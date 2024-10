Europa League: Frankfurt siegt bei Besiktas Istanbul

Omar Marmoush (19. Minute/Foulelfmeter), Dina Ebimbe (22.) und Ansgar Knauff (82.) erzielten die Treffer für den Bundesligisten vor hitziger Kulisse in der Türkei. Mit mehreren starken Paraden, darunter einem gehaltenen Elfmeter von Ciro Immobile (27.), sicherte Eintracht-Keeper Kaua Santos den Sieg. Nur Arthur Masuaku (90.+3) überwand den Schlussmann, der erneut den verletzten Stammtorwart Kevin Trapp vertrat.

Mit dem Sieg tankten die Hessen Selbstvertrauen für das Duell gegen Bayern München am Sonntag.

Frankfurt im Glück - und eiskalt

Santos stark - Götze verletzt raus

Ohne Atempause ging es in der temporeichen Partie weiter. Rafa zog im Eintracht-Strafraum einfach mal ab und traf die leicht ausgestreckte Hand von Koch. Wieder zeigte der Schiedsrichter auf den Elfmeterpunkt. Doch Santos parierte den platzierten Schuss von Immobile in glänzender Manier (27.). Der Italiener hatte zuvor 13 Versuche vom Punkt verwandelt.

Der erst 21 Jahre alte Santos erwies sich auch in der Folge als großer Rückhalt für die Hessen. In der Schlussphase der ersten Halbzeit überstanden die Gäste die Druckphase der Hausherren unbeschadet, weil der Brasilianer in der Nachspielzeit gegen Immobile erneut Sieger blieb.