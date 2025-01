Europa League: Frankfurt trotz Niederlage im Achtelfinale

Eintracht Frankfurt hat das letzte Spiel in der Gruppenphase der Europa League verloren. Gegner Rom war von Beginn an das bessere Team.

Roms Paulo Dybala (l) und Frankfurts Jean-Matteo Bahoya kämpfen um den Ball. Quelle: Giuseppe Maffia/dpa

Eintracht Frankfurt hat das letzte Spiel der Gruppenphase in der Europa League verloren und es dennoch direkt ins Achtelfinale geschafft. Auswärts unterlagen die Hessen bei der AS Rom verdient mit 0:2 (0:1).

Kurz vor der Pause erzielte der ehemalige Bundesligaspieler Angelino per Volley aus kurzer Distanz die 1:0-Führung. Eldor Shomurodov stellte knapp 20 Minuten vor dem Ende den Endstand her.

Frankfurt fand über weite Strecken des Spiels keinen Zugriff und hatte kaum eigene Torgelegenheiten. Mit 16 Punkten aus 8 Spielen beendet die SGE die Gruppenphase schlussendlich auf Platz 5 und umgeht so die Playoffs. In diese muss nun die AS Rom, bei der auch Ex-Nationalspieler Mats Hummels unter Vertrag steht.

Rom von Beginn an besser

Die AS Rom musste gegen Frankfurt punkten, um den Einzug in die Playoffs aus eigener Kraft zu schaffen. Entsprechend dynamisch starteten die Hauptstädter in die Partie und hatten nach gut 10 Minuten die erste Torgelegenheit. Eine Flanke von Paredes findet den Kopf von Angelino, doch der setzte die Kugel über das Tor.

Die Römer behielten die Kontrolle, Dyballas Direktabnahme drei Minuten später flog nur knapp am Frankfurter Tor vorbei. Nur einmal wurde die SGE in der ersten Hälfte gefährlich. Jean-Mattéo Bahoya flankte von der linken Seite. Larsson kam aus sechs Metern nahezu unbedrängt zum Kopfball, doch Svilar im Tor der AS Rom lenkte den Ball mit einem Klassereflex über die Querlatte (22.).

Führung nach Pfostenpech

Die Gastgeber zeigten sich unbeeindruckt, waren weiterhin die bessere Mannschaft. In der 36. Minute trudelte ein Kopfball von Mancini noch an den linken Pfosten, ehe Angelino knapp acht Minuten später die Führung besorgte. Der Ex-Bundesligaspieler kam fünf Meter vor dem Frankfurter Tor frei zu einem Volleyabschluss und versenkte die Kugel zum verdienten 1:0.

Nach der Pause zeigte sich Frankfurt engagierter, ohne die ganz großen Chancen herauszuspielen. Weil Konterversuche der Hessen immer wieder scheiterten übernahm zur 60. Minute hin die Roma wieder die Kontrolle über das Spielgeschehen - beide Mannschaften erspielten in der Phase aber kaum gute Torgelegenheiten.

Entscheidung 20 Minuten vor dem Ende

Erstmals Gefahr strahlte die Roma aus - und erzielte direkt den zweiten Treffer der Partie. Ein langer Ball von Soulé landete in den Füßen des zwei Minuten zuvor eingewechselten Shomurodov. Frankfurts Tuta versuchte den Ball im Strafraum per Grätsche zu klären, behinderte dabei aber Kevin Trapp im eigenen Tor. Shomurodov spitzelte den Ball links am Keeper der SGE vorbei ins Tor (69.).

Der zweite Treffer der Römer war zugleich die einzig nennenswerte Offensivaktion der zweiten Halbzeit. Frankfurt danach zwar bemüht, aber ohne Ideen die Defensive der Italiener ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. So blieb es bei der 0:2-Niederlage der Hessen in Rom.