstere Wolken bei Manchester City aufgezogen. Das hat jedoch weniger mit sportlichen Misserfolgen zu tun. In dieser Saison läuft es zwar holpriger als in den letzten beiden Meisterjahren, aber das Team von Pep Guardiola hat am Sonntag Arsenals Patzer gegen Brentford (1:1) genutzt und durch ein 3:1 gegen Aston Villa den Rückstand auf den Tabellenführer auf drei Punkte verkürzt. Arsenal hat jedoch noch ein Spiel in der Hinterhand.