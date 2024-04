0:3 gegen Bergamo: Liverpool vor Europa-League-Aus

Jürgen Klopp braucht ein kleines Fußball-Wunder, wenn er die Europa League zum Abschied vom FC Liverpool noch gewinnen will. Seine Mannschaft kassierte an der Anfield Road im Viertelfinal-Hinspiel gegen Atalanta Bergamo am Donnerstag eine herbe 0:3 (0:1)-Pleite. Damit stehen die Reds im Rückspiel in einer Woche vor einer sehr, sehr schweren Aufgabe.